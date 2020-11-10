Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Польша – Украина. Смотреть онлайн, live прямую видеотрансляцию предматчевой пресс-конференции Андрея Шевченко
Начало в 18:30
В среду 11 ноября
Ну а сегодня на традиционной пресс-конференции главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко пообщается с прессой и ответит на вопросы журналистов.
Пресс-конференция начнется в 18:30 и будет доступна в прямом эфире чуть ниже на этой странице.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Сидорчук извинился перед Корниенко за травму в Классическом
- Правки Шевченко, травма Корниенко и переход Малиновского? Главные новости за 9 ноября. Аудио
- Денисов обратился к Луческу: Почему же молчал в случае с Александрией?
- Шевченко обратился к молодежной сборной по поводу усиления игроками
- НЕДОмужики и обиженные жизнью тёлки. Девушка Валерия Бондаря жестко ответила критикам. ФОТО
- Легендарный Райан Гиггз арестован за нападение на свою девушку
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...