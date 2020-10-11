Фати, Рамос, де Хеа и Бускетс в заявке Испании на Украину

Сборная Испании вылетела из Мадрида в Киев. В Украину отправилось 22 испанских игрока.

Вместе с командой Луиса Энрике не смогли полететь форвард "Вильярреала" Жерар Морено и защитник "Лидса" Диего Льоренте. У обоих футболистов травмы.

Заявка сборной Испании

Вратари: Давид де Хеа ("Манчестер Юнайтед", Англия), Кепа Аррисабалага ("Челси", Англия), Унаи Симон ("Атлетик")

Защитники: Хесус Навас ("Севилья"), Серхио Рамос ("Реал"), Пау Торрес ("Вильярреал"), Эрик Гарсия ("Манчестер Сити", Англия), Хосе Луис Гайя ("Валенсия"), Серхио Регилон ("Тоттенхэм", Англия), Серджи Роберто ("Барселона")

Полузащитники: Серджи Бускетс ("Барселона"), Родри ("Манчестер Сити", Англия), Микель Мерино ("Реал Сосьедад"), Дани Себальос ("Арсенал", Англия), Серхио Каналес ("Бетис"), Хосе Кампанья ("Леванте")

Нападающие: Родриго Морено ("Лидс", Англия), Ансу Фати ("Барселона"), Ферран Торрес ("Манчестер Сити", Англия), Дани Ольмо ("Лейпциг", Германия), Адама Траоре ("Вулверхэмптон", Англия), Микель Ойарсабаль ("Реал Сосьедад").

Национальная сборная Украины примет Испанию во вторник, 13-го октября. Матч пройдет на НСК "Олимпийский", начало - 21:45.