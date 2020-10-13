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Национальная сборная Украины

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Лига наций. Украина - Испания 1:0. Привет от Цыникова

Национальная сборная Украины
(27 голосов)

Украина ошеломила Испанию

Лига наций. Украина - Испания 1:0. Привет от Цыникова
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Фото - Александр Приходько, UA-Футбол

Испании нельзя давать пространства. Нельзя было оставлять свободных зон, надо было не позволять сопернику легко принимать мяч и разворачиваться лицом к нашим воротам. При этом, впереди стоитло опираться на идеальную реализацию – моментов для гола у украинцев в такой игре не могло быть много. Андрей Шевченко со своим тренерским штабом отлично освоил азы и попытался сыграть с минимальными рисками. Именно это позволило хозяев "Олимпийского" добиться неожиданного успеха.

Испания играла 4-3-3 с агрессивными флангами и креативным центром поля. Украинцы отвечали той же формацией, однако Зубков с Ярмоленко не растягивали атаки Украины по ширине. Макаренко и Сидорчук работали исключительно на разрушение, Шапаренко должен был конструировать атаки, но чаще выполнял роль первого-второго эшелона защиты. Правильная игра в центре поля уменьшала давление на центральных защитников Украины (по крайней мере, в первом тайме) Забарного и Миколенко. Фати и Траоре прогнозируемо напрягали Караваева и Соболя соответственно. Бущан не боялся играть на выходах – и это вселяло уверенность партнерам Георгия. Интересно, что Роман Яремчук частенько оказывался на своей половине поля ниже центрального круга – это была тотальная защита в исполнении сборной Украины.

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И это работало. Не без скрипа, но работало. Когда Траоре уже прорывался по флангу, Соболь грамотно и вовремя сфолил. Когда Рамос пробил издали, Георгий Бущан играл внимательно. Родриго позволили пробить из центра штрафной площади, но позволили сквозь зубы – не без противодействия. Не в последнюю очередь благодаря этому удар у нападающего сборной Испании не вышел.

Защита Украины не трещала, однако под постоянным давлением футболистов такого высокого класса появлялись щели, сквозь которые просачивалась вода. Благо, Бущан стоял в воротах не с решетом в руках. Голкипер поочередно справился с ударами Родриго, Рамоса (со штрафного), Фати и Мерино. Первый тайм провели в том же стиле, что и в матче квалификации Евро-2020 против Португалии на её поле.

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Были ли у Украине шансы забить? Ниже минимальных. Удар Миколенко нельзя расценивать как опасность, а падение Зубкова в штрафной площади в борьбе с Навасом не подпадало под критерии арбитра относительно пенальти. Надо сказать, что поляк судил последовательно.

После перерыва Гиль не купился на падение Ярмоленко в штрафной – Андрею можно было и желтую выписывать за симуляцию. А вот ассистенты, в отличие от арбитра в поле, судили не так четко. Когда прошла атака украинцев с участием Яремчука, Ярмоленко, Сидорчука и с завершающим ударом Зубкова, офсайда у Александра не было. Но ассистент зафиксировал, хотя Зубков все равно пробил слабо и неточно. Испанцы на стартовом отрезке второй 45-минутки почти ничего не создавали. Если не принимать во внимание нескольких стандартных положений.

Но такая игра продолжалась недолго. С середины второго тайма Украина слишком плотно прижалась к своим воротам, подпустив испанцев на опасное расстояние. Свободных зон в обороне не было, однако возникали они после попыток хозяев выйти в контратаку. Обрезались Яремчук, Шапаренко и Коваленко, что вызывало немалые колебания в защитных порядках. Родри пробил из-за пределов штрафной в штангу, Адама Траоре проверил бдительность Бущана ударом метров с пятнадцати, а Оярсабаль проиграл Георгию ближний бой. На табло держалось равновесие, однако гол назревал.

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Назревал-назревал и назрел, но в ворота Давида де Хеа. Нет, вам не послышалось. Испания так увлеклась атакой, что оставила у своей штрафной лишь двух футболистов (не считая голкипера), между которыми было серьезное расстояние. Вероятно, не рассчитывали, что в центре поля Караваев выиграет борьбу, а Ярмоленко отдаст безумно шикарную передачу на Цыганкова в коридор. Виктор на завершающей фазе атаки разобрался как большой мастер: принял-обработал и без сближения с де Хеа пробил точно в угол. Привет от "Цыникова" испанским СМИ.

Гости обозлились. Но Луис Энрике словно растерялся. Явно не ожидал такого от украинцев, хотя и отсыпАл им банальных комплиментов перед матчем. Конечно, испанцы атаковали в конце встречи – они атаковали весь матч. И Дани Ольмо мог забить, и Серхио Рамос, и Адама Траоре. Но сколько подобных моментов Украина претерпела в этом поединке?! Претерпела и дотерпела до сенсационной победы. Первой над Испанией в своей истории.

Послесловие: в заголовке – искаженный вариант фамилии Виктора Цыганкова, который выдало перед матчем одно из авторитетных испанских СМИ. Вероятно после этого поединка "Цыникова", "Шарапенко", "Каравэ" и других запомнят надолго. Так и надо.

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Лига наций. Дивизион А. Группа 4
Украина. Киев. НСК "Олимпийский"
Арбитр в поле – Павел Гиль (Польша)

Украина – Испания 1:0
Гол: Виктор Цыганков 76

Украина: Георгий Бущан – Александр Караваев, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Эдуард Соболь – Сергей Сидорчук (Виктор Коваленко 60), Евгений Макаренко, Николай Шапаренко – Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук, Александр Зубков (Виктор Цыганков 65)

Испания: Давид де Хеа – Хесус Навас, Пау Торрес, Серхио Рамос, Серхио Регілон – Микель Мерино (Дани Себальос 46), Серхио Каналес (Дани Ольмо 73), Родри – Адама Траоре, Родриго (Микель Оярсабаль 58), Ансу Фати (Ферран Торрес 58)

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В статье: Национальная сборная Украины Лига Наций сборная Испании Виктор Цыганков
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Комментарии (266)
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vituynia (Черкассы)
14.10.2020 в 00:53
Сегодня все молодцы,сыграли грамотно,дисциплинированно и без грубых ошибок. Немного заставил поволноваться вышедший Коваленко,но в итоге даже он обошёлся без грубых ошибок. Если не ошибаюсь это первая победа над Испанией в истории нашей сборной.Юный Забарный похоже надолго закроет позицию центрального защитника,а ведь он по сути ,всего полгода как во взрослом футболе. Ещё бы найти в подмогу Яремчуку нападающего. Похоже окончательно зацепился за свой шанс,остаться в сборной Зубков. А вот Безуса и Харатина,скорее всего, в национальной команде больше не увидим. Учитывая, что в дальнейшем в команду подтянуться Степаненко,Зинченко,Малиновский, то не всё так уж печально в нашей сборной,как казалось после игры с французами, и к чемпионату Европы наша команда предстанет серьёзной боевой единицей. А пока можно и порадоваться победе над топ сборной.
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+1
0
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Кююмалайнен (Київ)
14.10.2020 в 00:54
Сегодня очень пригодилась бы скорость, выносливость и настырность Супряги
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0
0
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Alex_ForzaMilan (Київ)
14.10.2020 в 00:42
Але ж таки 6 гравців Динамо грало +декілька колишніх і ця збірна, де основа - динамівці обіграла Іспанію, то може вони - не дно, а навпаки - класні футболісти? (+класний тренер, який вже бахнув Іспанію, Португалію, Швейцарію, а Франція - то товарняк).
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+4
0
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
14.10.2020 в 00:39
Всех с победой!!! Это наверное один из немногих матчей где нельзя назвать кого то кто плохо сыграл. Сегодня реально вся команда молодцы, все бились и терпели. Заслуженно выиграли именно командой.
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+3
0
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ПетроФ (Луцьк)
14.10.2020 в 00:38
Цікаво а є в світовому футболі хоч один такий феномен як Забарний? Три вихода в основі збірної і три вихода в основі клуба в матчах чемпіонату.
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+2
0
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okolegko (Київ)
14.10.2020 в 00:41
Незабарився
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0
0
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Alex_ForzaMilan (Київ)
14.10.2020 в 00:43
Незабаром буде
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+1
0
ГенриВол (Волочиськ)
14.10.2020 в 00:36
В ДК є зараз величезна ймовірність того, що Луческу підтяне молодих пацанів і навчить значно більше того, що могли НЕ навчити динамівські серця. Для збірної це саме те, що потрібно. А працювати, як бачимо, там є з ким.
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+6
0
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
14.10.2020 в 00:40
Ну сегодня практически играло немного усиленное Динамо.
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+3
0
Леонід Скачков (Рівне)
14.10.2020 в 00:49
Грала збірна, і не самим оптимальним складом.Степаненко,Малиновський,Матвієнко,Кривцов,Зінченко,це ті,кого не хватало для розгрому іспанців!))))))
0
-1
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ymscik (Херсон)
14.10.2020 в 00:36
Украину с исторической победой! Зубков молодец, одним своим финтом сильно придал нашим раскрепощенности и уверенности. Ну а Витя Коваленко все таки какое то "футбольное недоразумение".
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+6
0
avatar
YANKEE (Boston)
14.10.2020 в 00:57
Я как то не понимал чего все о нем пишут. Сегодня присмотрелся и понял. Чувак не в своей тарелке
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0
0
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Spokoyno (Киев)
14.10.2020 в 00:33
Тепер сподіваємося, що іспанці не допустять такої зверхності у Швейцарії! Проте наше головне завдання не програти останній матч! Все повинно бути ЧЕСНО!
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+6
0
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ymscik (Херсон)
14.10.2020 в 00:46
Когда при счёте 0-0 комментатор сказал, что в параллельном матче немцы проигрывают, как не подумать о заговоре против нашей сборной.
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0
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
14.10.2020 в 00:29
Бущан, вибач мене, засранця, що не вірив в тебе раніше і вважав списаним матеріалом.
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+7
0
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hoy (Київ)
14.10.2020 в 00:30
Наливай
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+6
0
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Кююмалайнен (Київ)
14.10.2020 в 00:28
Рассмешили про "Цинікова", "Шарапенка" и "Караве", ввалили то как раз Караве, который выиграл верх, Циников, который забил и Ярмоленко (не знаю как испанцы его окрестили)
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+3
0
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
14.10.2020 в 00:35
Думаю про Ярмолу они слышали поэтому вряд-ли как то обозвали
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+3
0
Michael-K (Івано-Франківськ)
14.10.2020 в 00:22
Не було би щастя - та нещастя помогло. Це я про відсутність в збірній Коплянки і П"ятова. Андрій - будь мужиком, просто заверши виступи в збірній, будь мужиком! Не повторюй помилку Тимощука, а піди героєм, а не посміховиськом. Дай розвиватись і рости молодим, нашому майбутньому: Бущану і Луніну. Ти своє відловив, дякуємо за все! Те саме і Євгена стосується! Зубков сьогодні здивував і порадував сильно в одному епізоді в першому таймі...
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+12
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
14.10.2020 в 00:37
Боюсь что ему уже карьеру что завершай что нет, а Бущан сегодня его окончательно подвинул
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+4
0
Algrab (Костопiль)
14.10.2020 в 00:21
Автору величезний респект за назву огляду гри....
Ответить
+7
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
14.10.2020 в 00:27
это вообще один из лучших заголовков что я видел as is
Ответить
+3
0
sergio07 (Запоріжжя)
14.10.2020 в 00:14
Знову ділять збірну! Ну я розумію, робили це після поразок, але ж перемога!!! Перемогла збірна України!!!
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+7
-2
prostors (Вольногорск)
14.10.2020 в 00:41
Без кротов. Остальные не в счет.
Ответить
+1
0
amg333 (Kyiv )
14.10.2020 в 00:12
Сколько сейчас тех что поливали Ярмоленко,Бущана и остальных,захлёбываются своей жельчью))))
Ответить
+13
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
14.10.2020 в 00:19
Ярмолу словами пытались опустить ниже плинтуса, главный вопрос - а нах..я
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+8
0
adidas77 (Cумы)
14.10.2020 в 00:11
Такая победа, стоит всех вместе взятых в дивизионе Б !!! Нужно стремиться и дальше играть в дивизионе А !!! Парни будут прогрессировать неимоверно! Всех с победой долгожданной! Первой в истории над Испанией! PS: Все хйтеры сборной и игроков ДК - обтекайте!!!
Ответить
+15
0
ZSTV1223 (Черкаси)
14.10.2020 в 00:10
А цей Циніков непогано забив. Де він хоч грає крім збірної України ? Раніше не чув про нього.
Ответить
+10
-1
avatar
Romerik (YNWA)
14.10.2020 в 00:13
В журналюг марки спитай...
Ответить
+8
0
amg333 (Kyiv )
14.10.2020 в 00:09
ляпова и близко не подпускать к сборной.Бущан-основа,Лунин второй вратарь!!!
Ответить
+15
-2
Joyce (Donetsk)
14.10.2020 в 00:08
Главное, провели работу над ошибками! Бущан, судя по всему, все свои главные мячи пропустил с французами, что не может не внушать оптимизм. Зубков красиво поиздевался над защитником (браво!), а Ярмола соорудил ну просто чудо-пас (тоже браво!). Но что лично меня порадовало, так это центр обороны, который не шарахался в ужасе в сторону от присутствия в поле зрения Рамоса и компании. Понятно, что до идеала еще не просто далеко, а очень далеко, но где-там над горизонтом пробиваются лучи солнца.
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+19
0
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anonimus (Київ)
14.10.2020 в 00:14
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+5
0
Comment06 (Украина)
14.10.2020 в 00:07
Свершилось чудо! Ни футбольные специалисты, ни испанские игроки и тренеры, ни наши не найдут логичного объяснения, как при таком тотальном преимуществе Испания умудрилась проиграть? Футбольный бог и Бущан- вот творцы этой такой тяжелой, долгожданной, вымученной, но победы! После такого матча не хочется никого критиковать (конечно, есть и кого и за что). Выстрадали, выгрызли, дождались своего шанса(респет Ярмоленко с Цыганковым) и забили. Единственное скажу- поразила несвойственная сборной катастрофическая неточность пасов- 70% против 90% (в первом тайме вообще 65). И так играли практически без мяча, да еще с таким немыслимым браком. Ну, то такэ. Впервые победили вальяжных испанцев, а, главное, похоже остаемся в группе А лиги наций, а это первая корзина при жеребьевке на ЧМ 2022. Всех с победой!
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+11
0
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scorpius (Ck)
14.10.2020 в 00:14
Нигде мы пока не остаемся, слишком преждевременные расклады. Результат порадовал, но надо довести дело до конца, а потом что-то там считать.
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+4
-2
Термит (Киев)
14.10.2020 в 00:32
Если Швейцария проиграет следующий матч Испании, то уже остаёмся, а если даже выиграет - то в последнем матче с ними нас будет устраивать ничья. Так, что шансы высокие.
+2
0
Їжак Сергій (Маріуполь)
14.10.2020 в 00:07
Ой, молодці хлопці!!! Ой, порадували Шева з командою!!!
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+7
-1
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vasa pupkis (Киев)
14.10.2020 в 00:07
Зубков и Макаренко реальное усиление основы. Соболь (при всем уважении) такое. Циганкова срочно отправлять в ЛЮБОЙ топовый чемпионат. 1-2 года и получится еще один Ярмола или Коноплянка. Мыколенко не ЦЗ, так же при всем уважении.
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+9
0
osadob07 (жмеринка)
14.10.2020 в 00:06
завтра в испанской прессе.мы их душили,душили
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+13
0
Їжак Сергій (Маріуполь)
14.10.2020 в 00:10
Хай спочатку їхня преса вивчить фамілії наших хлопців...)))
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+10
-1
avatar
Drovko (Lviv)
14.10.2020 в 00:15
Прізвища...думаю тепер не скоро забудуть
+4
0
Po4eson (Одесса)
14.10.2020 в 00:13
Энрике в роли Швондера, а Рамос - Шариков? )))
Ответить
+2
0
osadob07 (жмеринка)
14.10.2020 в 00:28
вы видели лицо рамоса после пропущенного гола,это был просто шок
+1
0
avatar
Хулио Тебенадо (Барселона)
14.10.2020 в 00:05
Седовласые помощники Шевченко таки переиграли придурковатого а-ля шева Энрике.
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+6
-10
мы за динамо (киев)
14.10.2020 в 00:03
кузнєчік мессера заваліл
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+15
-3
avatar
ПетроФ (Луцьк)
14.10.2020 в 00:01
10 з 13 гравців які виходили на поле мають відношення до ДК. І перемогли Іспанію. Не єдиними кротами живе український футбол.
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+15
-4
avatar
vasa pupkis (Киев)
14.10.2020 в 00:02
раз в год и палка стреляет))) это должно случится))). то ли дело с кротами отбор на Евро 2020 выигрывать)))
Ответить
+5
-12
avatar
ПетроФ (Луцьк)
14.10.2020 в 00:06
якщо вистрілила раз то і вистрілить і вдруге. головне щоб її не зламали.
+10
-3
adidas77 (Cумы)
14.10.2020 в 00:08
vasa pupkis (Киев) А игроки ДК не имели отношения к сборной, завоевавшей путёвки на Евро???Какие же вы жалкие кроты, даже в такие моменты!!! PS: Палка на букву К, сегодня вышла на замену! И запорола пару отличных контратак и забеганий наших игроков на 70 метров, когда сил практически не было. Вот это действительно полено!!!
+15
0
avatar
vasa pupkis (Киев)
14.10.2020 в 00:09
Я только за то чтобы у нас было 3 равноценных состава сборной (как у Франции). Но в наших реалиях олигархического чемпионата имеем что имеем)))
+3
-2
Litb@rski (Кёльн)
14.10.2020 в 00:00
Шок это по нашему)))всех с победой
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+16
-1
Їжак Сергій (Маріуполь)
14.10.2020 в 00:11
З перемогою!!!
Ответить
+2
0
avatar
Инспектор ( )
14.10.2020 в 00:00
Одни проигрывают до игры, Испания выграла до игры. Получилось что надо
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+12
-2
prostors (Вольногорск)
14.10.2020 в 00:46
Это ты Коваленко хвалишь.
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0
0
avatar
Spokoyno (Киев)
13.10.2020 в 23:57
Де ти дубоголові, що ісходили лайном в бік Шевченка та Ярмоленко? Так спіймали удачу і іспанці занадто рано повірили в перемогу... Проте команда витримала і змогла скористатися своїм шансом! Ну і дістав свою пляшку коньяку... Яку зазвичай дістаю коли Барселона забиває / виграє... І виявилось, що на фарт. А після голу Циганкова прийшлось повторити!
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+14
-5
avatar
anonimus (Київ)
14.10.2020 в 00:03
Мовчки мінусують
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+11
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
14.10.2020 в 00:11
для Шевы все происходящее на поле - загадка, хоть 1-4 с Испанией, хоть 1-0. команда играет
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+2
-6
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ПетроФ (Луцьк)
13.10.2020 в 23:57
В попередній темі писав що Україну чекає серія з 6 поразок підряд. Радий що помилився, але там я і писав що все рівно треба щоб Шевченко остався головним тренером. Тим більше що після цих матчів він побачив що якісні гравці грають не тільки в команді підземелля..
Ответить
+12
-1
Primeval (Одесса)
13.10.2020 в 23:57
И ещё, что хорошо, так это то, что не было Коноплянки. Зубков и Циганков очень сильно помогали Соболю против лосяры Траоре, Женя бы фиг помог в противостоянии с ним
Ответить
+19
0
Po4eson (Одесса)
14.10.2020 в 00:00
Траоре вообще похоже с двумя сердцами. Просто монстр
Ответить
+12
0
Primeval (Одесса)
14.10.2020 в 00:06
Та ты видел какой он здоровый? Там и сердце больше чем у обычного человека наверное раза в 2)
+4
0
Їжак Сергій (Маріуполь)
14.10.2020 в 00:14
Може він на допінгу?:)))Хоча нвряд чи.
Ответить
+1
0
avatar
hoy (Київ)
14.10.2020 в 00:29
Соболь тугодум,Траоре твёрдолобый 10 раз всё время бежит в угловой флажок что бы прострелить или навесить,а Соболь тугодум туда его всё время пропускает и не может это понять.
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+1
0
osadob07 (жмеринка)
13.10.2020 в 23:56
ну вот,моё настроение резко улучшилось.это даже не то ,когда наши выигрывают у венгрии,словакии сан марино итд
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+11
0
Їжак Сергій (Маріуполь)
14.10.2020 в 00:15
Я аж коньяку випив, хоча зранку на роботу...)))
Ответить
+3
0
Запорізьке Торпедо (zp)
14.10.2020 в 00:29
little party never killed nobody)
0
0
avatar
victor1306 (Мадрид)
13.10.2020 в 23:56
Бомба, пушка, ракета! Спасибі, хлопці. Свято перед святом! Дуже вчасно:) Звичайно терпіли, звичайно оборонялись. Але тактично зіграли просто феноменально. А по персоналіям хочу подивитися нарізку дій Шапаренка - гравець матчу, як на мене. Є кого і покритикувати, незважаючи на гольову передачу, але не будемо :)СЛАВА УКРАЇНІ!
Ответить
+17
-1
rivnenskyi (Рівне)
14.10.2020 в 00:02
Не перебільшуйте. Гравець матчу - Бущан. Всі інші молодці!
Ответить
+8
-1
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
14.10.2020 в 00:18
Шапаренко гідно замінив Зіну і Малиновського, врятував центральну зону.
Ответить
+5
0
Лекарь (село Дарница)
13.10.2020 в 23:55
Рад за Шеву, что не побил свой рекорд по поражениям подряд. Матч посмотреть он-лайн было сложно, за результат рад. Хотелось бы, чтобы некоторые товарищи, нашли в себе силы принести извинения за всё то, что они тут понаписали в адрес игроков Сборной и ее тренера.
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+11
-3
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anonimus (Київ)
14.10.2020 в 00:04
Тільки сильні духом люди вміють вибачатись, і це не про тих глорів
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+4
-2
pilips111 (Чернигов)
14.10.2020 в 00:53
А чего сложно? Телевизор заболел?
Ответить
0
0
Vlad21
13.10.2020 в 23:55
Поздравление сборной Украины, поздравление с сенсацией!!!Сборная Украины поздравила всех защитников Украины с завтрашним праздником! Молодцы парни. Траоре на поле ездил на мотоцикле, никто не мог его догнать. Над этим нужно работать. Наверное двойную норму допинга употребил. А теперь по факту. Ну вот и обозначился вратарь номер один для нашей сборной. Георгий доказал, что он по праву номер один. Ну а Пятова можно держать в резерве третьим после Лунина. Общее впечатление - если бы еще наши физически были покрепче, - могли бы и еще один забить. Коваленко все таки оставляет желать лучшего. Еще раз с Победой над топовой командой сборную Украины и удачи в следующем матче.
Ответить
+19
-1
Papaye (Dnipro)
14.10.2020 в 00:12
Я очень критиковал Георгия два предыдущих матча. Рад, что сегодня он показал класс, молодец!!!!
Ответить
+2
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
13.10.2020 в 23:54
Чи не найсенсаційніша перемога останніх років добута фактично без гравців ШД... Хто там казав, що без них збірній кірдик??
Ответить
+13
-2
avatar
hoy (Київ)
14.10.2020 в 00:03
Испанцам с Шахтёрами-0:4 проиграли.а без игроков Шахтёра 1:0 выиграли с Динамовцами,что за игроки
Ответить
+9
-3
avatar
anonimus (Київ)
14.10.2020 в 00:05
Хочуть змити з себе лайно, але не виходить))
Ответить
+2
-2
avatar
hoy (Київ)
13.10.2020 в 23:54
Коментатор урод болеющий за немцев
Ответить
0
-9
avatar
victor1306 (Мадрид)
13.10.2020 в 23:57
Так нормально ж вболівав. Так треба з турнірної точки зору
Ответить
+5
-2
avatar
hoy (Київ)
14.10.2020 в 00:10
Вболівав нормально щоб Україна була на третьому,і відставання від німців на 2 очка
+1
-1
Лекарь (село Дарница)
14.10.2020 в 00:07
Мне этот комментатор не нравится своим умением сеять панику. А паника такая вещь, которая и через экраны/мониторы передается. Она осязаема на расстояниях. А вот про немцев я не в курсе, да и вообще, мне пох немцы
Ответить
+4
0
Unselfish (Белая Церковь )
13.10.2020 в 23:54
Смотрю пресуху Шевы, когда он не нервничает и не переживает, его "значит" дивным образом испаряется))). По матчу, молодцы. Игроки Шахтера могут короновирусничать и на евро тоже. Циганков, Ярмола, Бущан, Шапаренко, Забарный, Миколенко, Караваев божилы. Вот и вырисовался базовый клуб для сборной.
Ответить
+14
-4
Unselfish (Белая Церковь )
14.10.2020 в 00:04
Минусуют болелы Шахтера, приятно, значит признают правоту)))
Ответить
+6
-3
Rezden (Николаев)
14.10.2020 в 00:20
Успокойся и вспомни игры последние с Францией и Германией. Играли игроки Шахтера? Победа над Испанией - это чистый фарт. Всех с вымученной, но победой.
+2
-3
Unselfish (Белая Церковь )
14.10.2020 в 00:41
Так я спокоен. Из обороны возили только соболя. Даже Сидор выглядел монолитом, пока не вышел Коваленко... Франция? Да, щёлкнул по носу игрокам, которые не знакомы с тактикой тренеров СБУ. С немцами? Там нам не фартануло. А с Испанцами играли как по заветам Луческу и выиграли. Так чего мне нервничать. Нервничать надо болелам шахты, что их игроки, скорее всего не понадобятся на евро...
0
0
аалекс ( Крым)
14.10.2020 в 00:11
Что вы все на клубы делите, не надоело? Играть должны сильнейшие, независимо от клубной принадлежности.
Ответить
+5
-5
avatar
ПетроФ (Луцьк)
14.10.2020 в 00:16
так і грали найсильніші. а слабаки як завжди хворіють
+2
-2
avatar
anonimus (Київ)
14.10.2020 в 00:18
Коли програєм - ділити можна, а як виграли - то ніззя
+3
0
avatar
Your Friend (Львів)
13.10.2020 в 23:53
Динамо (Київ) - збірна Іспанії 1-0. З дуже важливою турнірно і психологічно перемогою! Цікаво, який був би рахунок, якби збірна була би на основі кротоферми?
Ответить
+9
-14
avatar
Prideman (Lviv)
13.10.2020 в 23:56
Не ДК, а збірна...може хватить вже ділити гравців збірної на Динамо і не Динамо
Ответить
+15
-6
avatar
scorpius (Ck)
14.10.2020 в 00:01
Он какой-то свой футбол смотрел, в которм вместо сборной Динамо играло
+8
-5
avatar
anonimus (Київ)
14.10.2020 в 00:06
0-4
Ответить
+2
-1
Alex.696 (Немирів)
13.10.2020 в 23:53
Гольова комбінація: Бущан - Караваєв - Ярмоленко - Циганков. І ніяких Малиновських і Мораєсів)))
Ответить
+9
-12
Запорізьке Торпедо (zp)
13.10.2020 в 23:58
кєк)
Ответить
+1
-2
rivnenskyi (Рівне)
14.10.2020 в 00:05
Будь ласка, не тупіть. Малиновський найкращий гравець в цій збірній, сьогодні знадобився б в центрі точно. Від Ярмоли відлітало все, вже який матч. Так, зробив гольову, проте досить не зручну. Він гравець запасу прямо зараз.
Ответить
+5
-3
Unselfish (Белая Церковь )
14.10.2020 в 00:07
Очередной диванный ЭХспэрт. Как же отлетело от ярмолы в эпизоде с голом...
+4
-1
Alex.696 (Немирів)
14.10.2020 в 00:10
А яка користь була від Малиновського в попередніх двох іграх? Крім пенальті. Обрізки? Невдалі обводки? Удари по горобцях?
+3
-3
Alex.696 (Немирів)
14.10.2020 в 00:11
Найкращий гравець зараз Бущан.
+5
0
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
14.10.2020 в 00:22
Такого гравця, як Ярмола тримати в запасі - велика розкіш. Його пас нивелював всі його гріхи в матчі
+6
0
йоперний театр (Наш футбол)
13.10.2020 в 23:52
Ну че сказать? Просто, красавчики!!!
Ответить
+12
0
Primeval (Одесса)
13.10.2020 в 23:52
Эй, все хейтеры сборной и Бущана после матча с Францией. Что вы теперь пишете, о том что вы всегда верили в сборную?
Ответить
+10
-2
avatar
anonimus (Київ)
13.10.2020 в 23:53
Вони завжди такі, ці диванні експерДи
Ответить
+4
-3
Papaye (Dnipro)
14.10.2020 в 00:19
Бущана не хейтили, а констатировали факты. Или он тогда безошибочно и надёжно сыграл? Сегодня отыграл великолепно. Если так будет стабильно выступать, будут ему трибуны стоя аплодировать. Спасибо ему за сегодняшний настрой, так держать, молодец!!!
Ответить
+2
-1
avatar
anonimus (Київ)
14.10.2020 в 00:29
Він зробив багато сейвів і декілька помилок, і це його перші матчі за збірну (мандраж завжди є), але хейтерам це "по-барабану."
+1
0
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
13.10.2020 в 23:51
Але ж без Малиновського, Зінченка, Степаненка, Кривцова - не програти, а ще й обіграти Іспанію, це - фантастика. Коли Малиновський отримав жовту з німцями, подумав - все, без нього та без Зіни центр продуємо іспанцям, та й гру загалом, але молодці, вистояли!
Ответить
+14
-1
rivnenskyi (Рівне)
14.10.2020 в 00:06
Погодьтесь, атака сьогодні зіграла так собі. Сьогодні затащив голкіпер і захист.
Ответить
+5
0
Alex.696 (Немирів)
14.10.2020 в 00:16
Яремчук сьогодні ніякий.
+3
-1
Michael-K (Івано-Франківськ)
14.10.2020 в 00:31
А я б виділив работу тренерів, і не тільки Шеви. Дуже хороший аналіз провели і висновки зробили. МЕГА роботу зробили до матчу Хлопці молодці, що втілили її, без цього ніяк!
+2
0
ВЛАДИМИР ФКМЗ (ЗАПОРОЖЬЕ)
13.10.2020 в 23:51
Траоре моща, Цыганков мощее, поздравляю всех
Ответить
+10
0
magnum power (БОМЖ)
13.10.2020 в 23:51
спасибо Мыколенко и Бущану. выжали максимум. тяжело играть не в автобус, когда у нас Соболь , а у них - Траорэ.
Ответить
+18
-1
avatar
hoy (Київ)
14.10.2020 в 00:31
Соболь тугодум,Траоре твёрдолобый 10 раз всё время бежит в угловой флажок что бы прострелить или навесить,а Соболь тугодум туда его всё время пропускает и не может это понять.
Ответить
+1
0
khatskevich_bog (Киев)
13.10.2020 в 23:50
Мужики! Всех с двойным праздником! Всех зову на пивас!
Ответить
+14
0
avatar
Виталий1981 (Україна)
13.10.2020 в 23:59
Куда подходить)))
Ответить
+6
0
C_Ballack (Днепр)
13.10.2020 в 23:50
Все кто против Шевы писал что он не тренер - идите сортиры драить. Вы полные лузеры в футболе. Не надо больше ваших высеров - вы кусок г*вна!!))))
Ответить
+14
-1
SERG DIAGER (Сумы)
13.10.2020 в 23:51
Згоден повністю. Це офігенні аналітики, які спираються на статистику , а рахунок для них не має значення
Ответить
+8
-1
Michael-K (Івано-Франківськ)
14.10.2020 в 00:34
Прикинь як мало мінусів... Вони, що не читають коменти, колим команда виграє? Тільки срати вміють?
Ответить
+1
0
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
13.10.2020 в 23:50
У нас как всегда, проигрываем - всех на мыло, выигрываем - все герои. Отскочили сегодня, тактика на игру была один в один как с немцами. Там не повезло, тут повезло, ну плюс опыт был. Самое главное что все ребята получили опыт, вдвойне важно что положительно закончили, перед играми ЛЧ всем огромный плюс. Сегодня мне два человека показали что я не разбираюсь в футболе. Бущан и Шапаренко. Двоих я не воспринимал серьезно и считал недофутболистами Бущан - просто молодец, извиняюсь). Шапаренко, и из тебя может что-то получиться). Ну а так, больше выделить некого, все бились, боролись, играли конечно слабо, но против испанцев играть нереально. Их можно обыграть только так как их сделали сегодня. Не без везения. Всех с победой!
Ответить
+13
-3
avatar
Wreck (Киев)
13.10.2020 в 23:49
Как никак Ярмола голевую выдал, исправился. Циганков становится важным игроком сборной, снова забивает.
Ответить
+11
-1
avatar
YANKEE (Boston)
13.10.2020 в 23:49
Ну что там, желчью никто не захлебнулся?)
Ответить
+14
-1
avatar
anonimus (Київ)
13.10.2020 в 23:55
Більше половини немає, тобто: захлєбнулись
Ответить
+6
-1
vlotko (Броди)
13.10.2020 в 23:47
Шапаренко красава, відмінна техніка обводки, вміє потримати м'яч. Достойний конкурент Малиновському.
Ответить
+19
-1
Зритель (Харьков)
13.10.2020 в 23:46
Это футбол. Точнее - антифутбол в исполнении Украины. Сработало. Цыганков, между прочим - правой ногой забил.
Ответить
+6
-18
Джан Мурадов (Придеснянськ)
13.10.2020 в 23:54
Ще один любитель донецько київського Фламенго
Ответить
+6
-4
avatar
Металлист Харьков
13.10.2020 в 23:56
Не гони (((( Не выгляди д е б и л о м (((((
Ответить
+2
-3
Golfik25 (Киев)
14.10.2020 в 00:00
антифутбол был Интер-шахтер
Ответить
+6
-1
FCZK-1922 (Кировоград)
13.10.2020 в 23:46
Это экстаз! Вся команда молодцы, а Бущан вообще броня! По чеснаку мы и с немцами должны были брать очки, но сегодня думаю даже самый ярый оптимист не поставил наших ни гривну, от этого вдвойне приятнее. Привет всем кто обсирал Шеву и сборную. И таки да, мы после четвертого тура первые, кто бы мог подумать))
Ответить
+19
-2
avatar
Vovan7219 (Киев)
13.10.2020 в 23:51
Не первые, а вторые. У немцев и швейцарцев на одну игру меньше. У Испании 7 очков, у нас 6
Ответить
+3
-2
Alex.696 (Немирів)
13.10.2020 в 23:58
Уже так само, 3-3 зіграли.
+2
0
FCZK-1922 (Кировоград)
14.10.2020 в 00:01
Разве?)
0
0
kuandrew (Львов)
14.10.2020 в 00:26
Іспанія 7Німці 6Ми 6Швейцарці 2Третє місце не мали б випустити з рук
Ответить
+1
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
13.10.2020 в 23:46
Перемога! Ярмоленко, ЦИГАНКОВ, Шапаренко, Бущан. Героям слава! Дякуємо, хлопці, дякуємо всій команді
Ответить
+19
-1
Alexs22 (Киев)
13.10.2020 в 23:45
Всех с победой!!
Ответить
+13
0
SERG DIAGER (Сумы)
13.10.2020 в 23:45
Ну і де там спеціалісти, oda, Дімка Чернігов і йому подібні ? Писали сьогодні, що недотренер обіжає дітей . Він робить із цих дітей мужиків за рахунок таких перемог. І всі заслуговують на похвалу і гордість! Засуньте свої язики , і сидіть мовчки . Слава Україні!!
Ответить
+9
-2
oda1979 (Запорожье)
13.10.2020 в 23:48
Дядя, ты дурак. Объясняю разницу: испанцы играют с позиции силы, мы же играем на ошибках соперников. Тебе соотношение опасных моментов 28 - 3 в пользу испанцев о чем то говорит?
Ответить
+6
-9
SERG DIAGER (Сумы)
13.10.2020 в 23:50
А тобі рахунок на табло що каже ? Сиди і дрочи
+9
-3
oda1979 (Запорожье)
13.10.2020 в 23:51
Какое ты тупое.. рагуль что ли??
+3
-10
C_Ballack (Днепр)
13.10.2020 в 23:52
Иди в ж*пу мразь
+5
-1
axel 777 (Бердичев)
13.10.2020 в 23:53
Не помнишь,чьи это слова,ыкспэрд?oda1979 (Запорожье) 13.10.2020 в 11:50Кстати, у нашей сборной отличная стартовая позиция. проиграем, ну и фиг с ним. Сыграем вничью, подвиг. Главное, не ставить в состав пешеходов типа Ярмоленко и перепуганного Циганкова. Действует простое правило: не умеешь играть в футбол - много бегай. Особенно в первом тайме. На второй можно выпускать тех, кто играл с немцами последние 15 минут.
+6
-3
avatar
Prideman (Lviv)
13.10.2020 в 23:59
Воно то так, але виграє не той хто грає з позиції сили, не той хто більше б'є по воротах і не той, хто має більше гольових моментів. Виграє той, хто забиває. Іспанія не змогла забити . Ми змогли. Все інше неважливо. Не шукай логіки у футболі. Як то кажуть гра забудеться, результат залишиться.
+5
0
avatar
Rezerf (Чернігів)
14.10.2020 в 00:03
ода,
+4
0
avatar
Виталий1981 (Україна)
14.10.2020 в 00:07
28-3 и 1-0 - разницу видишь?
+2
-2
Michael-K (Івано-Франківськ)
14.10.2020 в 00:43
Ну що Oda? Відгріб п..зди від всіх??? Тепер поняв де твоє місце - біля параші! Знаток футбола великий, сиди і не вякай
0
0
alex69 (Париж)
13.10.2020 в 23:44
Не Бущан - Бущанище, не Цыганков - Цыганище! Молодцы!!!
Ответить
+14
0
oda1979 (Запорожье)
13.10.2020 в 23:44
Viva воротник Испании. Его гол. Отпахали и ждали ошибки испанцев. И хвала Всевышнему дождались. Кто понравился, так это молодняк киевляне: шапаренко и Миколенко. Ещё пару таких игр и у Суркиса бумага на факсе закончится:)) Ярмола получше чем с не цами, но все равно досвидания. Зубков чисто бегунок и со своей задачей справился. Сидор и Коваленко чугунные плуги.
Ответить
+5
-5
PrachT (Киев)
14.10.2020 в 00:55
Спасибо Луческу!
Ответить
0
0
PrachT (Киев)
14.10.2020 в 00:55
Спасибо Луческу!
Ответить
0
0
avatar
Prideman (Lviv)
13.10.2020 в 23:44
Я думав нічия буде за щастя, тим приємніший результат. І це без одного з лідерів-Малиновського
Ответить
+15
0
sergio07 (Запоріжжя)
14.10.2020 в 00:03
Навіть не одного! Зіна і Степа також поза грою!!!
Ответить
+3
0
avatar
Prideman (Lviv)
14.10.2020 в 00:10
Точно)
+2
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
13.10.2020 в 23:43
Молодцы
Ответить
+10
-6
avatar
MES QUE UN CLUB
13.10.2020 в 23:49
Ты потише, Путин услышать может.
Ответить
+17
-5
avatar
таврия19752009 (симферополь)
14.10.2020 в 00:06
Ты прям влюблен в Путина.Только о нем и пишишь
+1
-9
Michael-K (Івано-Франківськ)
14.10.2020 в 00:47
Зря ти! В Криму значить лишились адекватні люди, які продовжують вболівати за Україну!!!! Не всіх пропаганда путінська накрила. Це радує!!!
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
13.10.2020 в 23:59
по айпи тебя вычислит и выжмет из тебя пару литров драгоценной ВОДЫ
Ответить
+7
-4
avatar
anonimus (Київ)
14.10.2020 в 00:08
В нього є "роса"
+6
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
14.10.2020 в 00:12
желтого цвета)
+6
-2
avatar
Хулио Тебенадо (Барселона)
14.10.2020 в 00:32
Хм.. Таврия написал Молодцы, похвалил, а его за это слегка дерьмицом присыпали... Я представляю, шо бы было, если бы он промолчал..
Ответить
+2
-2
Footballhead (м. Чернігів)
13.10.2020 в 23:43
Молодці, тільки при статі 3:28 на користь еспанців виникає питання: чому нічого не помінялося з часів Фоменка, якого турнули саме за такі ігри з лідерами? Може, тому, що Шевченко не тренер? Де вся ця обіцяна мішура у вигляді атакуючого футболу? А ніде, бо крім автобуса, Україна з кумами Павелків нічо запропонувати не може. Як було треба гнати, так і досі треба.
Ответить
+3
-34
kalan-86 (Анкара)
13.10.2020 в 23:44
Ну ты и мразь.
Ответить
+17
-2
Alex Sunchez
13.10.2020 в 23:46
да это местный дурачок, ему Шева походу в борщ нас.рав, вот он и пеной исходит каждый раз
+11
-1
Footballhead (м. Чернігів)
13.10.2020 в 23:46
Для тебе - да. В цілому - ні.
0
-10
avatar
Romerik (YNWA)
13.10.2020 в 23:45
Основа испанцев против поуосновы наших... Ты чё...
Ответить
+11
-2
ferzz (Gluhiv)
13.10.2020 в 23:45
Вместо Малины с Зиной ты пасы раздавать будешь? Не п@зди!
Ответить
+4
-2
avatar
Serega1111 (Киев)
13.10.2020 в 23:46
Как можно без кучи наших сильнейших играть против игроков на голову техничнее в атакующий футбол ??
Ответить
+12
0
Footballhead (м. Чернігів)
13.10.2020 в 23:47
Бо треба нормальних гравців визивати замість Забарних і керівництво ФФУ не призначати з дебілоїдів включно з тренером. Тоді і можна буде грати.
0
-18
avatar
Serega1111 (Киев)
13.10.2020 в 23:52
Даже будь у нас Малиновский и Зинченко в составе - играть с испанцами в атакующий футбол - самоубийство
+12
-1
avatar
anonimus (Київ)
13.10.2020 в 23:57
Забарний - найкращий, а ти Footballhead - ДЕБІЛ по життю. Йди втопися.
+8
0
Footballhead (м. Чернігів)
14.10.2020 в 00:11
Не дождешся. Радше Шевченко тренером стане, ніж я утоплюся.)
0
-4
Alex.696 (Немирів)
14.10.2020 в 00:17
Лайно не тоне.
+3
0
avatar
anonimus (Київ)
14.10.2020 в 00:21
Ну.., не вийде втопитися, машина зіб'є.
0
0
avatar
Serega1111 (Киев)
13.10.2020 в 23:47
Пока с топами на очки мы можем надеяться только в такой игре - автобус, сумасшедшая самоотдача, гол с быстрой контратаки, пенальти или стандарта...
Ответить
+6
0
avatar
anonimus (Київ)
13.10.2020 в 23:47
"еспанців"
Ответить
+1
-2
Весела Дача (Кривий Ріг)
13.10.2020 в 23:47
И назначить Ротаня.
Ответить
+2
-3
Karamba911 (Львів)
13.10.2020 в 23:47
Ти да..йоб? А як Шевченко, ще мав грати проти Іспанії, по суті другим складом, фактично новою командою? На то і є тренер, щоб налаштовувати і ставити гру команди, на кожен окремо взятий матч!
Ответить
+9
-1
football_soccer (Украина)
13.10.2020 в 23:49
для того, что бы играть в контроль мяча , этому надо учиться с первых лет ДЮСШ, но у нас этому не учат. Какие претензии к тренеру сборной? Он за 10 дней раз в полтора месяца должен сформированных футболистов переучить тому, чему их учили 10 лет в дюсш? серьезно? ))))
Ответить
+8
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
13.10.2020 в 23:52
Пардон, а хто з команд нашого рівня (європейських середняків) грає з іспанцями першим номером??? Та навіть італійці катеначчо з іспанцями використовують! Який атакуючий футбол???
Ответить
+7
0
Konomist@mail.ru (Запорожье)
13.10.2020 в 23:53
Жесть, а уровень игроков ты хоть как-то сопоставить можешь? Побежать вперед значит полную торбу отхватить, с такой моделью игры команды евро и лч выигрывали.
Ответить
+9
0
Alex.696 (Немирів)
13.10.2020 в 23:57
З такою моделлю гри грали першу зустріч з іспанцями. Що з того вийшло - знають усі. Але, як на мене, то тренерський штаб ЗБУ здатний вчитись. Гезай га своїх помилках, але ж!
+2
0
C_Ballack (Днепр)
13.10.2020 в 23:53
Сегодня мы все ржем с таких д*лбаеб*в как ты
Ответить
+3
-1
Footballhead (м. Чернігів)
13.10.2020 в 23:58
А потім буде всос німцям і буду ржати я. Шо, перевіримо?)
0
-4
Footballhead (м. Чернігів)
14.10.2020 в 00:08
P. S: тільки не ной мені потім, що тренер гавно. Я ж пошлю.)
0
-3
Golfik25 (Киев)
13.10.2020 в 23:56
клоун. Назови, кого надо было вызвать по твоему мнению. Давай список.
Ответить
+2
-1
Footballhead (м. Чернігів)
13.10.2020 в 23:57
Огіря, Пердута, Кабаєв, Кочергін, Юрченко, Філіппов, Вернидуб. А тепер звали.
0
-8
avatar
Rezerf (Чернігів)
14.10.2020 в 00:07
ты дебіл? Іспанці ВСІХ на контроль САДЯТЬ, нема в світі подібних команд
Ответить
+2
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
13.10.2020 в 23:42
Браво! Спасибо! Верил в Шеву! Циганков умничка!
Ответить
+7
-6
avatar
anonimus (Київ)
13.10.2020 в 23:48
Ти ж гнида ображала Шевченка та гравців ДК, забула, курка?
Ответить
+11
-2
amg333 (Kyiv )
13.10.2020 в 23:51
Чмошник ты даунецкий,прошлый раз сколько вылел своего дерьма на Бущана и остальных динамовцев???..тварь недоношенная ты!!!
Ответить
+7
-3
avatar
anonimus (Київ)
13.10.2020 в 23:58
Воно каліка по життю
+7
-1
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
14.10.2020 в 00:00
Колібрі обісралось, не підтерлось і вилізло сюди на сайт. Признайся що ти ненавидиш і збірну і Динамо, а тут облом - грохнули Іспанців, і ти б з радістю тут би полив усіх лайном, але не можеш - бо ти вже обісрався
Ответить
+8
0
avatar
anonimus (Київ)
14.10.2020 в 00:10
всралАсь
+4
0
Запорізьке Торпедо (zp)
13.10.2020 в 23:42
молодцы парни, сыгрались и выгрызли. Еще раз доказали что у нас есть Команда, даже при тренере-любителе. "Привет от Цыникова" - точнее не скажешь) всех с днем Защитника Украины
Ответить
+14
-3
avatar
Serega1111 (Киев)
14.10.2020 в 00:05
Тренер-любитель походу решает задачу уже в третьей группе подряд
Ответить
+5
0
Запорізьке Торпедо (zp)
14.10.2020 в 00:14
команда решает задачу, сыгравшись и собравшись
+4
0
kalan-86 (Анкара)
13.10.2020 в 23:42
Спасибо Украина!!!! Спасибо огромное мои любимые!!!! Я так не орал 100 лет!!! Ну что, что бедный Шева может сделать когда у нас в атаке такая печаль?! От Ярмолы мяч как от дерева отскакивает (но за голевой пас спасибо!) , вокруг Яремчука никого нет, и он отдаёт мяч....испанцам. Коваленко получает мяч, бежит, не знает что с ним делать...отдаёт передачу поперёк поля...испанцам. Бущан -овации! Только благодаря ему и держались, ну ещё конечно защитники неплохо отработали в целом. Шапаренко молодец и продолжает развиваться. Как же жаль, что все идеи разбиваются о безнадёгу в атакующей линии, но...Надежда есть!!! Молодые талантливые парни есть! Дай Бог все будут в строю к евро! Ещё раз спасибо Шева и родная Сборная!
Ответить
+20
-2
Камонплей
13.10.2020 в 23:42
Кто-то там говорил, мол, Ярмола приезжает в сборную за игровой практикой, а Цыников вообще не в форме. Но пока они способны делать результат и творить маленькие чудеса из ничего, пусть продолжают приезжать.
Ответить
+9
0
Некр!т (Дзвонимісто)
14.10.2020 в 00:44
Бущан-Караваєв-Ярмоленко-Циганков - ГОЛ !!! А іспанці де? Де?
Ответить
0
0
Igor.ko (Львів)
13.10.2020 в 23:42
є ще порох у порохівницях! сьогодні билися як справжні козаки!
Ответить
+11
-1
Karamba911 (Львів)
13.10.2020 в 23:41
Алло ,Критики!!!! Ніхто не хоче вибачитись!!! Україну з перемогою! Видно роботу над помилками! Шевченко фактично другим складом обіграв Іспанію, БРАВО!
Ответить
+15
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
13.10.2020 в 23:43
Команда обыграла
Ответить
+6
-2
avatar
anonimus (Київ)
13.10.2020 в 23:49
Чому "другий"?)
Ответить
+3
-3
avatar
Металлист Харьков
13.10.2020 в 23:50
Выбачится не хочу !!! Хочу поздравить команду с победой ! И рад что моя критика и других людей тоже - завела игроков и они это сделали ! Это дорогого стоит !!!Всех с победой !!!
Ответить
+2
-2
ferzz (Gluhiv)
13.10.2020 в 23:41
Грамотно, не без ошибок, но МОЛОДЦЫ! Да по другому фиг возьмешь этих испашек.
Ответить
+10
0
avatar
ПетроФ (Луцьк)
13.10.2020 в 23:41
Пятов може спокійно видихнути. Йому вже не треба заморочуватись виступами за збірну, а знаючи Шевченка то і Кривцов може відпочивати. Питання залишились по Матвієнку, все таки 30-ти лямний гравець))
Ответить
+14
-2
Valerii_Krykun (Wroclaw)
13.10.2020 в 23:44
Сподіваюсь Бущана теж там не буде
Ответить
0
-15
Alex.696 (Немирів)
13.10.2020 в 23:47
Тебе - так точно там не буде.
+10
0
avatar
ДВ (Одесса)
14.10.2020 в 00:10
Крякин , ты угашенный там что ли ?
+2
0
avatar
anonimus (Київ)
13.10.2020 в 23:41
Бущан, Забарний, Миколенко, Шапаренко - ТОП!!! Ярмоленко нижще свого рівня, але пас - цукерочка. "Звізда" - крім двох встрат, більше не було на полі.
Ответить
+7
-4
недалековідКиева (Біла Церква)
13.10.2020 в 23:41
Шапоренко в рази розумніше грає ніж Малиновський
Ответить
+7
-9
Alex.696 (Немирів)
13.10.2020 в 23:44
На мою думку, без Малиновського півзахист грає набагато швидше, нема того: від себе, під себе, лізти на трьох гравців суперника, тягнути ковдру на себе, як то в Малиновського. А від таких дій контратаки втрачають свою цінність.
Ответить
+6
-2
avatar
MES QUE UN CLUB
13.10.2020 в 23:41
Удавись таврия19752009 (симфероп. А потом ещё раз удавись.
Ответить
+16
-7
Lion Killer (Львів)
13.10.2020 в 23:40
А зараз стандартно. Програли 2 матчі - Шева дно. Виграли в Іспанії. Браво ШЕва! Стандартно. Наші сьодні витримали через жили і дочекалися свого моменту. Молодчаги! Не гріх і 50 грам бахнути
Ответить
+13
-1
Valerii_Krykun (Wroclaw)
13.10.2020 в 23:45
Шева дно гнав чмошнік на гравців.Немає у нього гравців?
Ответить
+1
-12
rivnenskyi (Рівне)
13.10.2020 в 23:47
В тому і суть - сьогодні зіграли через жили + Бущан + щастило місцями.В програних матчах з сьогоднішніх компонентів був лише Бущан, і то не сьогоднішня версія. З перемогою! Вперше іспанців перемогли!
Ответить
+4
0
avatar
MES QUE UN CLUB
13.10.2020 в 23:40
Ай да молодцы!!!! С праздником Украина !!!
Ответить
+19
0
Dr. House (Подолье)
13.10.2020 в 23:44
Ответить
+4
-2
Algrab (Костопiль)
13.10.2020 в 23:53
Молодці!!!
+2
-2
avatar
Хулио Тебенадо (Барселона)
13.10.2020 в 23:50
Снова Хаус под шумок яйца подкатывает к Алексу... От пе@рила блъ..
Ответить
+1
-5
Algrab (Костопiль)
13.10.2020 в 23:57
Завянь, дрочіус...Це не гілка про Барсу та Реал. Збірна перемогла Іспанію!!!
+5
-2
football oracul (Черновцы)
13.10.2020 в 23:40
Спасибо!!!! Порадовали наши парни!!!! Бущан- красава! Да , не всё было гладко, но, счет на табло. Всех с победой!!!
Ответить
+12
-1
Valerii_Krykun (Wroclaw)
13.10.2020 в 23:45
Бущан дно
Ответить
0
-16
football oracul (Черновцы)
13.10.2020 в 23:52
Обоснуйте, уважаемый, почему в этом матче Бущан- дно??? Может Вы другой матч сегодня смотрели?
+7
0
avatar
ДВ (Одесса)
13.10.2020 в 23:58
Сегодня он герой
+6
0
hemp4367 (Київ)
13.10.2020 в 23:59
Krykun - курва
+7
0
rivnenskyi (Рівне)
13.10.2020 в 23:59
Крикун - не зашла ставка в тебе? Чи ти сліпий?
+5
0
avatar
anonimus (Київ)
13.10.2020 в 23:39
Я не ділю збірну на гравців клубів, але для "вагіноголових" відповіть: 0-4 та 1-0. Помилка Шевченка в тому, що не нагрував раніше склад. На Францію вийшли як на Люксембург, експерементальним складом. Тому і отримали. З такоюгрою із німцями взяли б очки.
Ответить
+7
-6
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
13.10.2020 в 23:39
Красавцы!!! Выстояли!!!!
Ответить
+15
0
avatar
Хулио Тебенадо (Барселона)
13.10.2020 в 23:46
Выбегали!
Ответить
+3
-2
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
13.10.2020 в 23:39
Молодці Україна! Дякую нашій сбірній і тренеру, за позитивні емоції! Бахнути Іспанію не кожен може) Всім динамо-хейтерам - ви обісрались!
Ответить
+13
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
13.10.2020 в 23:39
З такою грою і на Євро21 буде не соромно.
Ответить
+13
0
ВиктАн
13.10.2020 в 23:39
Всех с победой! Молодцы!
Ответить
+11
0
avatar
okolegko (Київ)
13.10.2020 в 23:39
Вітаю. Висновки зроблені + недооцінка суперника = перемога. Ще й німці підсобили замахнутися на більше
Ответить
+13
0
1966macdowell (Київ)
13.10.2020 в 23:39
Дякую збірна України, ви красавчики, знову до дня захисників України такий чудовий подарунок))))
Ответить
+15
0
avatar
scorpius (Ck)
13.10.2020 в 23:39
Моя быть в а#уе! Всех с победой!!
Ответить
+10
0
vlotko (Броди)
13.10.2020 в 23:39
За одного битого двох не битих дають. Часом і корисно отримати по носі. Молодці! Обійшлися без кротів.
Ответить
+10
-7
FC Energy (Новая Каховка)
13.10.2020 в 23:42
Не дели на свои и чужих. Просто радуйся. Не важно откуда люди. Кроты португальцев поимели, динамовцы - испанцев.
Ответить
+10
-4
avatar
Serega1111 (Киев)
13.10.2020 в 23:38
Браво, всех с победой!
Ответить
+14
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
13.10.2020 в 23:38
Браво!
Ответить
+12
0
Golfik25 (Киев)
13.10.2020 в 23:38
ну что, опять го.ном будете обливать Бущана ыксперты??
Ответить
+22
-1
Alex Sunchez
13.10.2020 в 23:39
а ты уже какахи достал, что шева физрук?
Ответить
+3
-7
Golfik25 (Киев)
13.10.2020 в 23:41
Главное ты, топ игрок и ыксперт.
+6
0
pacino (Калуш)
13.10.2020 в 23:39
Бущан сьогодні красень
Ответить
+11
-1
avatar
Serega1111 (Киев)
13.10.2020 в 23:40
У него пока серия из одного матча без голевых ошибок. Выдаст такую игру матчей десять - будет иметь право называться классным голкипером. Пока - в этой игре -молодец. Была попытка не удержать легкий мяч в руках, но вовремя одумался
Ответить
+8
-3
Valerii_Krykun (Wroclaw)
13.10.2020 в 23:47
Ми походу різні ігри дивилисьБущан дно
0
-14
avatar
Serega1111 (Киев)
13.10.2020 в 23:48
Почему? В этом матче - нет, он спасал и самое главное - не наварил, как в предыдущих
+6
0
avatar
anonimus (Київ)
14.10.2020 в 00:01
Valerii_Krykun, шмарклі підбери і піди втопися.
+2
0
alex 66 (Кременчуг)
13.10.2020 в 23:37
Я в шоке!!!! Так и хочется сказать фразу из "В бой идут одни старики"....Ребята вот это номер-Кузнечик мессера завалил))))
Ответить
+19
0
avatar
ДВ (Одесса)
14.10.2020 в 00:01
Ответить
+1
0
Djon (Киев)
13.10.2020 в 23:37
Всех с победой!!!!!!!!! Такой неждан.
Ответить
+16
0
pacino (Калуш)
13.10.2020 в 23:37
Шева браво! Вгадав із заміною , браво циганков. Україна !!!
Ответить
+15
-2
football_soccer (Украина)
13.10.2020 в 23:37
эти два матча наглядно показали, что Бущан сильнее Пятова, даже не смотря на привоз с немцами. Один раз привез, но спас от десятка верных голов
Ответить
+26
0
avatar
okolegko (Київ)
13.10.2020 в 23:42
Але на виходах... Сьогодні захисники відпрацювали проти невисоких іспанців, але з німцями / швейцарцями такий варіант не вийде
Ответить
+5
0
Лекарь (село Дарница)
13.10.2020 в 23:51
Ошибки Бущана - это ошибки тренера вратарей ДК Михайлова. Сам Михайлов был просто монтр на ленточке ворот, но на выходах он часто лажал. Этому он и учит молодежь - лажать на выходах.
+5
0
avatar
okolegko (Київ)
13.10.2020 в 23:55
Можливо. Я не бачив його в грі, тому висновків з його тренерства не можу зробити, але, мені здається, що в цьому компоненті гри все залежить від особистих якостей гравця
+2
0
avatar
okolegko (Київ)
13.10.2020 в 23:58
Але в тому, що П’ятов нездатен грати на виходах у силу вікових обмежень, Бущан навіть у цьому компонеті гри виглядає краще
+5
0
avatar
anonimus (Київ)
13.10.2020 в 23:37
Гадаю адекватні люди повинні вибачатись за свої образи збірної, Шевченка та гравців ДК. Хоча все одно ваше лайно на ваших губах і залишиться))
Ответить
+15
-5
Valerii_Krykun (Wroclaw)
13.10.2020 в 23:38
Шевченко на вихід
Ответить
+1
-18
avatar
anonimus (Київ)
13.10.2020 в 23:52
Valerii_Krykun іди далеко-далеко так, напрямок на йух
+4
-1
avatar
Металлист Харьков
14.10.2020 в 00:17
Ради таких результатов и делаются всякие критические замечания ! А иначе не заведёшь тренера и игроков !!!С победой всех !!!
Ответить
0
-1
avatar
anonimus (Київ)
14.10.2020 в 00:32
1. не плутай критику з образами
0
0
avatar
anonimus (Київ)
14.10.2020 в 00:33
2. футболісти і тренери читають всі ваші коменти
0
0
Alex Sunchez
13.10.2020 в 23:36
Цынник красава!!! Ну и команда тоже отпахала на 120%
Ответить
+17
-1
avatar
simargl (Чернигов)
13.10.2020 в 23:36
Фантастика. Какая Цыничная победа ))) поздравляю всех !!!
Ответить
+18
-1
amg333 (Kyiv )
14.10.2020 в 00:14
Ты тоже верещал,что кроме динамовцев некому играть!!!
Ответить
0
-2
Po4eson (Одесса)
13.10.2020 в 23:35
Сайт слетит сегодня)))
Ответить
+8
-1
avatar
anonimus (Київ)
13.10.2020 в 23:35
БРАВО!!!
Ответить
+16
0
Po4eson (Одесса)
13.10.2020 в 23:35
Я в восторге
Ответить
+18
0
аалекс ( Крым)
13.10.2020 в 23:35
Браво парни. Это ответ Шевы и его молодой, ослабленной команды всем не верящим и мне в том числе, в положительный результат. Молодцы, пахали все на совесть. Де Хеа ни разу до мяча не дотронулся и получил плюху. Спасибо СБУ за подаренные эмоции. Всех с победой.
Ответить
+28
-2


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