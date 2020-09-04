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Малиновский: Тяжелая игра, у Швейцарии действительно сильная команда

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Хавбек сборной Украины прокомментировал матч со Швейцарией

Малиновский: Тяжелая игра, у Швейцарии действительно сильная команда
Новина українською

Хавбек сборной Украины Руслан Малиновский подвел итог матча Лиги наций со Швейцарией (2:1).

"Игра получилась тяжелой, ведь у Швейцарии действительно сильная команда. Было сложно долго играть без мяча, но когда мы его получали, мы быстро находили свободные зоны. Нам еще надо поработать над реализацией.

Хочу поздравить наших дебютантов, Тымчика и Михайличенко. Они очень много работали и хотели доказать, что достойны играть в сборной. Самое главное, что мы заработали три очка. Это отличное начало. Теперь мы в хорошем настроении будем готовиться к следующей игре", - сказал Малиновский.

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В статье: Украина Швейцария Руслан Малиновский
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Комментарии (3)
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Vyacheslav Dadyka
04.09.2020 в 01:30
Как не прискорбно это читать, но по обеим флангам этих двух новичком возили как детей.. Очень много ошибок. В игре против Испании жду худшего...А сейчас всех с победой.
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Papaye (Dnipro)
04.09.2020 в 01:37
Как минимум два падения Михайличенко от нападающего в стиле "горох от стенки" меня разозлили. И ладно бы подскочил бы и боролся, но нет, надо к судье апелировать! На воспитание к Лужному и Езерскому надо его.
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0
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olegirkovskiy (Dnepr)
04.09.2020 в 01:12
Судя по игре нам просто повезло,я давно не помню,чтобы нас так возили..видимо был такой план и он сработал...
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