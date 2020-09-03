  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Тымчик и Михайличенко отдали по ассисту в своем дебютном матче за сборную
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тымчик и Михайличенко отдали по ассисту в своем дебютном матче за сборную

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Отличный дебют новичков

Тымчик и Михайличенко отдали по ассисту в своем дебютном матче за сборную
Новина українською

Сборная Украины в матче Лиги наций обыграла Швейцарию со счетом 2:1.

Этот матч стал дебютным в составе национальной команды для Александра Тымчика ("Динамо") и Богдана Михайличенко ("Андерлехт"), которые вышли в стартовом составе.

Интересно, что оба дебютанта отметились результативными действиями - Тымчик отдал ассист на Ярмоленко в первом тайме, а после перерыва результативный пас на Зинченко отдал и Михайличенко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Швейцария Богдан Михайличенко Александр Тымчик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...