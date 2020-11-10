Польша – Украина. Смотреть онлайн, live прямую видеотрансляцию предматчевой пресс-конференции Андрея Шевченко

В среду 11 ноября сборная Украины проведет выездной товарищеский поединок с командой Польши.

Ну а сегодня на традиционной пресс-конференции главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко пообщается с прессой и ответит на вопросы журналистов.

Пресс-конференция начнется в 18:30 и будет доступна в прямом эфире чуть ниже на этой странице.