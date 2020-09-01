Шевченко и Шовковский посетили могилу врача сборной Украины

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко посетил могилу врача национальной сборной Украины и "Металлиста 1925" Ашота Худаева. Вместе с главным тренером почтил память Худаева и его ассистент Александр Шовковский.

"Худаев был настоящим профессионалом и очень хорошим человеком. Он был очень спокойным. Никогда не было никаких проблем. К нему обращались – он всегда со спокойствием объяснял, помогал ребятам. Он был очень хорошим человеком в коллективе, его уважали, им дорожили", - сказал Шевченко.

Напомним, Ашот Худаев умер в июле этого года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.