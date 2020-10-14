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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Президент Зеленский отреагировал на победу Украины над Испанией

Национальная сборная Украины
(5 голосов)

Праздник, который был нам нужен

Президент Зеленский отреагировал на победу Украины над Испанией
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал победу национальной сборной Украины во главе с Андреем Шевченко в матче 4 тура Лиги Наций в Киеве на НСК "Олимпийский" над сборной Испании (1:0).

Поздравляю нашу сборную с победой над одной из сильнейших сборных мира - командой Испании!

В сложных кадровых условиях, когда мало кто верил, когда и ничью считали бы замечательным результатом, вы вышли на поле, сражались за честь Украины и победили!

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Спасибо, что подарили всей стране праздник, который так было нам нужен! Гордимся вами, ребята!!!

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В статье: Украина Испания Лига Наций Владимир Зеленский
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(5 голосов)
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Комментарии (17)
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voodoo3 (Киев)
14.10.2020 в 10:07
Бубочці підсунули якийсь текст і воно знову щось прогнусявило, фу, яка гидота.
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0
0
balamyt (Boston)
14.10.2020 в 09:53
Да Вы бл я...и Шевченко с гав..м мешали ..когда он в Политику сунулся..Зе тоже любит футбол и выразил свои эмоции., на что имеет право..как Все. Вам не нравится Зе.....да не легко быть президентом Украины...(как и тренером СБУ ) особенно сейчас...и у Шевченко не было трен.опыта ..но он растет вместе с со своей командой ..через взлеты и падения...И у Зе . тото же путь.., но Шеву назначили ..а Зел-го Вы выбрали..так что терпите вместе с ним падения и ожидаемые взлеты...Обсыр..я его Вы и сами Ничего не стоите. как и росс.-я пропаганда...которым чем хуже в Украине ..тем лучше им (.Как народ достойный своего президента )... А я поддерживал Трампа ,хотя черные и демокр. его ненавидят ..и буду..т.к. Верю в него и Зел-го..(.чего и Вам желаю несмотря на трудности и российскую пропаганду ) Слава Украине и СБУ !
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0
-3
UA Hero (Chernivtsi)
14.10.2020 в 10:00
Перестань вживати наркотики, дурбель...
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+2
0
Plagin (Prad)
14.10.2020 в 09:25
Це ж якою тварюкою треба бути, щоб зморозити таке.
Ответить
+4
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
14.10.2020 в 09:14
Тьху, паскуда...
Ответить
+6
0
Чернышев (Tegusi)
14.10.2020 в 09:13
Писдуй з тищенко і з товстопузом, та і зо всім своїм Кварталом в кацляндію, .учіще.
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+8
-1
Footballhead (м. Чернігів)
14.10.2020 в 08:30
Відреаґуй краще своїм самогубством, ублюдіна.
Ответить
+12
-4
Думитреску (Новомосковск)
14.10.2020 в 08:41
О, penisohead, ослоумнічаєш?
Ответить
+1
-12
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
14.10.2020 в 09:10
Чмокай молча, отрыжка зелупони
+7
-1
viajador (село Ригачка)
14.10.2020 в 08:25
Коли ця с...ка втіче до Москви?
Ответить
+13
-3
Думитреску (Новомосковск)
14.10.2020 в 08:38
Ще не проривався?
Ответить
+1
-9
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
14.10.2020 в 09:09
Не скули, зелупонь... Кость не дам, нищеброд молдаванский)))
+6
-2
avatar
scorpius (Ck)
14.10.2020 в 08:11
Оо и этот м#дак тут как тут....
Ответить
+11
-4
Dr. House (Подолье)
14.10.2020 в 08:01
Засунь собі у с.раку свої вітання, чмо гнусяве
Ответить
+13
-7
Думитреску (Новомосковск)
14.10.2020 в 08:37
Ой, мля, тебе, мндавошка підподольна, забули спитать, чи вітати, чи не вітати.
Ответить
+2
-11
Dr. House (Подолье)
14.10.2020 в 09:02
Бубочка, перелогінся
+6
-2
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
14.10.2020 в 09:08
Идёшь нахюй, уйопок зелупоневый
+3
-2


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