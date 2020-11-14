Новых случаев заражения нет. Матч Германия - Украина состоится

УЕФА сообщил, что матч Украина - Германия состоится как запланировано. Проведение поединка было под вопросом из-за заболевания украинских футболистов на коронавирус.

Сегодня состоялось очередное тестирование игроков Национальной сборной Украины. Для улучшения точности результата каждый член лагеря команды сдал по два ПЦР-тесты. Все 35 результатов оказались отрицательными. Это означает, что 20 игроков, которые были включены в заявку на матч с немцами, готовы принять участие в нем.

Сегодня, в 21:45, Украина сыграет в пятом туре Лиги Наций с Германией. Матч состоится в Лейпциге. Сообщалось, что вчера Ярмоленко, Сидорчук, Цыганков и Коваленко сдали положительный результат теста на Covid-19.