Виктор Коваленко отметил важный фактор накануне матча с Испанией

Полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко рассказал о подготовке национальной команды Украины к матчу Лиги Наций со сборной Испании (сегодня в 21:45).

- Виктор, на чем тренеры делали акцент после поединка с Германией?

- Занимались в привычном режиме: после восстановления была предигровая тренировки. Готовимся к сборной Испании.

- По известным причинам ты пропустил товарищескую встречу с Францией, а затем провел часть поединка с Германией. В целом насколько тяжело, когда три матча в течение шести дней?

- Думаю, здесь главное - хорошо восстановиться. Если нет правильного восстановления, очень трудно, ты физически не готов. В конце концов просто играть через два дня на третий.

- Расскажи о своей физической форме.

- Был непростой период. Четыре дня провели на самоизоляции и почти не выходили из дома, однако сейчас возвращаемся к привычному графику, поэтому на тренировках чувствую себя хорошо.

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- Что скажешь о сегодняшнем сопернике - Испанию?

- Это топ-сборная, и мы должны быть сосредоточенными, выходить и играть на своих лучших кондициях.

- В составе испанцев кого выделите?

- У них все исполнители топовые, поэтому нам следует отвечать им на футбольном поле, чтобы добиться результата.

- Важно ли для вас, что игра состоится со зрителями? 17000 на «Олимпийском» - ощутимая поддержка?

- Когда есть болельщики - это чувствуется, это класс!