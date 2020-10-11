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Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Все футболисты сборной Украины получили отрицательные тесты на COVID-19

Национальная сборная Украины
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25 футболистов готовы к матчу с Испанией

Все футболисты сборной Украины получили отрицательные тесты на COVID-19
Новина українською

Официальный сайт УАФ сообщает, что сегодня футболисты национальной сборной Украины сдали ПЦР-тесты и получили отрицательные результаты.

Таким образом, все 25 игроков, которые есть в распоряжении Андрея Шевченко готовы выйти на поле в матче Лиги Наций против сборной Испании.

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Вечером главная команда страны провела тренировку на поле НТК им. В. Банникова. Игроки стартового состава матча с Германией выполняли физические задачи, направленные на восстановление кондиций. Другие футболисты отрабатывали контроль мяча, игру в пас, выполняя тактические задачи тренерского штаба.

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В статье: сборная Украины Лига Наций сборная Испании
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Источник:
УАФ

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