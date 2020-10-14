Президент Зеленский отреагировал на победу Украины над Испанией

Да Вы бл я...и Шевченко с гав..м мешали ..когда он в Политику сунулся..Зе тоже любит футбол и выразил свои эмоции., на что имеет право..как Все. Вам не нравится Зе.....да не легко быть президентом Украины...(как и тренером СБУ ) особенно сейчас...и у Шевченко не было трен.опыта ..но он растет вместе с со своей командой ..через взлеты и падения...И у Зе . тото же путь.., но Шеву назначили ..а Зел-го Вы выбрали..так что терпите вместе с ним падения и ожидаемые взлеты...Обсыр..я его Вы и сами Ничего не стоите. как и росс.-я пропаганда...которым чем хуже в Украине ..тем лучше им (.Как народ достойный своего президента )... А я поддерживал Трампа ,хотя черные и демокр. его ненавидят ..и буду..т.к. Верю в него и Зел-го..(.чего и Вам желаю несмотря на трудности и российскую пропаганду ) Слава Украине и СБУ !