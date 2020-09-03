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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Тымчик и Михайличенко дебютируют в составе сборной Украины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Также могут сыграть дебютный матч и Супряга с Харатиным

Тымчик и Михайличенко дебютируют в составе сборной Украины
Новина українською

Фланговые защитники Александр Тымчик ("Динамо") и Богдан Михайличенко ("Андерлехт") выйдут в стартовом составе сборной Украины на матч Лиги наций против Швейцарии.

Для обоих игроков это дебютный матч в национальной сборной команде.

Также могут сегодня дебютировать Владислав Супряга и Игорь Харатин, которые остались в запасе на матч.

Напомним, что поединок начнется в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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В статье: Украина Швейцария Динамо (Киев) Андерлехт (Брюссель) Богдан Михайличенко Александр Тымчик
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Комментарии (3)
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vlotko (Броди)
03.09.2020 в 21:52
Проблемний склад... зовсім не чекав такого.
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0
0
Impressed (Украина)
03.09.2020 в 21:27
удачи дебюьантам и остальным ребятам! ВЕРИМ!!!
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+2
0
octavi4 (Warszawa)
03.09.2020 в 21:11
Работа в Заре дала свои плоды!
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+2
-2


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