Шевченко: Если сможем перекрыть фланги, попытаемся дать Испании бой

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко не предматчевой пресс-конференции перед матем Лиги наций с Испанией ответил на вопросы журналистов.

- Какая ситуация с кадрами в команде?

– Пока проблем не было. Ребята восстанавливаются, у нас сегодня предигровая тренировка. Очень важно, как они будут себя чувствовать. Утром общались с Коваленко, у него проблем не было. Тесты были негативными – это тоже положительно для нас. Готовимся по нашему плану.

- Вы были последним, кто забил Испании в очном матче, это было в 2003-м. В чем причина такой непроходимости испанской обороны? Невезение, стечение обстоятельств, психология?

– В перечисленном вы забыли качество. Наши футболисты делают максимум того, что сегодня могут. У Испании сегодня команда сильнее. В последние годы она была сильнее. Мы пытаемся, работаем над этим. Знаю, насколько у футболистов есть мотивация, чтобы показать хорошую игру.

Рассчитываем на силы, которые у нас есть. Будем готовить определенный план на матч. Играя с такими командами, когда есть преимущество в классе игроков, мы должны подумать и поменять немного нашу структуры, прежде всего, обороны. Нужно сыграть более компактно, агрессивно.

Испания очень хорошо использует фланги. У них очень хорошие качественные футболисты на флангах, которые прекрасно играют один в один. Считаю, если сможем перекрыть фланги, попытаемся дать бой Испании.

- Первый матч с Испанией пересматривали? Он ключевой в подготовке к этой встрече? Будет персональная опека Фати?

– Конечно, мы пересматривали матч. Я его пересматривал много раз. Завтрашний матч будет совершенно другим для нас. Будут совершенно другие игроки, поэтому будет подготовка совершенно другая.

Что касается игры один в один. Чтобы остановить хороших футболистов, один в один играть – этого недостаточно. Должны обязательно быть смещения, подстраховка, затрачены огромные энергетические силы. Все будет зависеть от того, сможем ли мы восстановиться.

Если уйдем в прошлое, нам всегда было проблематично играть два матча подряд. Это уже будет третий для нас. Надеюсь, прежде всего, болельщики, которые придут на стадион, поддержат ребят и дадут определенную энергию.

- Кто заменит Малиновского? Какие сюрпризы готовите к матчу против Испании?

– Мы должны командно сыграть более компактно, агрессивно. Будет многое зависеть от состояния футболистов. Энергетически нужно будет затратить намного больше энергии.

По замене Малиновского – будем определяться с составом. Сегодня будет предигровая тренировка, это один из тестов, чтобы футболисты могли показать свое состояние. У меня есть уже идея, сегодня отработаем еще, посмотрим, сработает ли план на матч.

Испания – одна из лучших команд. Она очень высоко прессингует, практически не дает возможность разыграть мяч. Они делают это очень качественно, организовано. Очень сильные и хорошие исполнители.

- Как вы вселяете уверенность в команду?

– Думаю, для каждого из ребят это шанс. Тренер Испании прекрасно понимает, в каком состоянии находится наша команда, что у нас нет 8-9 игроков основы. У нас очень много игроков U-21. Матч с Германией показал, что ребята, проявляя определенный характер, волю в себе сыграть хорошо, показали хороший футбол.

Надеюсь, завтра увидим ту отдачу, концентрацию и желание, чтобы перенести план на игру в матч.

- Если команда добьется положительного результата, будет ли традиционное приветствие болельщиков после матча?

– Думаю, мы все будем довольны, если будет положительный результат. Мы рады, что придут зрители на стадион. Мы уже ощущали их поддержку против Германии, действительно приятно.

- Матчи против таких команд показывают уровень команды? Сыграет ли завтра Бущан?

– Чтобы оценивать, на каком месте мы можем быть – каждый месяц меняется ситуация. Как мы можем судить об уровне национальной команды, когда ее практически нет из основных игроков. Мы рассматриваем этот важный матч. Но в сегодняшней ситуации это шанс для молодых футболистов.

Мы их будем оценивать по таким матчам с такими командами, на таком уровне. Для них это огромный опыт.

А что касается трех матчей, нужно добавить еще следующий месяц, у нас там тоже три матча будет. Мы стремились попасть на этот уровень. Мы его заслужили. Перед началом Лиги наций говорил, что для нас будет огромным результатом задержаться здесь.

У нас есть три очка, три матча впереди. Будем цепляться, чтобы остаться в этой лиге.

- Команда может добиться чего-то большего в этом дивизионе Лиги наций?

– Для нас цель – остаться в этом дивизионе.