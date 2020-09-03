Национальная сборная Украины
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Тымчик и Михайличенко отдали по ассисту в своем дебютном матче за сборную
Отличный дебют новичков
Сборная Украины в матче Лиги наций обыграла Швейцарию со счетом 2:1.
Этот матч стал дебютным в составе национальной команды для Александра Тымчика ("Динамо") и Богдана Михайличенко ("Андерлехт"), которые
Интересно, что оба дебютанта отметились результативными действиями - Тымчик отдал ассист на Ярмоленко в первом тайме, а после перерыва результативный пас на Зинченко отдал и Михайличенко.
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