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Национальная сборная Украины

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Левченко: Худший матч сине-желтых под руководством Андрея Шевченко

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

И несколько факторов этого

Левченко: Худший матч сине-желтых под руководством Андрея Шевченко
Новина українською

Телеэксперт и футболист национальной сборной Украины в прошлом Евгений Левченко подвел итог поражения сине-желтых от Испании (0: 4) в 2 туре Лиги Наций УЕФА.

Худшая игра сборной Украины под руководством Андрея Шевченко.

Испания - другой уровень и такие игры действительно нужны для наших ребят.

Ужасные ошибки как индивидуальные, так и командные, тактические. Плюс отсутствие Степаненко.

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В статье: Тарас Степаненко Андрей Шевченко Украина Испания Евгений Левченко Лига Наций
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