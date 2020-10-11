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Все футболисты сборной Украины получили отрицательные тесты на COVID-19
25 футболистов готовы к матчу с Испанией
Официальный сайт УАФ сообщает, что сегодня футболисты национальной сборной Украины сдали ПЦР-тесты и получили отрицательные результаты.
Таким образом, все 25 игроков, которые есть в распоряжении Андрея Шевченко готовы выйти на поле в матче Лиги Наций против сборной Испании.
Вечером главная команда страны провела тренировку на поле НТК им. В. Банникова. Игроки стартового состава матча с Германией выполняли физические задачи, направленные на восстановление кондиций. Другие футболисты отрабатывали контроль мяча, игру в пас, выполняя тактические задачи тренерского штаба.
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