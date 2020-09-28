Артем Кравец: Сделаю все для того, чтобы вернуться в сборную

На прошлой неделе Артем Кравец покинул "Динамо" спустя месяц после своего возвращения в клуб и перешел в турецкий "Коньяспор". Как заявлял сам игрок, он покинул киевскую команду ради вызова в сборную Украины на Евро-2020.

"Я отношусь к вызову в сборную по-философски. Я очень люблю приезжать в сборную, видеть там всех ребят, очень уважаю тренерский штаб во главе с Андреем Николаевичем Шевченко.

Скажу только одно: сделаю все для того, чтобы вернуться в сборную и помогать команде. Главное - играть и показывать хорошую игру, а там уже пускай оценивают другие.

В сборной никому не гарантировано место. Но даже если этого не произойдет, значит так оно и должно быть. При любых раскладах я буду поддерживать национальную команду всей душой. Этого нельзя не делать, если хотя бы раз приезжаешь в национальную сборную и чувствуешь эту атмосферу. По-другому уже не сможешь относиться", - рассказал Кравец.

Напомним, что 31-летний форвард провел за национальную команду 23 матча, в которых забил 7 голов. Последний раз Артем выходил в составе сборной Украины на замену в июне прошлого матча в матче Лиги наций с Сербией (5:0)