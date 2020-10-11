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Национальная сборная Украины

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Андрей Шевченко: Я не вижу людей, которые готовы сейчас конкурировать с нынешним составом

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Наставник украинской сборной считает, что основой мы можем конкурировать с грандами

Андрей Шевченко: Я не вижу людей, которые готовы сейчас конкурировать с нынешним составом
Новина українською

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко подвел итоги матчей с командами Франции и Германии.

- Как вы восприняли проигрыши от Франции и Германии?

- Конечно, самая большая проблема заключалась в кадровой ситуации. Из-за вспышки COVІD-19 выпали 14 футболистов "Шахтера", многие из них представители сборной Украины. Когда мы об этом узнали, как-то изменить ситуацию мы не могли. Довызывать кого-то или искать новые кадры было очень тяжело. Пришлось лететь в Париж, по прилету мы сдали тесты и выяснили, что даже среди дозаявленных есть зараженные коронавирусом. Мы понесли слишком большие кадровые потери. Была также проблема с психологией, так как мы не знали, состоится ли матч вообще. Нам был неясен протокол во Франции, разрешат ли проводить матч.

Играя с таким сильным соперником, который готовился к игре, у них дома на великолепном стадионе, нам было сложно. Если говорить об игре, то результат однозначно неудовлетворительный. Я считаю, что пропустить семь мячей – очень много. После игры у меня состоялся серьезный разговор с ребятами. Те, кто выходят на поле обязаны нести ответственность за результат. Это лицо нашей команды. Считаю, что счет очень большой. Моментами мы демонстрировали неплохой футбол и нам немного не повезло в реализации. В свою очередь французы сыграли великолепно и реализовали все свои моменты.

- Как считаете, лучше бы этой игры не было?

- Считаю, что отменять игру не стоило. УЕФА и ФИФА прилагают большие усилия, чтобы футбол продолжался. Такая отмена могла бы стать плохим прецедентом. Мы понесли большие потери. Для нас играть с чемпионами мира без своих основных игроков фактически невозможно. Потеря одного-двух игроков серьезно влияет на качество нашей игры, а мы потеряли 7-8 игроков основного состава. Пришлось играть молодыми ребятами, которым по 18-19 лет. Мы понимали всю ситуацию, шли на риск. Я надеюсь, что даже играя с таким хорошим соперником, ребята, набравшись опыта, поймут с каким настроением нужно выходить на поле и какие ошибки нельзя допускать против таких оппонентов.

- Что полезного от такого матча для сборной?

Нужно убрать счет. Мы смогли продемонстрировать структурную игру, которую налаживаем в сборной. Те ошибки, которые были допущены, это опыт приобретенный ребятами. Мы много разбирали игру, показывали, рассказывали – в этом и есть позитив. Если не играть с такими соперниками, не ошибаться, то у тебя не будет роста. Чемпионат Украины нам сейчас ничего не дает. Там нет такого ритма, нет таких качественных футболистов. Учиться в чемпионате Украины очень тяжело, а на таком уровне, когда набьешь шишек, наошибаешься, это дает результат. Да, мы понесли имиджевый урон, потому что 7:1 это много.

- В заявке был Шовковский, были мысли его выпустить?

- Это было бы неуважение к Александру, к его карьере, ко всему футбольному миру. Взять его в заявку - это был последний крик. Я понимал, что если с вратарем что-то случиться, то ставить полевого игрока нельзя. Если бы что-то случилось, то Саша вышел бы и сыграл, конечно.

- В матче с Испанией будут играть только те, кто сейчас остался в сборной, даже несмотря на потерю из-за дисквалификации Малиновского?

- Да, по сути ситуация не позволяет нам довызвать игроков. Точнее ситуация позволяет, но я не вижу людей, которые готовы сейчас конкурировать с нынешним составом. Те молодые футболисты, которые в будущем могут побороться за место в сборной, уже вызваны. Конечно, потеря такого игрока как Малиновский, особенно в сложившейся ситуации, это очень болезненно. Но есть ситуация, и я буду готовить команду с теми игроками, которые есть.

Против Германии была хорошая реакция команды. Ребята вышли с совсем другим настроением. Соперники подобные Германии имеют большое кадровое преимущество. Мы можем конкурировать с ними только включая 100 процентные усилия. Мы изменили структуру, мы поменяли стратегию игры. Считаю, что ребята выполнили почти идеально план на игру. Первый тайм был для нас очень сложным, немцы хорошо включались, приходилось много обороняться, перемещаться. Несмотря на пропущенный мяч, было важно остаться в игре. Ребята это сделали, во втором тайме не опустили руки, не остановились, продолжали выполнять установку. Считаю, что мы хорошо добавили в последние 15 минут и если бы немного везения, могли спасти игру. Нам не повезло со вторым мячом.

- В оптимальном составе можно было бы сыграть с Германией по-другому?

- Считаю, что с основными игроками мы можем конкурировать с такими соперниками. Мне приятно было видеть болельщиков вчера на стадионе. Они с командой в хорошие времена и в тяжелые времена. Приятно, что все с пониманием относятся к ситуации. Мы одна семья. Если мы будем продолжать работать вместе, нас ждут хорошие времена.

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В статье: Андрей Шевченко сборная Украины сборная Франции Лига Наций Сборная Германии
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Комментарии (9)
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doschukrovno (Ровно)
12.10.2020 в 00:30
Очманілий Заєць (Odessa) 11.10.2020 в 23:45Не можу з вами погодитися . Забарний , не дивлячись на те , що йому 18 років набагато сильніший зазначених вами гравців Динамо. Бурда крім того , що дуже травмозалежний ,не читає гру і робить багато позиційних промахів . Шабанов - непорозуміння , яке з незрозумілих причин попало в Динамо . Він навіть у Волині виглядав не важно . Попов непоганий захисник , але гравець з завищеною агресією і при нормальному суддівстві буде вилучатися з поля через раз. Згожуюсь з вами , що Ярмоленко не заслуговує того , щоб грати в збірній при таких кондиціях . Якщо у Кравця таке ТТД , то чого він вийшовши раз в ЧУ не порвав суперника ? Тут ще пропонують замість Малиновського взяти Юрченко . Моя думка - Юрченко і для Зорі слабуватий , він дуже повільний , не може один в один обіграти суперника і слабохарактерний , хоча талановитий . Така собі міні копія Конопянки . Не можу погодитися і з Шевченко , що у нас не має інших футболістів . Таке враження , що в ЧУ тільки два клуби - Динамо і Шахтар . Воно очевидно для тренерів збірної так і є , адже я їх ніколи не бачу на матчах інших команд . А не помішало б подивитися і Ворсклу і Колос і туж саму Зорю . В Полтаві здорово виглядає Степанюк , в Колосі Антюх і Гавриш ( до речі центрзахисник ) , а в Зорі Кочегін та Кабаєв . Тільки , що з того що їх запросять в збірну , а випустять на поле Ярмоленка з Коновлянкою . І Вітю Коваленка впридачу.
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+1
0
Footballhead (м. Чернігів)
12.10.2020 в 00:21
З Забарним навіть я можу конкурувати, тільки платіть мені Арсеналом Міцне. Таке дерево обіграти толку не треба, там впорається навіть який-небудь Гладкий (брівно проти брівна, лол).
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0
-2
doschukrovno (Ровно)
12.10.2020 в 00:37
Хоча у вас нік "футбольна голова" зазначу , що вона ще й тупа .
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+1
-1
Footballhead (м. Чернігів)
12.10.2020 в 00:52
Цей нікнейм значить "футболоман", якщо відкинути машинний переклад. І да, арґументи в студію.
0
-1
oda1979 (Запорожье)
12.10.2020 в 00:14
Ой да ладно.. хочешь играть в сборной, переходи в киевские Шахтер и ДК. Это правило никто не отменял
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+1
0
Очманілий Заєць (Odessa)
11.10.2020 в 23:45
У чому логіка запрошення до збірної шмаркача Забарного? Зіграв за ДК 4 неповних матчів - і вже 2 матчі за збірну!Видужають Бурда, Шабанов, Попов (не кажу вже про КРивцова, МАтвієнка, Бондаря) - Забарному не знайдеться місця навіть в основі ДК! На біса було його награвати у збірній?!!
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+2
-1
Lion Killer (Львів)
12.10.2020 в 00:04
логіка в тому, що в разі ситуації як зараз. КОли вся основа захисники вибули з тих чи інших причин, мати + 1 людину Забарного, якій в матчах ЛЧ показав непогану гру. Не бачу тут ніякого криміналу. І не бачив (принаймні я) якихось катастрофічних помилок з його сторони.
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+1
-1
Очманілий Заєць (Odessa)
11.10.2020 в 23:43
Кравець показав статистику, відповідно до якої він в Динамо на зборі був другим за ТТД.Навіщо було ставити Ярмоленка центрфорвардом, якщо Кравець там зіграв би краще?
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0
-2
Термит (Киев)
11.10.2020 в 23:41
Юрченко бы взял - как раз на позицию Малиновского. Уж точно лучше будет чем Витя...
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+1
0


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