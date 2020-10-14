Не стало бывшего менеджера сборной Украины Олега Тарадая

О таких людях, как Олег Иванович, всегда говорят с доброй улыбкой и блеском в глазах. Все, кто его знал, могут с гордостью сказать: «Я имел честь быть знакомым с этим человеком». Тарадай сочетал в себе много качеств, за которые его ценили и уважали родные, друзья и коллеги по работе. Он был приветлив, учтив и корректен, а его исполнительность, дисциплинированность и чувство ответственности помогали стать своим в любом коллективе. Никогда не оставлял чьи-либо просьбы без внимания, всегда был готов прийти на помощь, по-дружески или по-отечески что-то подсказать, посоветовать. Его доброта, искренность, отзывчивость вместе с эрудицией, тонким чувством юмора и компетентностью во многих вопросах подкупали всех, кому посчастливилось работать с Олегом Ивановичем в разных сферах деятельности. Так было в паспортном столе Киевского РОВД города Одессы, откуда его пригласили на работу в ФК «Черноморец», так было и в Федерации футбола Украины, куда по рекомендации бывшего главного тренера «моряков» Леонида Буряка он перебрался с целью трудиться на благо украинского футбола. К великолепному знанию немецкого языка, которым Олег Тарадай обладал еще со времен работы в Германии, вскоре прибавилось и освоение английского. Все это вкупе с его дипломатичностью и коммуникабельностью помогали решать многие вопросы, возникавшие не только в стенах ФФУ. В руководящем органе нашего футбола знали: что бы ни поручили Тарадаю – он все сделает, как надо.

В старом советском паспорте автора этих строк осенью 1982-го, в момент достижения совершеннолетия, появилась подпись начальника паспортного стола, выдавшего документ. В размашистом автографе легко читалась фамилия – «Тарадай». Спустя тринадцать лет, в декабре 1995-го, я узнал, что среди нескольких кандидатур на должность пресс-атташе одесского «Черноморца» неожиданно для всех появилась мало кому знакомая личность – Олег Тарадай. Для многих столь крутой поворот в сфере деятельности бывшего служащего внутренних органов был непонятен: мол, как такое может быть – из работника РОВД в пресс-атташе? Но уже очень скоро скептики замолчали, так как поняли: человек на своем месте. Олег Иванович быстро завоевал симпатии журналистов, с которыми без труда установил контакт. А вскоре заслужил и уважение. Причем, не только среди представителей СМИ, но и футболистов и тренеров.

Спустя всего какой-то год представить кого-то другого в роли пресс-атташе одесского клуба, кроме добродушного и всегда позитивного Тарадая, одесским служителям пера и микрофона было сложно. Да и работникам клуба тоже. Олегу Ивановичу поручались дела, связанные не только с его прямыми обязанностями. Он мог махнуть из польской Лодзи, где «Черноморец» проводил матч Кубка УЕФА с «Видзевом», прямиком в Германию – договариваться со спортивной фирмой о поставке нового комплекта формы. Или же вести по телефону переговоры с зарубежными представителями по поводу того или другого трансфера. Так продолжалось до начала нынешнего тысячелетия, когда Олег Иванович получил в клубе новое назначение – начиная с сезона-2000/01 он стал работать начальником команды «Черноморец-2». В этой должности трудился недолго – всего полтора года, однако усомниться в своем профессионализме не дал.

А затем и последовало приглашение из Киева, на которое Олег Тарадай охотно откликнулся. Работа на благо дорогого его сердцу футбола, да еще и в штабе национальной сборной, стала для седовласого человека той отдушиной, о которой раньше он мог только мечтать. На новом месте Олег Иванович столь же быстро, как и в «Черноморце», завоевал авторитет и уважение со стороны коллег. Вокруг него всегда ощущалась позитивная аура, с ним всем было легко и уютно.

Поработав в ФФУ больше десяти лет и испытав на своей шкуре всю пагубность служебных интриг, Тарадай вынужден был вернуться домой в Одессу. Хотя мог служить украинскому футболу еще долго - он ведь жил этим. И не случайно спустя какое-то время после отъезда из Киева пытался заниматься любимой игрой с детишками. Но годы брали свое, да и здоровье уже подводило. В последнее время Олег Иванович жаловался на проблему с тазобедренным суставом, ходил при помощи палочки.

В мае этого года у него был юбилей – 70 лет. Казалось бы, отнюдь не критический возраст для влюбленного в жизнь и оптимистически настроенного мужчины. Но у его судьбы были свои взгляды на этот счет. С каждым месяцем Олег Иванович стал сдавать, что сказывалось не только на его внешнем виде, но и на самочувствии. В день матча сборной Украины с Германией у него случился инсульт, после которого в одной из клиник ему была оказана срочная медицинская помощь. Однако ослабленный организм с наступлением новых суток вновь перенес сильный удар. Находясь в коме после кровоизлияния в мозг, сердце Олега Тарадая не выдержало. Это случилось вечером 13 октября, всего за считанные часы до начала матча Украина – Испания. В победе нашей сборной, которой Олег Иванович посвятил не один год своей трудовой карьеры, видится некий символизм. Словно прощаясь с этим замечательным человеком, судьба сделала ему последний подарок...

Царствие небесное, Олег Иванович. Вечная память...