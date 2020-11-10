Национальная сборная Украины
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Сборная Украины в полном составе потренировалась на стадионе в Хожуве
Команда в полном составе готовится к завтрашнему матчу
Сегодня
После традиционной предматчевой пресс-конференции футболисты сборной Украины провели тренировку.
Отмечается, что в тренировке приняли участие все 25 футболистов, которые приехали на игру. Занятие стало первым полноценным во время нынешнего тренировочного сбора.
Напомним, что матч Польша – Украина состоится в среду 11 ноября и начнется в 21:45.
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Источник:УАФ
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