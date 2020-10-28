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Пятов: Сколько я буду играть? Все будет зависеть от настроя и от травм
36-летний кипер пока что не планирует вешать перчатки на гвоздь
Голкипер "
— Прокомментируйте информацию о том, что вы планируете завершить карьеру после Евро-2021. Это правда?
— Нет, это точно не соответствует действительности. Взвесив все факты, понимаю, почему появилась эта информация. На мой взгляд, немного некрасиво говорить о том, чего нет на самом деле. Пиарить этих людей я точно не буду, но еще раз убедился, что честь и достоинство есть не у всех.
— Насколько я понимаю, вы сами для себя еще не решили, когда повесите перчатки на гвоздь. Правильно?
— Да. Во время карантина я общался с Игорем Цыганыком и говорил, что как для игрока сборной Евро-2021 для меня, наверное, будет последним турниром. Но то, что я завершаю карьеру следующим летом, как написали, это – нонсенс. Как минимум, это некорректно по отношению ко мне.
— Не связываете для себя подобные "инсайды" со слухами о возможном переходе в "Шахтер" голкипера "Ворсклы" Дмитрия Ризныка?
— Этот вопрос нужно задавать тем, кто такие "инсайды" выдает. Может, эти люди сами расскажут. Я бы не хотел в эти околофутбольные моменты углубляться. Пусть это остается на их совести.
— Вы говорили, что для вас примером в плане вратарского мастерства является Джанлуиджи Буффон, который и в свои 42 года выходит на поле.
— Для меня не только Буффон является примером, но и Саша Шовковский, который за свою карьеру достиг многого и играл на высоком уровне очень долго. Сколько я буду играть? Все будет зависеть от настроя и от травм. Слава Богу, травмы обходят стороной. Да, Covid-19 немного выбил из колеи, у нас многие в команде переболели и сейчас набирают кондиции. В то же время наши молодые игроки воспользовались шансом в Лиге чемпионов – в матчах с "Реалом" и "Интером" показали, чего они стоят. Я очень горд тем, что в "Шахтере" подрастает такая молодежь.
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