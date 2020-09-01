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Шевченко и Шовковский посетили могилу врача сборной Украины
Тренерский штаб сборной отдал должное бывшему врачу команды
Наставник
"Худаев был настоящим профессионалом и очень хорошим человеком. Он был очень спокойным. Никогда не было никаких проблем. К нему обращались – он всегда со спокойствием объяснял, помогал ребятам. Он был очень хорошим человеком в коллективе, его уважали, им дорожили", - сказал Шевченко.
Напомним, Ашот Худаев умер в июле этого года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.