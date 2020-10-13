Лига наций. Украина - Испания 1:0. Привет от Цыникова

Фото - Александр Приходько, UA-Футбол

Испании нельзя давать пространства. Нельзя было оставлять свободных зон, надо было не позволять сопернику легко принимать мяч и разворачиваться лицом к нашим воротам. При этом, впереди стоитло опираться на идеальную реализацию – моментов для гола у украинцев в такой игре не могло быть много. Андрей Шевченко со своим тренерским штабом отлично освоил азы и попытался сыграть с минимальными рисками. Именно это позволило хозяев "Олимпийского" добиться неожиданного успеха.

Испания играла 4-3-3 с агрессивными флангами и креативным центром поля. Украинцы отвечали той же формацией, однако Зубков с Ярмоленко не растягивали атаки Украины по ширине. Макаренко и Сидорчук работали исключительно на разрушение, Шапаренко должен был конструировать атаки, но чаще выполнял роль первого-второго эшелона защиты. Правильная игра в центре поля уменьшала давление на центральных защитников Украины (по крайней мере, в первом тайме) Забарного и Миколенко. Фати и Траоре прогнозируемо напрягали Караваева и Соболя соответственно. Бущан не боялся играть на выходах – и это вселяло уверенность партнерам Георгия. Интересно, что Роман Яремчук частенько оказывался на своей половине поля ниже центрального круга – это была тотальная защита в исполнении сборной Украины.

И это работало. Не без скрипа, но работало. Когда Траоре уже прорывался по флангу, Соболь грамотно и вовремя сфолил. Когда Рамос пробил издали, Георгий Бущан играл внимательно. Родриго позволили пробить из центра штрафной площади, но позволили сквозь зубы – не без противодействия. Не в последнюю очередь благодаря этому удар у нападающего сборной Испании не вышел.

Защита Украины не трещала, однако под постоянным давлением футболистов такого высокого класса появлялись щели, сквозь которые просачивалась вода. Благо, Бущан стоял в воротах не с решетом в руках. Голкипер поочередно справился с ударами Родриго, Рамоса (со штрафного), Фати и Мерино. Первый тайм провели в том же стиле, что и в матче квалификации Евро-2020 против Португалии на её поле.

Были ли у Украине шансы забить? Ниже минимальных. Удар Миколенко нельзя расценивать как опасность, а падение Зубкова в штрафной площади в борьбе с Навасом не подпадало под критерии арбитра относительно пенальти. Надо сказать, что поляк судил последовательно.

После перерыва Гиль не купился на падение Ярмоленко в штрафной – Андрею можно было и желтую выписывать за симуляцию. А вот ассистенты, в отличие от арбитра в поле, судили не так четко. Когда прошла атака украинцев с участием Яремчука, Ярмоленко, Сидорчука и с завершающим ударом Зубкова, офсайда у Александра не было. Но ассистент зафиксировал, хотя Зубков все равно пробил слабо и неточно. Испанцы на стартовом отрезке второй 45-минутки почти ничего не создавали. Если не принимать во внимание нескольких стандартных положений.

Но такая игра продолжалась недолго. С середины второго тайма Украина слишком плотно прижалась к своим воротам, подпустив испанцев на опасное расстояние. Свободных зон в обороне не было, однако возникали они после попыток хозяев выйти в контратаку. Обрезались Яремчук, Шапаренко и Коваленко, что вызывало немалые колебания в защитных порядках. Родри пробил из-за пределов штрафной в штангу, Адама Траоре проверил бдительность Бущана ударом метров с пятнадцати, а Оярсабаль проиграл Георгию ближний бой. На табло держалось равновесие, однако гол назревал.

Назревал-назревал и назрел, но в ворота Давида де Хеа. Нет, вам не послышалось. Испания так увлеклась атакой, что оставила у своей штрафной лишь двух футболистов (не считая голкипера), между которыми было серьезное расстояние. Вероятно, не рассчитывали, что в центре поля Караваев выиграет борьбу, а Ярмоленко отдаст безумно шикарную передачу на Цыганкова в коридор. Виктор на завершающей фазе атаки разобрался как большой мастер: принял-обработал и без сближения с де Хеа пробил точно в угол. Привет от "Цыникова" испанским СМИ.

Гости обозлились. Но Луис Энрике словно растерялся. Явно не ожидал такого от украинцев, хотя и отсыпАл им банальных комплиментов перед матчем. Конечно, испанцы атаковали в конце встречи – они атаковали весь матч. И Дани Ольмо мог забить, и Серхио Рамос, и Адама Траоре. Но сколько подобных моментов Украина претерпела в этом поединке?! Претерпела и дотерпела до сенсационной победы. Первой над Испанией в своей истории.

Послесловие : в заголовке – искаженный вариант фамилии Виктора Цыганкова, который выдало перед матчем одно из авторитетных испанских СМИ. Вероятно после этого поединка "Цыникова", "Шарапенко", "Каравэ" и других запомнят надолго. Так и надо.

Лига наций. Дивизион А. Группа 4

Украина. Киев. НСК "Олимпийский"

Арбитр в поле – Павел Гиль (Польша)

Украина – Испания 1:0

Гол: Виктор Цыганков 76

Украина: Георгий Бущан – Александр Караваев, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Эдуард Соболь – Сергей Сидорчук (Виктор Коваленко 60), Евгений Макаренко, Николай Шапаренко – Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук, Александр Зубков (Виктор Цыганков 65)

Испания: Давид де Хеа – Хесус Навас, Пау Торрес, Серхио Рамос, Серхио Регілон – Микель Мерино (Дани Себальос 46), Серхио Каналес (Дани Ольмо 73), Родри – Адама Траоре, Родриго (Микель Оярсабаль 58), Ансу Фати (Ферран Торрес 58)

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