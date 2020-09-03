Тымчик и Михайличенко отдали по ассисту в своем дебютном матче за сборную

Сборная Украины в матче Лиги наций обыграла Швейцарию со счетом 2:1.

Этот матч стал дебютным в составе национальной команды для Александра Тымчика ("Динамо") и Богдана Михайличенко ("Андерлехт"), которые вышли в стартовом составе.

Интересно, что оба дебютанта отметились результативными действиями - Тымчик отдал ассист на Ярмоленко в первом тайме, а после перерыва результативный пас на Зинченко отдал и Михайличенко.