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Михалик: Патриотизм заключается не в пении гимна, руке на сердце и вышиванке

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Тарас Михалик - про патриотизм, гимн и больные темы

Михалик: Патриотизм заключается не в пении гимна, руке на сердце и вышиванке
Новина українською

Экс-защитник сборной Украины Тарас Михалик высказался о пении гимна перед матчами и патриотизме в целом.

"Я не люблю обсуждать такие вещи. Если в Верховную Раду все приходят в вышиванках, это же не значит, что все депутаты – патриоты. Кто-то поет, кто-то не поет – это дело каждого. Может, кто-то стесняется, другой в эту минуту переживает какие-то свои волнующие моменты, третий сосредоточен на игре. Конечно, приятнее видеть, когда все поют.

Сначала я тоже не пел. Даже не знаю, почему. То ли боялся, то ли просто из меня плохой певец. Как-то приехал на выходные в родной Любешов и встретил учительницу младших классов. Любешов – поселок городского типа, где все друг друга знают. Она мне с ходу, мол, чего я гимн не пою.

И меня как перемкнуло, а до этого не заострял внимание. Оказывается, людям это важно. "Да, теперь будешь петь. Дай мне слово", – говорит. И я дал слово. С тех пор стал петь. Патриотизм заключается не в пении гимна, руке на сердце и вышиванке. Есть люди, которые тихо и молча делают больше, чем те, кто постоянно кричит об этом и пиарится. Для меня это больная тема, как вы понимаете", - сказал Михалик в интервью журналу "Футбол".

Напомним, что в составе сборной Украины Тарас Михалик выступал с 2006 по 2012-й годы, сыграв 32 поединка. С 2013 по 2019-й годы Михалик выступал в России в составе "Локомотива".

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В статье: Украина Тарас Михалик
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (24)
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ascent (Луксор)
05.11.2020 в 19:39
"Экспорт в Россию сократился на 15% и составил $648,12 млн (против $766,38 млн в прошлом году), импорт из России сократился на треть — с $1,79 млрд до 1,22 млрд."©
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+1
-1
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
05.11.2020 в 19:52
Иди застрелись - сделай мир чище, далпаёп какцапский
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0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
05.11.2020 в 19:38
Типова підкоцапська повія. Повилазили падаль продажна.
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+1
-3
avatar
ascent (Луксор)
05.11.2020 в 19:45
Конфетку рошен хочешь?
Ответить
+2
-1
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
05.11.2020 в 19:51
Чмокай молча у пуйла, какцап
0
-2
m_odessa (Odessa)
05.11.2020 в 19:33
Так и знал, что у чертвы подорвёт пуканы.
Ответить
+3
-2
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
05.11.2020 в 19:51
А чё у тебя подгорает, чёрт маланский?))
Ответить
0
-2
Dimka26 (Чернигов)
05.11.2020 в 19:22
Михалик бы еще мог говорить про поступки, если бы не играл в России. А так... о каких поступках речь. Зарабатывал шальные деньги в свою выгоду. Разве это поступки?
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+3
-2
avatar
ascent (Луксор)
05.11.2020 в 19:35
А в чем противоречие? Он же там зарабатывал и сюда привозил - обогащая Украину и обедняя Россию. Наоборот было бы хуже...
Ответить
+1
-2
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
05.11.2020 в 19:50
Харе бухать, вагинальный
0
-1
Просто Квашин (Харьков)
05.11.2020 в 19:12
Это все равно, что Михалик выступал бы за ФК "Люфтваффе"(Нацистская Германия) с 1940 по 1943 год, если родился раньше....
Ответить
+5
-4
avatar
ascent (Луксор)
05.11.2020 в 19:50
А Зозуленька за кого бы играл?
Ответить
0
0
Сеш (Дніпро)
05.11.2020 в 19:01
Нравоучение от фк кормилец
Ответить
+5
-1
avatar
Your Friend (Львів)
05.11.2020 в 18:45
Патріотизм - це розважати маскалів та ще й тоді, коли вони напали на Україну та вбивають українців.
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+8
-6
Дыр0к0л (Лондон)
05.11.2020 в 19:26
Москали были в Крыму, но пастор зассал вводить войска...
Ответить
+5
-3
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
05.11.2020 в 19:50
А ты чё не в окопе, задрот?
0
-2
avatar
Инспектор ( )
05.11.2020 в 18:33
Правильно говорит- патриотизм заключается не в пении гимна, а в том чтобы играть на потеху лишнехромосомных.
Ответить
+12
-4
avatar
ПетроФ (Луцьк)
05.11.2020 в 18:33
до речі сам поліщук, тому знаю що кажу. На любешовчині ( де родився і виріс Михалик) буваю чи не кожного тижня.
Ответить
+2
-1
avatar
ПетроФ (Луцьк)
05.11.2020 в 18:30
поліщук і патріотизм речі не сумісні.
Ответить
+3
-2
Днепрянин (Дніпро)
05.11.2020 в 18:23
Одним словом - потвора!
Ответить
+7
-5
Дыр0к0л (Лондон)
05.11.2020 в 19:25
Самокритично
Ответить
+4
-2
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
05.11.2020 в 19:49
Ехай на йух, какцап
0
0
sawyer1936
05.11.2020 в 18:02
О, сейчас набегут.
Ответить
+4
-5
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
05.11.2020 в 19:49
Куда ты собрался?
Ответить
0
0


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