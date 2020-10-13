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Виктор Коваленко отметил важный фактор накануне матча с Испанией
Восстановление после Германии
Полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко рассказал о подготовке национальной команды
- Виктор, на чем тренеры делали акцент после поединка с Германией?
- Занимались в привычном режиме: после восстановления была предигровая тренировки. Готовимся к сборной Испании.
- По известным причинам ты пропустил товарищескую встречу с Францией, а затем провел часть поединка с Германией. В целом насколько тяжело, когда три матча в течение шести дней?
- Думаю, здесь главное - хорошо восстановиться. Если нет правильного восстановления, очень трудно, ты физически не готов. В конце концов просто играть через два дня на третий.
- Расскажи о своей физической форме.
- Был непростой период. Четыре дня провели на самоизоляции и почти не выходили из дома, однако сейчас возвращаемся к привычному графику, поэтому на тренировках чувствую себя хорошо.
- Что скажешь о сегодняшнем сопернике - Испанию?
- Это топ-сборная, и мы должны быть сосредоточенными, выходить и играть на своих лучших кондициях.
- В составе испанцев кого выделите?
- У них все исполнители топовые, поэтому нам следует отвечать им на футбольном поле, чтобы добиться результата.
- Важно ли для вас, что игра состоится со зрителями? 17000 на «Олимпийском» - ощутимая поддержка?
- Когда есть болельщики - это чувствуется, это класс!
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