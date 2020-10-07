  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Забарный, Конопля, Макаренко и Зубков выйдут в старте сборной Украины на Францию
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Забарный, Конопля, Макаренко и Зубков выйдут в старте сборной Украины на Францию

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Стартовые составы команд

Забарный, Конопля, Макаренко и Зубков выйдут в старте сборной Украины на Францию
Новина українською

Стали известны стартовые составы команд на товарищеский матч Украина – Франция.

Франция: Манданда, Павар, Упамекано, Лангле, Динь, НЗонзи, Камавинга, Толиссо, Ауар, Марсьяль, Жиру

Запасные: Льорис, Маньян, Бен Йеддер, Варан, Гризманн, Канте, Кимпембе, Коман, Мбаппе, Погба, Эрнандес

Украина: Бущан, Михайличенко, Миколенко, Забарный, Конопля, Макаренко, Харатин, Малиновський, Шапаренко, Зубков, Ярмоленко

Запасные: Шовковский, Соболь, Пластун, Чеберко, Караваев, Сидорчук, Цыганков, Шепелев, Безус, Яремчук

Напомним, что матч Франция - Украина начнется сегодня в 22:10, а UA-футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Национальная сборная Франции
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (25)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Kolibri (Киевоград)
07.10.2020 в 21:35
Давно хотел Зубкова и Коноплю посмотреть на этих позициях в зборной!
Ответить
0
-2
Michael-K (Івано-Франківськ)
07.10.2020 в 21:34
А нахрін гравців основи Малиновського і Ярмоленка на товарняк випускати? Вони що коні? За тиждень три матчі зможуть відбігати? Чи на німців та іспанців їх Шева не планує ставити?
Ответить
+4
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
07.10.2020 в 21:25
У французів теж змішаний склад. Але леблє це мля леблє.
Ответить
+2
-1
avatar
zloyded (Киев)
07.10.2020 в 21:15
У Забарного звезды сложились, так сезон удачно начался - дерзай! Отличный шанс! Успехов!
Ответить
+1
0
Balabas (Киев)
07.10.2020 в 21:04
я чего то не понял, а кто в роли нападающего будет? Зубков? он хорош, но это не его позиция
Ответить
+4
0
Technical
07.10.2020 в 21:09
Думаю, буде 4-3-3 і Шапаренко в ролі хибної девятки
Ответить
+1
0
Лекарь (село Дарница)
07.10.2020 в 21:28
Ярмола, например
Ответить
+2
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
07.10.2020 в 21:39
Зубков вместо Коноплянки. И это просто супер будет!
Ответить
0
0
Igor1010 (Вінниця)
07.10.2020 в 21:02
В мене таке враження, що Сидорчук Шеві в борщ насрав....
Ответить
+3
-5
Balabas (Киев)
07.10.2020 в 21:05
а что тебе Сидорчук? посредственный игрок, а это товорняк.. надо смотреть кого на Евро наигрывать
Ответить
+3
-7
avatar
Kolibri (Киевоград)
07.10.2020 в 21:36
Верняк
0
0
Dr. House (Подолье)
07.10.2020 в 21:07
Сидорук три гри поспіль не витримає, він буде грати в інших двох матчах
Ответить
+6
0
Lion Killer (Львів)
07.10.2020 в 21:18
Чисто моя суб.єктивна думка, Сидорчук свого максимуму вже досяг. І цей максимум - середній рівень, чуть вище середнього. Але буду радий, якщо в матчах ЛЧ Сидорчук доведе, що я помиляюся.
Ответить
+2
-3
avatar
Kolibri (Киевоград)
07.10.2020 в 21:02
Красава! Реально норм игра будет!
Ответить
+3
-5
Dimka26 (Чернигов)
07.10.2020 в 20:54
Пластун на лавке, а Забарный играет,? во дела.....И это против Франции.. ммм
Ответить
+3
-7
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
07.10.2020 в 20:55
А чим Пластун краще Забарного?
Ответить
+10
-2
Dimka26 (Чернигов)
07.10.2020 в 21:02
опыт выступлений. Поиграл в Еврокубках. А что Забарный? Пару матчей за Динамо. Его разорвут же.
+4
-8
Лекарь (село Дарница)
07.10.2020 в 21:05
Забарный тоже уже поиграл в еврокубках. Выбил клуб Пластуна из ЛЧ. А что такого против Франции? Это же товарняк. Самое лучшее, что можно придумать, для новичков.
+8
-1
ts0y (Чернигов)
07.10.2020 в 21:08
Стратег? Думаешь Пластун 3 матча отыграет за неделю?)или же на товарняк всетаки менее опытного ставить
+5
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
07.10.2020 в 21:03
Вот только этот момент, а так норм!
Ответить
0
-7
avatar
Kolibri (Киевоград)
07.10.2020 в 21:41
Ну и Соболя ещё поставить
0
0
Lion Killer (Львів)
07.10.2020 в 21:04
цей матч нічого не вирішує. Де як не тут експериментувати і пробувати свіжу кров. Все правильно.
Ответить
+8
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
07.10.2020 в 21:12
Забарному надо набивать шишки. Пусть крепчает. Он в сборной надолго !!!
Ответить
+4
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
07.10.2020 в 21:27
Скоро у збірній буде пара ЦЗ Попов-Забарний.
+2
-3
avatar
Kolibri (Киевоград)
07.10.2020 в 21:37
В сборной ветеранов Динамо)))))
0
-3


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...