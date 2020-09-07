Национальная сборная Украины
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Левченко: Худший матч сине-желтых под руководством Андрея Шевченко
И несколько факторов этого
Телеэксперт и футболист национальной сборной
Худшая игра сборной Украины под руководством Андрея Шевченко.
Испания - другой уровень и такие игры действительно нужны для наших ребят.
Ужасные ошибки как индивидуальные, так и командные, тактические. Плюс отсутствие Степаненко.
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Источник:Твіттер Левченка
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