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Национальная сборная Украины

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Сборная Украины в полном составе потренировалась на стадионе в Хожуве

Национальная сборная Украины
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Команда в полном составе готовится к завтрашнему матчу

Сборная Украины в полном составе потренировалась на стадионе в Хожуве
Новина українською

Сегодня сборная Украины прибыла в Хожув, где завтра проведет контрольный матч со сборной Польши.

После традиционной предматчевой пресс-конференции футболисты сборной Украины провели тренировку.

Отмечается, что в тренировке приняли участие все 25 футболистов, которые приехали на игру. Занятие стало первым полноценным во время нынешнего тренировочного сбора.

Напомним, что матч Польша – Украина состоится в среду 11 ноября и начнется в 21:45.

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В статье: Украина Польша
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Источник:
УАФ

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