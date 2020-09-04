Степаненко объяснил задание от тренерского штаба на матч со Швейцарией

Вместе с Андреем Шевченко участие в пресс-конференции после стартового матча Лиги Наций со Швейцарией (2:1) взял опорный полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко.

- В первом тайме швейцарцы удачно применяли прессинг, - сказал Тарас Степаненко, - в наших действиях было много брака. Но после перерыва мы уже часто добирались до ворот соперника и создавали моменты.

- Насколько ощущалась долгий перерыв? Были проблемы взаимопонимания с партнерами?

- Это не вопрос взаимопонимания, дело в том, что тренерский штаб ставит нам задачу играть не только за счет длинных передач, но и с помощью коротких, не бояться этого.

Мы открывались, пытались это делать, но не всегда все удавалось. В этом есть заслуга соперника, но мы справились. Нужно время, чтобы между игроками были взаимопонимания и подстраховка.