Караваев пожаловался на Ярмоленко

Защитник правого фланга национальной сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Караваев поделился мнением о своем товарище по флангу - Андрее Ярмоленко.

В сборной в два касания обычно играют Коноплянка, Ярмоленко и Зинченко.

Меня Ярмоленко постоянно "душит", обыгрывает. Он реально техничный! В этом плане он очень хорошо играет. С ним трудно.