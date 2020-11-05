Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Михалик: Патриотизм заключается не в пении гимна, руке на сердце и вышиванке
Тарас Михалик - про патриотизм, гимн и больные темы
Экс-защитник
"Я не люблю обсуждать такие вещи. Если в Верховную Раду все приходят в вышиванках, это же не значит, что все депутаты – патриоты. Кто-то поет, кто-то не поет – это дело каждого. Может, кто-то стесняется, другой в эту минуту переживает какие-то свои волнующие моменты, третий сосредоточен на игре. Конечно, приятнее видеть, когда все поют.
Сначала я тоже не пел. Даже не знаю, почему. То ли боялся, то ли просто из меня плохой певец. Как-то приехал на выходные в родной Любешов и встретил учительницу младших классов. Любешов – поселок городского типа, где все друг друга знают. Она мне с ходу, мол, чего я гимн не пою.
И меня как перемкнуло, а до этого не заострял внимание. Оказывается, людям это важно. "Да, теперь будешь петь. Дай мне слово", – говорит. И я дал слово. С тех пор стал петь. Патриотизм заключается не в пении гимна, руке на сердце и вышиванке. Есть люди, которые тихо и молча делают больше, чем те, кто постоянно кричит об этом и пиарится. Для меня это больная тема, как вы понимаете", - сказал Михалик в интервью журналу "Футбол".
Напомним, что в составе сборной Украины Тарас Михалик выступал с 2006 по 2012-й годы, сыграв 32 поединка. С 2013 по 2019-й годы Михалик выступал в России в составе "Локомотива".
Популярное сейчас
- УЕФА предложил ФИФА изменить правило игры рукой
- Ребров об 1:4 от Ювентуса: Мы этого не заслуживали
- Барселона - Динамо: Послематчевая пресс-конференция Мирчи Луческу
- Как Луческу у Месси футболку просил
- Легендарный Райан Гиггз арестован за нападение на свою девушку
- Очаровательные футболистки Арсенала появились на тренировку в хэллоуинских костюмах. ФОТО
Новости по теме
- 23:55 Украинские Михалик: Многие стали забывать, как недавно возносили подопечных Андрея Шевченко к топ-сборным
- 07:01 Зарубежные Тарас Михалик: Думаю, Динамо в Бельгии будет играть как с АЗ
- 12:29 Украинские Коуч Волыни: Видели "золотой свисток", "нашу красавицу". А из-за COVID-19 у нас не вышли 5 игроков