Сборная Украины в полном составе потренировалась на стадионе в Хожуве

Сегодня сборная Украины прибыла в Хожув, где завтра проведет контрольный матч со сборной Польши.

После традиционной предматчевой пресс-конференции футболисты сборной Украины провели тренировку.

Отмечается, что в тренировке приняли участие все 25 футболистов, которые приехали на игру. Занятие стало первым полноценным во время нынешнего тренировочного сбора.

Напомним, что матч Польша – Украина состоится в среду 11 ноября и начнется в 21:45.