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Малиновский раскритиковал работников испанского аэропорта за предвзятое отношение

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Хавбек критично высказался об отношении к "желто-синим"

Малиновский раскритиковал работников испанского аэропорта за предвзятое отношение
Новина українською

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский раскритиковал отношение работников испанского аэропорта к делегации национальной команды накануне матча Лиги наций с Испанией.

"Прилетели в Испанию. Медперсонал до 10 вечера держали в аэропорту, тогда как все люди просто проходили, никаких вопросов к ним не было. А у нас решили чемоданы проверить. Это показывает, как к нам относятся. Теперь будет двойная мотивация выйти на поле и показать хорошую игру.

На уровне сборных, когда приезжают такие команды, надо как-то более уважительно относиться. А у нас даже не было возможности помассажироваться и восстановиться. Ребята ведь устали: дорога дальняя, в аэропорту были. Держим это в голове", – сказал Малиновский.

Также сообщается, что багаж украинцев был задержан в аэропорту и в отель был доставлен только вечером.

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В статье: Украина Руслан Малиновский
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Комментарии (3)
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Technical
06.09.2020 в 11:24
Іспанці - хитренька нація, вони ще й на полі будуть вас провокувати, будьте готові.
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+1
0
Valerii_Krykun (Wroclaw)
06.09.2020 в 11:20
Русік,закинь їм парочку,щоб взагалі депортували))))
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+2
0
Запорізьке Торпедо (zp)
06.09.2020 в 11:14
проверить чемоданы? типо, не везут ли игроки национальной сборной контрабандный коронавирус?) подленько
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+3
0


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