Малиновский раскритиковал работников испанского аэропорта за предвзятое отношение

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский раскритиковал отношение работников испанского аэропорта к делегации национальной команды накануне матча Лиги наций с Испанией.

"Прилетели в Испанию. Медперсонал до 10 вечера держали в аэропорту, тогда как все люди просто проходили, никаких вопросов к ним не было. А у нас решили чемоданы проверить. Это показывает, как к нам относятся. Теперь будет двойная мотивация выйти на поле и показать хорошую игру.

На уровне сборных, когда приезжают такие команды, надо как-то более уважительно относиться. А у нас даже не было возможности помассажироваться и восстановиться. Ребята ведь устали: дорога дальняя, в аэропорту были. Держим это в голове", – сказал Малиновский.