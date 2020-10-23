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Национальная сборная Украины

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Караваев пожаловался на Ярмоленко

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

В шутку, конечно

Караваев пожаловался на Ярмоленко
Новина українською

Защитник правого фланга национальной сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Караваев поделился мнением о своем товарище по флангу - Андрее Ярмоленко.

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В сборной в два касания обычно играют Коноплянка, Ярмоленко и Зинченко.

Меня Ярмоленко постоянно "душит", обыгрывает. Он реально техничный! В этом плане он очень хорошо играет. С ним трудно.

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В статье: Андрей Ярмоленко Евгений Коноплянка Украина Александр Караваев Александр Зинченко
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Источник:
FootballHub

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Комментарии (2)
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Инспектор ( )
23.10.2020 в 14:59
Оччччень информативный материал
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lui87ivanov (Запорожье)
23.10.2020 в 14:40
Учись бездарь, пока он в сборной.
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