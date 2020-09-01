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Шевченко и Шовковский посетили могилу врача сборной Украины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Тренерский штаб сборной отдал должное бывшему врачу команды

Шевченко и Шовковский посетили могилу врача сборной Украины
Новина українською

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко посетил могилу врача национальной сборной Украины и "Металлиста 1925" Ашота Худаева. Вместе с главным тренером почтил память Худаева и его ассистент Александр Шовковский.

"Худаев был настоящим профессионалом и очень хорошим человеком. Он был очень спокойным. Никогда не было никаких проблем. К нему обращались – он всегда со спокойствием объяснял, помогал ребятам. Он был очень хорошим человеком в коллективе, его уважали, им дорожили", - сказал Шевченко.

Напомним, Ашот Худаев умер в июле этого года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Шевченко и Шовковский посетили могилу врача сборной Украины - изображение 1

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В статье: Андрей Шевченко Александр Шовковский Украина Ашот Худаев
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
02.09.2020 в 00:48
Как жаль... молодой мужик, жить бы еще и трудиться :(
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