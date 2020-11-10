  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. В детстве отдыхал в Киеве и Москве. 23-летний англичанин из Вулвз намекает на возможность натурализации
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В детстве отдыхал в Киеве и Москве. 23-летний англичанин из Вулвз намекает на возможность натурализации

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

23-летний Макс Килман - одно из открытий нынешнего сезона в АПЛ

В детстве отдыхал в Киеве и Москве. 23-летний англичанин из Вулвз намекает на возможность натурализации
Новина українською

23-летний защитник "Вулверхэмптона" Макс Килман в интервью BBC рассказал о своем детстве, как он отдыхал в Киеве и Москве. При этом журналисты издания пишут о том, что парень, который выстрелил в этом сезоне, вполне может быть заигран за сборные Украины или России.

"Когда я был ребенком, то часто отдыхал в Киеве, где живут мои родственники со стороны мамы.

Также иногда ездил в Москву, откуда родом мой отец. Однако, потом все родные со стороны отца переехали в Нью-Йорк, поэтому мой русский не настолько на хорошем уровне, однако я могу говорить на этом языке", - сказал Килман.

Отметим, что свою футбольную карьеру Килман начал в Англии в школе "Фулхэма" и "Джиллингема". На профессиональном уровне Макс поиграл за представителей низших лиг "Уэллинг Юнайтед", "Майденхед Юнайтед" и "Марлоу", после чего перебрался в "Вулверхэмптон", где с нынешнего сезона является стабильным игроком основы.

Интересно, что помимо карьеры футболиста Килман профессионально играл в футзал и с 2015 по 2018 годы провел 25 матчей за сборную Англии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Вулверхэмптон
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
trust in LFC1892 (Киев)
10.11.2020 в 18:17
Любопытная инфа. Особенно на фоне того, как парень лихо заехал в основу Вулвз с недавних пор, подвинув стабильно круто играющего Саисса... Последим..
Ответить
0
-2
qwerty33 (Kyiv)
10.11.2020 в 17:59
а я пью кофе 4-ре года подряд в Португалии мой португальский не очень хорош можно мне гражданство?)))
Ответить
+3
-2
Footballhead (м. Чернігів)
10.11.2020 в 17:31
"Можу говорити російською"? Нє, їдь-ка ти краще на РФію з таким бажанням.
Ответить
+2
-5
avatar
trust in LFC1892 (Киев)
10.11.2020 в 18:21
У*бал бы ты уже куда-нить с Неньки, воздух чище стал бы
Ответить
+2
-1
avatar
Elektrikc (Львів)
10.11.2020 в 18:50
У*бал бы ты та не смердів тут.
0
0
avatar
Rezerf (Чернігів)
10.11.2020 в 17:29
Центрбек, 193см. Не завадить, якщо є бажання.
Ответить
+1
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...