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Малиновский сообщил, на что рассчитывает сборная Украины в матчах со Швейцарией и Испанией

Национальная сборная Украины
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В Лиге наций УЕФА

Малиновский сообщил, на что рассчитывает сборная Украины в матчах со Швейцарией и Испанией
Новина українською

Полузащитник итальянской "Аталанты" и национальной сборной Украины Руслан Малиновский заявил, что "сине-желтые" рассчитывают только на победу в матче со Швейцарией 3 сентября во Львове.

Все хотят побеждать. В футбол играем для того, чтобы выигрывать. Никто не хочет проигрывать Швейцарии - готовимся только к победе, на другой результат не рассчитываем.

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И с Испанией хотим взять очки. Если бы мы ехали просто поиграть футбол ...Надо было бы другой состав звать. Здесь же все на тренировках идут в столкновения. Это очень важно, потому что здесь во всех игроков менталитет победителей. Тем более хорошую победную серию держим. И не хочется прерывать ее этим матчем.

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В статье: Украина Испания Швейцария Лига Наций
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Источник:
Великий футбол

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