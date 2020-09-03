Тымчик и Михайличенко дебютируют в составе сборной Украины

Фланговые защитники Александр Тымчик ("Динамо") и Богдан Михайличенко ("Андерлехт") выйдут в стартовом составе сборной Украины на матч Лиги наций против Швейцарии.

Для обоих игроков это дебютный матч в национальной сборной команде.

Также могут сегодня дебютировать Владислав Супряга и Игорь Харатин, которые остались в запасе на матч.

Напомним, что поединок начнется в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.