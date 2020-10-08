Разбитый легион. Украинцы, играющие за границей, не помогают сборной

Вчера сборная Украины потерпела наиболее тяжёлое поражение в своей истории. Причём для этого хватило и второго состава соперника. В преддверии битв в официальных матчах с не менее сильными сборными других ощущений, кроме депрессии, паники и растерянности, не может возникнуть. Попробую же объяснить, что именно привело к такому результату. С акцентом на выступления легионеров. Именно тех, кто должен был тащить эту сборную после вылета игроков "Шахтёра", да и без какой-либо связи с ним. Ведь именно украинские полпреды за границей наиболее разочаровали.

Разрушенный фундамент

У этого позора много отцов. Не приёмных, не фиктивных, а самых настоящих. Отсутствие игроков чемпиона страны и Буяльского, Супряги, Зинченко. История с вратарями. И не говорите, что дебютант сборной Георгий Бущан не чувствовал давления из-за того, что остался один. Традиционное неумение играть против грандов. Поляки, чехи, словаки, румыны не раз побеждали немцев, испанцев, англичан, голландцев. СбУ за последние 20 лет побеждала французов, немотивированных англичан и спокойных за выход на Евро португальцев. Вот и всё. За то же время потерпев от грандов уже девять разгромных поражений.

Также можно говорить о тренерском кризисе. Путь шаблонных тренеров, тренеров-методистов обычно повторяется. Вначале время для раскачки, затем кажется, что их команды порвут всех, а затем наступает кризис тренерской мысли, сказывается отсутствие Плана Б, соперники находят дыры, приспосабливаются. Несомненно шаблонный тренерский штаб сборной наигрывал 3-4 года назад, разрывал год-два назад, а ныне неспособен выстроить многофункциональное здание на прочном фундаменте. Потому что повторяет одно и то же. Даже во Франции он желал выходить из обороны через короткий пас. Результат - на табло.

Да и сам фундамент был безнадёжно разрушен самым страшным для методистов - потерей первого состава. Запасные у таких тренеров не наиграны, и потому гораздо слабее. А новые игроки и вовсе беспомощны, пока не поймут идеи штаба. Чуть ли не наиболее популярный ныне методист в Европе Джан Пьеро Гасперини постоянно заявляет, что не любит ротацию, что она - антитеза командному развитию, наигрыванию команды. От этого страдает и Руслан Малиновский, выходя в стартовом составе "Аталанты" реже, чем заслуживает. Неудивительно, что вчера были беспомощны Бущан, Забарный, Конопля, Зубков, Чеберко...

Хуже, чем репутация

Ну и, разумеется, форма и уровень отдельных игроков. Причём киевских динамовцев лучше оставить в покое. Ведь у них три года не было серьёзного тренера, а ныне с Мирчей Луческу приходится учиться играть так, как никогда не играли. Они несомненно будут добавлять. А вот что думать о легионерах? Мы все желаем, чтобы побольше игроков уехали из ныне слабой УПЛ, научились в Европе настоящему футболу и жизни вообще. И подавляющее большинство легионеров сборной за границей уже давно. Тем не менее, серьёзного прогресса не видно. Да ещё и почти все, будто сговорившись, начали сезон в клубах слабо.

Перефразируя один известный анекдот, Андрей Ярмоленко хуже, чем его репутация. Болельщики "Вест Хэма" уважают его, считают очень сильным игроком, когда здоров. Человеком, изменяющим игру. Помощник Дэвида Мойеса Алан Ирвайн "никогда не работал с таким талантом". Хавбек команды Деклан Райс отмечает "особенную" технику Андрея. СМИ называют его левую ногу "телеграфическим оружием". В предыдущем сезоне он забил важнейшие голы трём командам, закончившим ниже, чем боровшиеся за выживание "молотобойцы", а также "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

Тем не менее, Мойес и в новом сезоне не особо доверяет ему. И это при том, что выгнал нескольких конкурентов. Не выпускает в лиге, а в Кубке Лиги после феерии голов и ассистов Ярмоленко против команд из Третьего дивизиона состоялся матч против "Эвертона" (1:4). Где он был одним из худших по касаниям мяча, не извлёк даже нормального удара из шести касаний в штрафной соперника, голевые атаки "ирисок" проходили мимо него. Ну и остался "пони с одним трюком" - смещением под левую ногу. "Вулвз" (4:0) и "Лестер" (3:0) в лиге "Вест Хэм" громил без него, так что и будущее Андрея сумрачно.

Дети в детских лигах

Богдан Михайличенко начал каденцию в "Андерлехте" отлично. Голом, множеством комплиментов о "краже года" такого хорошего игрока за такую низкую сумму. Но не стоит забывать, что его клуб переживает худшие времена в своей истории. Настолько, что его бывший игрок Бертран Крассон ошеломлён: "Меня удивляет терпение, каждую неделю игроки ошибаются и это будто так и должно быть. Будто поражение стало нормой". Это в помешанном на победах клубе. Говорят о постоянных подковёрных битвах в Совете Директоров и блокированиях развития. А тренер Венсан Компани только начинает карьеру.

Как результат - брюссельцы уже потеряли шесть очков в концовках матчей, были разгромлены "Брюгге" со счётом 0:3 в матче, в котором Богдана изрядно потрепали, пасовали вразрез, пробивали мимо него. Он всё ещё слишком наивен в прорывах вперёд и слишком слаб в обороне.

Как и Евгений Чеберко, в своём новом клубе ЛАСК отыгравший лишь один тайм. Этот "бриллиант", как его назвал Spox, ещё даже не начали обрабатывать. Александра Зубкова в "Ференцвароше" уже начали. И вчера кое-какие проблески были. Но ведь этот сезон лучший бомбардир Фради предыдущего начал травмой, вернувшись совсем недавно.

События в "Генте" мы достаточно освещали, тем более, что он играл против "Динамо". В клубе творится кошмар, уже уволены два тренера с начала сезона, построенное за два года кажется разваленным за месяц. Роман Яремчук чувствует себя в тюрьме, получает травмы то ли реальные, то ли желательной мышцы. Игорь Пластун всегда начинает сезоны крайне слабо, а в скорости уже и не добавит. Тренер команды недоволен физической формой Романа Безуса, и уж точно - его удалением против "Динамо". Потому ставил и будет ставить его нечасто. И в стартовом составе сборной Безус и Пластун не должны играть.

В последнем матче за клуб (5:1) Яремчук отыграл отлично, блестяще начиная и завершая контратаки, играя и пяткой. Он способен добавить и вернуть форму осени 2019-го. Его наставник Вим Де Деккер считает уровень Романа замечательным для Бельгии. Впрочем, "Беерсхот" - не сборная Франции. А до него был кошмар. Нужно ждать. Оборона же "Гента" с Пластуном и от "Беерсхота" должна была пропускать 3-4 мяча. Президент клуба Иван Де Витте постоянно говорит о "детских" пропущенных, судорожно ищет улучшение игры в обороне через смену тренеров. Вряд ли найдёт с Пластуном. Как и сборная Украины.

Хорошей формы мало

И даже легионеры, вроде бы пребывающие в хорошей форме, не блистают. Эдуард Соболь получает хорошую прессу в "Брюгге" за спокойствие, уверенную оборону, опыт и помощь в атаке "кроссами" и даже ударами издали. Его команда одержала уже пять побед подряд. Вместе с тем, игроком мирового класса его отнюдь не считают, говорят, что он часто остаётся в тени, действует несмело, слишком осторожно, что для мирового уровня мало. Он уже несколько раз проигрывал конкуренцию и отыграл лишь четыре полных матча из восьми. А команда всё ещё помнит начало сезона с тремя 0:1 и бурные разговоры о кризисе.

Ну а центр поля? Евгений Макаренко и Игорь Харатин также уважаемы прессой. Они как раз лидеры, надёжны, спокойны. Второй реализовал важнейший пенальти в концовке матча Квалификации Лиги Чемпионов, помог "Ференцварошу" выстоять в ответном, а также против "Селтика" и "Динамо" Загреб и вернуться в группу ЛЧ впервые за 25 лет. Против хорватов, например, отдав 69 точных передач из 70-ти, из них 52 - вперёд. От него, честно говоря, я ожидал намного большего. А Макаренко? Он вчера прилежно пытался подключаться вперёд, в итоге стал автором ассиста. Но всё же он игрок уровня "Кортрейка".

Что в такой ситуации способен сделать Малиновский? Он был поставлен на не лучшую свою позицию - правый фланг. Он пытался проходить на дриблинге и зарабатывать фолы. Он прицельно пробивал по воротам издали. Он оказался на отличной позиции в центре штрафной, как и в матчах "Аталанты". В которых демонстрирует отличную форму. Но всё же там он никак не должен тащить команду на горбу. Там он даже скорее "суперсаб", чем игрок стартового состава. И там он дико мажет из центра штрафной, как и вчера. Он также ещё добавит и в Бергамо, и в Киеве. Вновь начнёт забивать. Но лидером вряд ли станет.

У сборной Украины никогда нет Плана Б. Её игроки часто не готовы ментально и технически. Потому мы вряд ли удивимся очень тяжёлым и неприятным встречам с немцами и испанцами. Остаётся надеяться, что в ноябре ситуация, хуже которой трудно себе представить, улучшится. Что игроки найдут свою форму, повысят уровень. И что штаб Андрея Шевченко вспомнит об одном немаловажном и положительном факторе - против команд своего уровня его подопечные в последние годы играют весьма успешно. Так что нужно думать о Швейцарии, Австрии, Северной Македонии/Косово. А не об этих влётах от грандов.