Дмитрий Резник: Польша ассоциируется с победой на молодежном чемпионате мира

Новобранец сборной Украины ответил на "тематические" вопросы, связанные с Польшей и польским футболом.

- С чем лично у вас ассоциируется Польша?

Разумеется, с победой на чемпионате мира среди молодежных команд 2019 года. Такое никогда не забудешь! Более того, в сегодняшнем матче мы будем играть в одном из городов, где в прошлом году я был в составе нашей "молодежки". Кстати, тогда жили в том же отеле, что и сейчас. Это навеивает только хорошие воспоминания.

- Значит, вы можете дать безошибочный ответ на вопрос, что значит по-польски "пилка ножна"?

- До недавнего времени я не знал, что это значит. Но после посещения Польши уже в курсе – это "футбол".

- Насколько сильны в польском?

- Если оценивать в процентом отношении, то, пожалуй, процентов на 20. Да и то благодаря тому, что в польском языке есть слова, которые похожи на наши. Вообще он не является особо сложным и непонятным. Если пришлось бы с кем-то из поляков общаться, то думаю, что смысл понял бы без труда.

- Назовете самый знаменитый польский мультфильм?

- В детстве я смотрел много разных мультфильмов, и польский "Болек и Лелек" мне тоже попадался.

- Точно, это он. А в курсе ли, кого из известных футболистов сборной Польши болельщики в шутку прозвали Болеком и Лелеком?

- Когда-то читал об этом, знакомясь с легендарными личностями польского футбола. Это Лято и Шармах, игравшие еще в семидесятых.

- А кого считаете самым легендарным польским футболистом за всю историю?

- Звезд польского футбола я знаю не так уж и много. На данный момент таковым является нападающий "Баварии" и польской сборной Роберт Левандовски. В Польше он главная звезда нынешнего поколения. Знаю, что раньше был звездой еще и Збигнев Бонек – нынешний президент национальной Федерации футбола. Когда-то читал, что он вместе с украинцем Александром Заваровым вместе играли в "Ювентусе".

- О мультфильмах поговорили. Спрошу теперь о кино: готовы назвать самый популярный в Польше фильм?

- "Четыре танкиста и собака"? Мне о нем рассказывали старшие. Но видеть его пока ни разу не приходилось. Если говорить о фильмах, то я больше люблю американские.

- Кто, по-вашему, самый известный поляк на планете?

- Их знаю не так уж и много. Лично я бы назвал того же Левандовского. А еще предыдущего Папу Римского (Иоанна Павла Второго – Прим. В.К.).

- Помните ли, в каких трех городах, кроме Варшавы, проводились матчи Euro-2012?

- Конечно! Такие события не забываются! Если не ошибаюсь, в Познани. Гданьске и Вроцлаве.

- С кем из польских легионеров, выступавших в Украине, знакомы?

- Лично ни с кем не знаком. А вот на поле не раз друг против друга пересекались с Томашем Кендзерой - когда "Ворскла" играла с киевским "Динамо". Кстати, он сегодня входит в состав сборной Польши.

- Какие три польских клуба считаете наиболее известными?

- (Ненадолго задумавшись). Думаю, что в первую очередь варшавская "Легия". Есть еще "Лех" (Познань). Знаю также "Краковию".

- Как бы охарактеризовали польский футбол в целом?

- В этой стране хорошая футбольная инфраструктура, есть красивые стадионы. Думаю, что и в дальнейшем футбол в Польше будет развиваться. Впрочем, он уже сейчас, я считаю, на высоком уровне. Сравнить же польский футбол с нашим мне пока сложно, так как еще не играл против представителей этой страны. Хотя определить характерные черты футболистов Польши несложно. Они больше исповедуют силовой футбол, отличаются бойцовскими качествами, неуступчивостью. Если же говорить о звездах первой величины – таких, как Левандовски, то у него есть немало достоинств – в частности, постоянная нацеленность на ворота, чувство гола.

- Какие самые важные козыри нынешней сборной Польши?

- Поляки хорошо выбегают в атаку, так как в их составе достаточно квалифицированных атакующих игроков. Помимо моего коллеги по амплуа Щесны, это такие опытные игроки, как Милик, Крыховяк, Глик. Наш сегодняшний соперник, уверен, будет силен даже без своего лидера Левандовски. Сборная Польши – хорошая команда. В ее штабе наверняка тщательно разобрали соперника, и строить игру с ним поляки будут исходя из этого.

- Что намерены привезти из Польши в качестве сувенира?

- Магнитик возьму. Может, чашку. Выберу из того, что будет в наличии покрасивее - с изображением страны или города. Хотя дома уже большая коллекция, некуда складывать. Мама говорит: "Куда ты их привозишь?!"

- В завершение: краткий блиц. Как именуется денежная единица Польши?

- Злотый.

- Какой народный танец в этой стране считается самым популярным?

- Точно не вспомню.

- Краковяк.

- Это что-то вроде нашего гопака? (улыбается). Хе-хе.. Буду знать.

- А какое блюдо из польской кухни вам известно?

- Таких нет. Я больше привык к украинской кухне, ей всецело и отдаю предпочтение. Отведать же что-то из польской не представляется возможным, тем более, что у нашей сборной свой повар.

- Каждый новичок национальной команды проходит обряд посвящения, которое предусматривает исполнение перед всеми членами коллектива какой-нибудь песни. Вы уже выбрали что-то подходящее для этой цели?

- Пока до посвящения дело не дошло. Когда скажут, тогда и буду думать насчет репертуара (улыбается).