Национальная сборная Украины
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Тымчик и Михайличенко дебютируют в составе сборной Украины
Также могут сыграть дебютный матч и Супряга с Харатиным
Фланговые защитники Александр Тымчик ("Динамо") и Богдан Михайличенко ("Андерлехт") выйдут в стартовом составе сборной Украины на матч Лиги наций против Швейцарии.
Для обоих игроков это дебютный матч в национальной сборной команде.
Также могут сегодня дебютировать Владислав Супряга и Игорь Харатин, которые остались в запасе на матч.
Напомним, что поединок начнется в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.
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Комментарии (3)
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vlotko (Броди)
03.09.2020 в 21:52
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0
0
Impressed (Украина)
03.09.2020 в 21:27
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+2
0
octavi4 (Warszawa)
03.09.2020 в 21:11
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