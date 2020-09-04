Малиновский: Тяжелая игра, у Швейцарии действительно сильная команда

Хавбек сборной Украины Руслан Малиновский подвел итог матча Лиги наций со Швейцарией (2:1).

"Игра получилась тяжелой, ведь у Швейцарии действительно сильная команда. Было сложно долго играть без мяча, но когда мы его получали, мы быстро находили свободные зоны. Нам еще надо поработать над реализацией.

Хочу поздравить наших дебютантов, Тымчика и Михайличенко. Они очень много работали и хотели доказать, что достойны играть в сборной. Самое главное, что мы заработали три очка. Это отличное начало. Теперь мы в хорошем настроении будем готовиться к следующей игре", - сказал Малиновский.