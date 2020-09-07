Михайличенко рассказал о задачах на матч с Испанией от Андрея Шевченко

Это шедеврально - "попробовать поиграть с ними в футбол". В этой фразе все, и наш уровень, и наши тактики-стратегии, и наша ментальность. При том, что всегда при громком имени соперника у нас один подход - уйти в оборону всеми одиннадцатью футболистами и разрушать все девяносто минут и не давать им играть в эту игру, как она там называется, а точно футбол, то это в принципе прорыв, попробовать сыграть с ними в одну игру. Вот как-то хочется, хоть раз увидеть, что мы проиграли много гранду какому-то (а что и бразильцы и барселонцы получали), но при этом сказать, что мы ничем не хуже хорватов тех же, по духу по бесстрашию, с их не лучшим чем наш чемпионатом (на случай затасканных оправданий). Хотя. За своих болеть надо всегда, помнить выносы сербов, были и бои достойные, это может комментарий от горечи какой-то, не от того чтоб всегда своих хаить, от желания, чтоб мы меньше думали, что мы не уровень, мы ж футбольная страна вроде.