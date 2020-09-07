  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Михайличенко рассказал о задачах на матч с Испанией от Андрея Шевченко
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Михайличенко рассказал о задачах на матч с Испанией от Андрея Шевченко

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

И главные сложности, с которыми столкнулся

Михайличенко рассказал о задачах на матч с Испанией от Андрея Шевченко
Новина українською

Левый фланговый защитник национальной сборной Украины Богдан Михайличенко высказался ТК Футбол о поражении от Испании 0: 4 во втором туре Лиги Наций УЕФА.

Нам очень трудно было без мяча бегали всю игру, отбирали. Пытались выходить в атаку через пас, но ничего не удавалось.

У нас была задача попробовать свои силы, поиграть с ними в футбол. Но очень много ошибок.

Читайте такжеИспания - Украина 4:0. Видео голов и обзор матча

Конечно, когда пропускаешь на первых секундах - еще труднее. Особенно с такими командами. Нельзя пропускать на первых минутах. Но так получилось. Это футбол.

90 минут работал в защите. Очень трудно. Они вдвоем приходят на фланг и ...очень трудно. Ты бежишь на одного игрока, он отдает другому. И так всю игру.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Украина Испания Лига Наций Богдан Михайличенко
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Великий футбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (7)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
07.09.2020 в 09:25
Вы ходили вчера, а не "пробовали играть", улыбались и руками разводили. О какой игре речь? С 17-летними пацанами!) У большинства кажется даже желания играть не было. Пятову, Седан надо дать отдохнуть от сборной 3-4 месяца. Коноплянку подальше, пока в клубе не заиграет. Сидорчука, Коваленко, Кривцова - вон, лучше молодежь взять лет по 19-20, пусть учатся.
Ответить
+1
0
avatar
ascent (Луксор)
07.09.2020 в 09:00
А с другой стороны, чтобы они узнали и чему научились, если бы выставили автобус? Проиграли бы полюбому, а так может какой-никакой урок усвоят. Я думаю Шевченко специально одной игрой пожертвовал, чтобы шишку набили на выезде, а к следующей подготовились...
Ответить
0
0
avatar
ascent (Луксор)
07.09.2020 в 08:55
Прикольно, когда нападающий (2) смещается на фланг, чтобы помочь вингеру...
Ответить
0
0
Mexxxxx (Просяная)
07.09.2020 в 08:45
Это шедеврально - "попробовать поиграть с ними в футбол". В этой фразе все, и наш уровень, и наши тактики-стратегии, и наша ментальность. При том, что всегда при громком имени соперника у нас один подход - уйти в оборону всеми одиннадцатью футболистами и разрушать все девяносто минут и не давать им играть в эту игру, как она там называется, а точно футбол, то это в принципе прорыв, попробовать сыграть с ними в одну игру. Вот как-то хочется, хоть раз увидеть, что мы проиграли много гранду какому-то (а что и бразильцы и барселонцы получали), но при этом сказать, что мы ничем не хуже хорватов тех же, по духу по бесстрашию, с их не лучшим чем наш чемпионатом (на случай затасканных оправданий). Хотя. За своих болеть надо всегда, помнить выносы сербов, были и бои достойные, это может комментарий от горечи какой-то, не от того чтоб всегда своих хаить, от желания, чтоб мы меньше думали, что мы не уровень, мы ж футбольная страна вроде.
Ответить
+1
0
is100k
07.09.2020 в 08:38
всю гру було таке відчуття що пропустили саме іспанці, так як ні пресинга, ні агресивної гри, ні настрою. ПОВНІ НУЛІ. ніби двірники в 5.00 вийшли сніг чистити.
Ответить
+2
0
avatar
Инспектор ( )
07.09.2020 в 07:52
Ни о чем
Ответить
0
-1
skif1927 (Динамо)
07.09.2020 в 07:47
Унас была задача попробовать свои силы, поиграть с ними в футбол...оце я розумію задачі , настанови, розбір суперника....
Ответить
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...