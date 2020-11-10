Польша - Украина: когда и где смотреть онлайн матч национальных сборных

В ноябре украинская национальная сборная проведёт сразу три поединка. Первый из них - товарищеский против Польши. UA-Футбол рассказывает, где можно будет увидеть эту игру.

Когда и где состоится матч?

Поединок принимает польская сторона. Что интересно, встреча состоится в День независимости Польши, 11 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по киевскому времени. Игра пройдёт в городе Хожув на Силезском стадионе.

Где покажут матч Польша - Украина?

В Украине поединок можно будет увидеть на двух телеканалах: "Украина" и "Футбол1". Канал "Украина" можно найти в свободном доступе на Т2, в кабельных сетях или на спутнике. За специализированный футбольный канал придётся платить: он работает в кабеле или на спутниковой платформе Xtra TV.

Легальную интернет-трансляцию можно будет увидеть на многих ОТТ-сервисах, в пакете которых есть эти каналы. Среди них MEGOGO, sweet.tv, Київстар ТБ, Vodafone TV, oll.tv и другие. Все эти платформы работают по подписке.

В Польше этот матч покажут на телеканалах TVP 1, TVP Sport и Polsat Sport

Я не смогу увидеть матч. Что делать?

Вы сможете следить за ходом поединка в текстовой трансляции на UA-Футбол здесь . Вместе с нашим онлайном вы не пропустите ни одного события на поле.

Также вы можете отслеживать ход поединка в аудио трансляции на Youtube-канале UA-Футбол. Это прекрасная альтернатива видеотрансляции с качественным комментарием всех событий на поле.

Как узнать последние новости об игре?

В разделе, посвящённом сборной Украины, здесь вы найдёте все новости из лагеря украинской сборной в целом, а также матча против польской команды в частности. В этом разделе вы можете почитать последние новости перед игрой, комментарии Андрея Шевченко и игроков "сине-жёлтых", а также прогноз на матч от наших журналистов.

Также не пропустите стрим накануне игры Польша - Украина на Youtube-канале UA-Футбол.