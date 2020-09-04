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Степаненко объяснил задание от тренерского штаба на матч со Швейцарией

Национальная сборная Украины
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Видит, что нужно время, чтобы между игроками было взаимопонимание

Степаненко объяснил задание от тренерского штаба на матч со Швейцарией
Новина українською

Вместе с Андреем Шевченко участие в пресс-конференции после стартового матча Лиги Наций со Швейцарией (2:1) взял опорный полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко.

- В первом тайме швейцарцы удачно применяли прессинг, - сказал Тарас Степаненко, - в наших действиях было много брака. Но после перерыва мы уже часто добирались до ворот соперника и создавали моменты.

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- Насколько ощущалась долгий перерыв? Были проблемы взаимопонимания с партнерами?

- Это не вопрос взаимопонимания, дело в том, что тренерский штаб ставит нам задачу играть не только за счет длинных передач, но и с помощью коротких, не бояться этого.

Мы открывались, пытались это делать, но не всегда все удавалось. В этом есть заслуга соперника, но мы справились. Нужно время, чтобы между игроками были взаимопонимания и подстраховка.

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В статье: Тарас Степаненко Андрей Шевченко Украина Швейцария
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Источник:
УАФ

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