Все футболисты сборной Украины получили отрицательные тесты на COVID-19

Официальный сайт УАФ сообщает, что сегодня футболисты национальной сборной Украины сдали ПЦР-тесты и получили отрицательные результаты.

Таким образом, все 25 игроков, которые есть в распоряжении Андрея Шевченко готовы выйти на поле в матче Лиги Наций против сборной Испании.

Вечером главная команда страны провела тренировку на поле НТК им. В. Банникова. Игроки стартового состава матча с Германией выполняли физические задачи, направленные на восстановление кондиций. Другие футболисты отрабатывали контроль мяча, игру в пас, выполняя тактические задачи тренерского штаба.