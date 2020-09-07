Левченко: Худший матч сине-желтых под руководством Андрея Шевченко

Телеэксперт и футболист национальной сборной Украины в прошлом Евгений Левченко подвел итог поражения сине-желтых от Испании (0: 4) в 2 туре Лиги Наций УЕФА.

Худшая игра сборной Украины под руководством Андрея Шевченко. Испания - другой уровень и такие игры действительно нужны для наших ребят. Ужасные ошибки как индивидуальные, так и командные, тактические. Плюс отсутствие Степаненко.