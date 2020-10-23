Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Караваев пожаловался на Ярмоленко
В шутку, конечно
Защитник правого фланга национальной сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Караваев поделился мнением о своем товарище по флангу - Андрее Ярмоленко.
В сборной в два касания обычно играют Коноплянка, Ярмоленко и Зинченко.
Меня Ярмоленко постоянно "душит", обыгрывает. Он реально техничный! В этом плане он очень хорошо играет. С ним трудно.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:FootballHub
Популярное сейчас
- Как из фильма ужасов: Усик взялся пугать Чисору гримасами. ВИДЕО
- Рейтинг клубов УЕФА. Шахтер приблизился к Боруссии Д и вышел на чистое пятнадцатое место
- Таблица коэффициентов УЕФА. Шотландия наступила на пятку – но могло быть и хуже
- Караваев рассказал, как Головко, Луческу и Шевченко меняли его позицию на поле
- Криштиану Роналду сменил имидж и побрился налысо
- Невеста Владислава Кочергина балует своих поклонников соблазнительными фотосессиями. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Инспектор ( )
23.10.2020 в 14:59
Ответить
0
0
lui87ivanov (Запорожье)
23.10.2020 в 14:40
Ответить
+1
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...