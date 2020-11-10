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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Польша – Украина. Смотреть онлайн, live прямую видеотрансляцию предматчевой пресс-конференции Андрея Шевченко

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Начало в 18:30

Польша – Украина. Смотреть онлайн, live прямую видеотрансляцию предматчевой пресс-конференции Андрея Шевченко
Новина українською

В среду 11 ноября сборная Украины проведет выездной товарищеский поединок с командой Польши.

Ну а сегодня на традиционной пресс-конференции главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко пообщается с прессой и ответит на вопросы журналистов.

Пресс-конференция начнется в 18:30 и будет доступна в прямом эфире чуть ниже на этой странице.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Польша
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