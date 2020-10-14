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Президент Зеленский отреагировал на победу Украины над Испанией
Праздник, который был нам нужен
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал победу национальной сборной Украины во главе с Андреем Шевченко в матче 4 тура Лиги Наций в Киеве на НСК "Олимпийский" над сборной Испании (1:0).
Поздравляю нашу сборную с победой над одной из сильнейших сборных мира - командой Испании!
В сложных кадровых условиях, когда мало кто верил, когда и ничью считали бы замечательным результатом, вы вышли на поле, сражались за честь Украины и победили!
Спасибо, что подарили всей стране праздник, который так было нам нужен! Гордимся вами, ребята!!!
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