Не стоит всех собак вешать на Лунина, а Конопля заслужил сыграть с Германией и Швейцарией

Польша реализовала оба своих момента. Украина вновь провалилась при игре первым номером

Поляки изначально показали, что готовы действовать без мяча. Статистические порталы говорят, что хозяева провели в сумме 71 атаку за матч, в то время как украинцы 104 раза переходили в наступление. 43 :57 - это уже процент владения мячом. Но по-настоящему острых у "кадры" было аж два момента. Первый из них создал для соперника Лунин своим необдуманным выходом из ворот. Второй - сумбур во вратарской, когда никто не смог выбить мяч к центру поля или за боковую линию.

Из обеих этих возможностей Польша выжала голы, что похвально. Но справедливо сказать, что у "бело-красных" этим вечером залетело всё.

Украина же сегодня владела пространством, но не игровой ситуацией. Очень плотная и компактная игра соперника лишила нашу команду возможности для обострения.

Крайне редко у украинцев получалось доходить до чужих ворот через пас. В первом тайме несколько классных комбинаций в касание раскручивали Ярмоленко и Яремчук, а после перерыва вертикальная атака низом с участием Кривцова, Зинченко, Марлоса, Конопли и Цыганкова привела к классному удару последнего под перекладину - голкипер справился.

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Зинченко - лучший игрок матча

Были какие-то попытки действовать в пас в центре, пока Александра не поменяли. Но после его ухода игра в середине поля у украинцев развалилась окончательно. Вообще непонятно, что хотел увидеть Шевченко при треугольнике с тремя опорными полузащитниками в концовке встречи. И так прекрасно известно, что, например, Сидорчук по праздникам может дать точный пас вперёд. В ситуации, когда команда стабильно владела мячом, не было ни одного "креативщика".

Точнее их было два, и оба действовали на флангах: Цыганков и Марлос регулярно сужались в центру, открывая пространство для забеганий крайним защитникам. Вингерам приходилось брать игру на себя и тащить мяч к чужой штрафной, где зачастую были потери.

Для продвижения вперёд защитники в конце поединка стали забрасывать мяч диагоналями на фланги на Коноплю/Бондаря или Михайличенко. Ни одна из этих передач не прошла.

Единственный аргумент при игре в три опорных - возможность дать отдохнуть нашим футболистам, отвечающим за конструктив: Зинченко и Малиновскому в первую очередь. Их умение держать мяч очень пригодится в двух ближайших официальных играх.

Конопля заслужил сыграть с Германией и Швейцарией

Для правого защитника "Десны" это не дебют в составе сборной. В сентябре он выходил на поле против Франции и провёл, мягко говоря, очень посредственный матч. Но сегодня ситуация была другой.

Ефим действовал достаточно надёжно и уже не тушевался. Он подключался к атакам, отлично взаимодействовал с партнёрами (прежде всего с Ярмоленко), зрело оценивал ситуацию и из двух вариантов часто придерживался необходимости сохранить мяч, а не обострить.

Впрочем, это было и так практически ясно, что в заключительных матчах Лиги наций на этой позиции будет играть Конопля - сейчас в лагере сборной других правых защитников попросту нет. Эсперимент с Бондарем сегодня так и остался экспериментом: ничего особенного за полчаса он показать, увы, не смог. Впрочем, в те тридцать минут, которые Валерий получил, структура игры сборной уже стала разваливаться. А один, как известно, в поле не воин. Да ещё и крайний защитник.

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Не стоит всех собак вешать на Лунина

Андрей ошибся при первом голе - как известно, помарки голкиперов сразу бросаются в глаза. Да и при втором результативном ударе Лунин действовал на ленточке как-то неубедительно, но там откровенно наварила вся оборона.

Однако в целом наш вратарь провёл довольно бодрый матч: вытащил несколько опасных ударов, здорово видел поле и отдавал длинные передачи, а также больше не ошибался при игре ногами.

Один из главных вопросов, который остался по итогам встречи в Польше, кто же должен быть первым номером в нашей сборной? Пятов, Бущан, Лунин - у всех были проблемы в том числе в сборной даже по ходу текущего сезона. Оставлять до Евро основным голкипером Пятова? Или после Евро тоже?

Это один из самых сложных вопросов, на который нужно найти ответ тренерскому штабу сборной. Понятно, что хочется смотреть вперёд и наигрывать вратаря уже с перспективой к следующему крупному турниру. Но кого?

Какова перспектива этой сборной?

Это не депрессивный вопрос, который назрел после поражения от Польши. В последние дни часто поднималась проблема, что в нынешнем костяке сборной очень мало игроков с железным местом в основном составе своих клубов: Малиновский, Степаненко, Пятов, Зинченко, Ярмоленко, Кривцов, Матвиенко - они в октябре-ноябре либо играли мало, либо, как Кривцов, не играли вообще. Понятно, что не все из них по игровым характеристикам потеряли место в старте своих команд, но сборной от этого легче не становится.

Как следствие, у главной команды страны могут возникнуть проблемы с игровым тонусом. Как в таком случае на равных сражаться с Германией и Швейцарией, где игроки стабильно выступают, например, в Бундеслиге?

Главный плюс - соперники из ТОП-чемпионатов уже поднаелись футболом за два месяца нового сезона, когда играть приходится по два матча в неделю (чемпионаты плюс еврокубки). Наши же футболисты должны выглядеть свежее. Преимущество ли это на самом деле, мы увидим на финише Лиги наций.

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Планы сборной Украины

Подопечные Андрея Шевченко сегодня остаются в Польше, а завтра вылетают в Германию. В субботу там состоится матч Лиги наций против немцев. А уже в ближайший вторник ещё один выездной поединок - против Швейцарии. Им текущий розыгрыш Лиги наций для "сине-жёлтых" и завершится. В этих встречах станет ясно, сохраним ли мы место в дивизионе сильнейших или нет.

Польша - Украина 2:0

Голы: Пионтек 40, Модер 63

Польша: Скорупский - Рыбус (Реца 79), Бохневич, Валукевич, Гумны (Берешиньский 78) - Зелиньский (Юзвяк 46), Горальский (Линетти 62), Клих, Плахета (Шиманьский 83) - Пионтек, Милик (Модер 62)

Украина: Лунин - Михайличенко, Матвиенко, Кривцов, Конопля - Зинченко (Харатин 56), Макаренко, Коваленко (Сидорчук 76) - Зубков (Цыганков 46), Яремчук (Мораес 46), Ярмоленко (Марлос 46)

Предупреждения: Горальски 44 - Харатин 61

Нереализованный пенальти: Ярмоленко 12 (штанга)