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Маркевич: Гол Цыганкова в ворота Испании показал масштаб его таланта

Национальная сборная Украины
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Экс-наставник сборной Украины высказался о последних выступлениях "желто-синих"

Маркевич: Гол Цыганкова в ворота Испании показал масштаб его таланта
Новина українською

Глава комитета национальных команд УАФ Мирон Маркевич поделился мнением о выступлении сборной Украины в октябрьских матчах.

"Важно, что появилась замена нашим ведущим исполнителям и в обороне, и в полузащите. Ситуация позволила нам увидеть на таком уровне Бущана, Забарного, Зубкова. В матче с испанцами в середине поля неплохо выглядел Шапаренко.

Хочу пожелать Цыганкову, чтобы после всех своих травм он скорее набрал форму. Потенциал у Виктора очень большой. Такой мяч, забитый полузащитником в ворота испанцев, простой футболист не забьет.

В общем, я с оптимизмом жду два последних поединка сборной Украины в групповом раунде Лиги наций", – цитирует Маркевича "Команда №1" .

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В статье: Мирон Маркевич Украина Виктор Цыганков
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