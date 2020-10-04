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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Минус игроки Шахтера. С кем осталась сборная Украины на матчи против Франции, Германии и Испании

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

У нас проблемы

Минус игроки Шахтера. С кем осталась сборная Украины на матчи против Франции, Германии и Испании
UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины в течение ближайших полутора недель сыграет три матча против топ-соперников: товарищеский с французами, в рамках Лиги наций – с Испанией и Германией. Но матчи эти будет крайне сложными не только из-за статуса соперников. Еще – из-за кадрового наполнение команды Шевченко.

Кроме травмированных Евгения Коноплянки и Александра Зинченко, тренер не сможет рассчитывать на всех игроков, которые были вызваны из "Шахтера". Ведь те идут на изоляцию в связи со вспышкой COVID-19. А это Андрей Пятов, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат, Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Марлос и Жуниор Мораес.

Итак, по состоянию на сейчас в обойме сборной остаются:

вратари: Лунин ("Реал"), Бущан ("Динамо"),

защитники: Миколенко, Караваев (оба - "Динамо"), Соболь ("Брюгге"), Михайличенко ("Андерлехт"), Чеберко (ЛАСК), Пластун ("Гент"), Конопля "Десна"),

полузащитники: Ярмоленко ("Вест Хэм"), Сидорчук, Цыганков, Буяльский, Шапаренко (все - "Динамо"), Малиновский ( "Аталанта"), Макаренко ("Кортрейк"), Харатин ("Ференцварош"),

нападающие: Яремчук ("Гент"), Супряга ( "Динамо"), Зубков (Ференцварош).

Резерв: Безус ("Гент").

Также отметив, что о травмах Супряги и Буяльского говорил тренер "Динамо" Мирча Луческу.

Отметим, что сборная Украины сыграет 7 октября (против Франции), 10-го октября (против Германии), 13 октября (против Испании).

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В статье: Андрей Шевченко Украина Шахтер (Донецк) Лига Наций
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Комментарии (6)
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Мрійник (Куп'янськ)
04.10.2020 в 23:17
Все буде добре! Не варто скиглити
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0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
04.10.2020 в 22:40
Який Чеберко Ласк? Його там немає і у запасі.
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+1
0
lektor (Мариуполь)
04.10.2020 в 22:36
даёшь чемпионов мира в сборную)))
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+1
-1
Єфрейтор Сруль (Гуцульщина)
04.10.2020 в 22:30
Треба Ордеця з Ракітськім терміново викликати ! Пусть доказують ,що поважають свою Батьківщину
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+2
-4
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
04.10.2020 в 22:41
В дупу їх хіба відтрахати, цих убл.дків.
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+2
-2
Technical
04.10.2020 в 22:20
Короче, збірну можна не збирати)
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+1
-6


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