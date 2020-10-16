Шапаренко: Андрей Шевченко говорил со мной перед играми, его слова помогали

Центральный хавбек национальной сборной Украины Николай Шапаренко рассказал о пути от страшного поражения от Франции 1:7 до победы над Испанией 1:0.

- Когда вы поняли, что победите Испанию?

- Почувствовал, когда мы забили мяч. Оставалось 15 минут, мы понимали, что все остается в наших руках и ногах. Дотерпели, выстояли.

Каждый работал на благо команды, не было такого, что я возьму мяч и буду бегать. Нет, каждый работал на максимуме. Эту победу мы посвящаем нашим болельщикам.

- С Испанией вы играли с первых минут. Волновались?

- Волнения с испанцами не было. Играл с Сидорчуком, он поддерживал, и было спокойнее, что рядом такой товарищ по команде. Шевченко подсказывал, поддерживал, это тоже очень помогло. Была конкретная установка главного тренера, я думаю, что с ней справился.

- Что помогло сборной после тяжелого удара от Франции хорошо подготовиться к Испании?

- Прежде всего благодаря словам главного тренера, которые он подобрал, чтобы мы могли жить дальше и не зацикливаться на проигрыше. Он всегда подбирает нужные слова для поддержки. Вчера проиграли - сегодня выиграли. Нужно жить сегодняшним днем, забывать прошлые заслуги и поражения.

- Шевченко лично с вами говорил?

- Конечно. Личные беседы тоже были. Он говорил со мной перед играми. Эти слова помогли.