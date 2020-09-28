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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Артем Кравец: Сделаю все для того, чтобы вернуться в сборную

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Форвард хочет зацепиться за шанс поехать на Евро

Артем Кравец: Сделаю все для того, чтобы вернуться в сборную
Новина українською

На прошлой неделе Артем Кравец покинул "Динамо" спустя месяц после своего возвращения в клуб и перешел в турецкий "Коньяспор". Как заявлял сам игрок, он покинул киевскую команду ради вызова в сборную Украины на Евро-2020.

"Я отношусь к вызову в сборную по-философски. Я очень люблю приезжать в сборную, видеть там всех ребят, очень уважаю тренерский штаб во главе с Андреем Николаевичем Шевченко.

Скажу только одно: сделаю все для того, чтобы вернуться в сборную и помогать команде. Главное - играть и показывать хорошую игру, а там уже пускай оценивают другие.

В сборной никому не гарантировано место. Но даже если этого не произойдет, значит так оно и должно быть. При любых раскладах я буду поддерживать национальную команду всей душой. Этого нельзя не делать, если хотя бы раз приезжаешь в национальную сборную и чувствуешь эту атмосферу. По-другому уже не сможешь относиться", - рассказал Кравец.

Напомним, что 31-летний форвард провел за национальную команду 23 матча, в которых забил 7 голов. Последний раз Артем выходил в составе сборной Украины на замену в июне прошлого матча в матче Лиги наций с Сербией (5:0)

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В статье: Артем Кравец Украина Коньяспор (Конья)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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Cannabis Sativa (Луцк)
28.09.2020 в 23:11
Недоговорив. Хотів сказати: "Зроблю все, щоб повернутися в збірну і зливати секретну інфу суперникам"
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0
-1
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Cannabis Sativa (Луцк)
28.09.2020 в 23:08
В своей Турции можешь хоть каждый матч хет-трики делать - не поможет. Ни игрокам сборной, ни тренерскому штабу, ни болельщикам не нужен сексот, который сливает соперникам секретную инфу о функциональном состоянии наших футболистов
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0
-1


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