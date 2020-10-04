Минус игроки Шахтера. С кем осталась сборная Украины на матчи против Франции, Германии и Испании

Сборная Украины в течение ближайших полутора недель сыграет три матча против топ-соперников: товарищеский с французами, в рамках Лиги наций – с Испанией и Германией. Но матчи эти будет крайне сложными не только из-за статуса соперников. Еще – из-за кадрового наполнение команды Шевченко.

Кроме травмированных Евгения Коноплянки и Александра Зинченко, тренер не сможет рассчитывать на всех игроков, которые были вызваны из "Шахтера". Ведь те идут на изоляцию в связи со вспышкой COVID-19. А это Андрей Пятов, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат, Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Марлос и Жуниор Мораес.

Итак, по состоянию на сейчас в обойме сборной остаются:

вратари: Лунин ("Реал"), Бущан ("Динамо"), защитники: Миколенко, Караваев (оба - "Динамо"), Соболь ("Брюгге"), Михайличенко ("Андерлехт"), Чеберко (ЛАСК), Пластун ("Гент"), Конопля "Десна"), полузащитники: Ярмоленко ("Вест Хэм"), Сидорчук, Цыганков, Буяльский, Шапаренко (все - "Динамо"), Малиновский ( "Аталанта"), Макаренко ("Кортрейк"), Харатин ("Ференцварош"), нападающие: Яремчук ("Гент"), Супряга ( "Динамо"), Зубков (Ференцварош). Резерв: Безус ("Гент").

Также отметив, что о травмах Супряги и Буяльского говорил тренер "Динамо" Мирча Луческу.

Отметим, что сборная Украины сыграет 7 октября (против Франции), 10-го октября (против Германии), 13 октября (против Испании).