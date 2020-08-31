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Малиновский сообщил, на что рассчитывает сборная Украины в матчах со Швейцарией и Испанией
В Лиге наций УЕФА
Полузащитник итальянской "Аталанты" и национальной сборной
Все хотят побеждать. В футбол играем для того, чтобы выигрывать. Никто не хочет проигрывать Швейцарии - готовимся только к победе, на другой результат не рассчитываем.
И с Испанией хотим взять очки. Если бы мы ехали просто поиграть футбол ...Надо было бы другой состав звать. Здесь же все на тренировках идут в столкновения. Это очень важно, потому что здесь во всех игроков менталитет победителей. Тем более хорошую победную серию держим. И не хочется прерывать ее этим матчем.