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Михайличенко рассказал о задачах на матч с Испанией от Андрея Шевченко
И главные сложности, с которыми столкнулся
Левый фланговый защитник национальной сборной Украины Богдан Михайличенко высказался ТК Футбол о поражении от Испании 0: 4 во втором туре Лиги Наций УЕФА.
Нам очень трудно было без мяча бегали всю игру, отбирали. Пытались выходить в атаку через пас, но ничего не удавалось.
У нас была задача попробовать свои силы, поиграть с ними в футбол. Но очень много ошибок.
Конечно, когда пропускаешь на первых секундах - еще труднее. Особенно с такими командами. Нельзя пропускать на первых минутах. Но так получилось. Это футбол.
90 минут работал в защите. Очень трудно. Они вдвоем приходят на фланг и ...очень трудно. Ты бежишь на одного игрока, он отдает другому. И так всю игру.