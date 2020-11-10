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В детстве отдыхал в Киеве и Москве. 23-летний англичанин из Вулвз намекает на возможность натурализации
23-летний Макс Килман - одно из открытий нынешнего сезона в АПЛ
23-летний защитник "Вулверхэмптона" Макс Килман в интервью BBC рассказал о своем детстве, как он отдыхал в Киеве и Москве. При этом журналисты издания пишут о том, что парень, который выстрелил в этом сезоне, вполне может быть заигран за
"Когда я был ребенком, то часто отдыхал в Киеве, где живут мои родственники со стороны мамы.
Также иногда ездил в Москву, откуда родом мой отец. Однако, потом все родные со стороны отца переехали в Нью-Йорк, поэтому мой русский не настолько на хорошем уровне, однако я могу говорить на этом языке", - сказал Килман.
Отметим, что свою футбольную карьеру Килман начал в Англии в школе "Фулхэма" и "Джиллингема". На профессиональном уровне Макс поиграл за представителей низших лиг "Уэллинг Юнайтед", "Майденхед Юнайтед" и "Марлоу", после чего перебрался в "Вулверхэмптон", где с нынешнего сезона является стабильным игроком основы.
Интересно, что помимо карьеры футболиста Килман профессионально играл в футзал и с 2015 по 2018 годы провел 25 матчей за сборную Англии.
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