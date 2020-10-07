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Забарный, Конопля, Макаренко и Зубков выйдут в старте сборной Украины на Францию
Стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы команд на товарищеский матч Украина – Франция.
Франция: Манданда, Павар, Упамекано, Лангле, Динь, НЗонзи, Камавинга, Толиссо, Ауар, Марсьяль, Жиру
Запасные: Льорис, Маньян, Бен Йеддер, Варан, Гризманн, Канте, Кимпембе, Коман, Мбаппе, Погба, Эрнандес
Запасные: Шовковский, Соболь, Пластун, Чеберко, Караваев, Сидорчук, Цыганков, Шепелев, Безус, Яремчук
Напомним, что матч Франция - Украина начнется сегодня в 22:10, а UA-футбол проведет
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