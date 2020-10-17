Маркевич: Гол Цыганкова в ворота Испании показал масштаб его таланта

Глава комитета национальных команд УАФ Мирон Маркевич поделился мнением о выступлении сборной Украины в октябрьских матчах.

"Важно, что появилась замена нашим ведущим исполнителям и в обороне, и в полузащите. Ситуация позволила нам увидеть на таком уровне Бущана, Забарного, Зубкова. В матче с испанцами в середине поля неплохо выглядел Шапаренко.

Хочу пожелать Цыганкову, чтобы после всех своих травм он скорее набрал форму. Потенциал у Виктора очень большой. Такой мяч, забитый полузащитником в ворота испанцев, простой футболист не забьет.

В общем, я с оптимизмом жду два последних поединка сборной Украины в групповом раунде Лиги наций", – цитирует Маркевича "Команда №1" .