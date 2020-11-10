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Польша - Украина: когда и где смотреть онлайн матч национальных сборных
Поединок покажут на двух каналах
В ноябре украинская национальная сборная проведёт сразу три поединка. Первый из них - товарищеский против Польши. UA-Футбол рассказывает, где можно будет увидеть эту игру.
Когда и где состоится матч?
Поединок принимает польская сторона. Что интересно, встреча состоится в День независимости Польши, 11 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по киевскому времени. Игра пройдёт в городе Хожув на Силезском стадионе.
Где покажут матч Польша - Украина?
В Украине поединок можно будет увидеть на двух телеканалах: "Украина" и "Футбол1". Канал "Украина" можно найти в свободном доступе на Т2, в кабельных сетях или на спутнике. За специализированный футбольный канал придётся платить: он работает в кабеле или на спутниковой платформе Xtra TV.
Легальную интернет-трансляцию можно будет увидеть на многих ОТТ-сервисах, в пакете которых есть эти каналы. Среди них MEGOGO, sweet.tv, Київстар ТБ, Vodafone TV, oll.tv и другие. Все эти платформы работают по подписке.
В Польше этот матч покажут на телеканалах TVP 1, TVP Sport и Polsat Sport
Я не смогу увидеть матч. Что делать?
Вы сможете следить за ходом поединка в текстовой трансляции на UA-Футбол
Также вы можете отслеживать ход поединка в аудио трансляции на Youtube-канале UA-Футбол. Это прекрасная альтернатива видеотрансляции с качественным комментарием всех событий на поле.
Как узнать последние новости об игре?
В разделе, посвящённом сборной Украины,
Также не пропустите стрим накануне игры Польша - Украина на Youtube-канале UA-Футбол.
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