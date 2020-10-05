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Национальная сборная Украины

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Маркевич: Забарный раньше видел Гризманна разве что по телевизору, а в среду сможет бросить ему вызов

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Мирон Богданович считает, что нынешняя ситуация в сборной - отличная проверка для молодежи

Маркевич: Забарный раньше видел Гризманна разве что по телевизору, а в среду сможет бросить ему вызов
Новина українською

Глава Комитета сборных команд УАФ Мирон Маркевич прокомментировал ситуацию в главной команде страны после того, как стало известно, что ей в ближайшее время не смогут помочь представители донецкого "Шахтера".

Напомним, что ранее стало известно о том, что в сборную на ближайший матч с Францией не приедут игроки "Шахтера" из-за вспышки коронавируса и положительных тестов у двух футболистов – Андрея Пятова и Тараса Степаненко.

"Таковы реалии, к этому нужно быть готовым. Вот вчера в чемпионате Италии "Наполи" из-за коронавируса вообще не явился на игру с "Ювентусом". Вот почему Андрею Шевченко нужно взвешенно относиться к тому, что кадровые проблемы могут возникать не только из-за травм, дисквалификаций, но и вирусной инфекции.

С другой стороны, все мы отлично осознаем, что в финальной части чемпионата Европы нужно иметь 19-20 равноценных игроков, поэтому у тех исполнителей, которые только стучатся в дверь основного состава, появился дополнительный шанс доказать тренерскому штабу , что на них можно рассчитывать в серьезных баталиях. Тот же динамовец Илья Забарный раньше видел лидера сборной Франции Антуана Гризманна разве что по телевизору, а в ближайшую среду вполне возможно, сможет в спарринге бросить ему вызов. Именно такие противостояния помогут Забарному обогатиться ценным опытом, стать сильнее.

Пока что у Андрея Шевченко еще есть время для экспериментов, ведь для его подопечных главное - подготовиться к финальной части континентального чемпионата. Интересно будет понаблюдать, чего стоит сборная Украины в поединке с чемпионами мира без Андрея Пятова, Николая Матвиенко, Тараса Степаненко, Александра Зинченко, Евгения Коноплянки, Мораеса.

Прогноз на матч с Францией? Как наши ребята сыграют с французами, воздержусь. Сейчас, что–то непонятное творится даже с грандами мирового футбола. Кто мог ожидать, что "Бавария" будет разгромлена "Хоффенхаймом", а "Ливерпуль" - "Астон Виллой", или, что "Манчестер Юнайтед" дома будет бит "Тоттенхэмом"? Все же, надеюсь, что сборная Украины, несмотря на кадровые проблемы в ближайших матчах с топ-соперниками, докажет, что с ней не случайно все считаются на международной арене", - сказал Маркевич.

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В статье: Мирон Маркевич Украина Динамо (Киев) Илья Забарный коронавирус
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Комментарии (1)
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balamyt (Boston)
05.10.2020 в 22:35
Просто команды Топ ,о которых сказал Маркевич ..тоже как и король могит быть иногда Голыми...Они никогда не ставят автобус . Играют сами и дают другим играть..А СБУ срочно нужны новые лица...но где их брать..
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