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Новых случаев заражения нет. Матч Германия - Украина состоится
УЕФА решил судьбу матча
УЕФА сообщил, что матч Украина - Германия состоится как запланировано. Проведение поединка было под вопросом из-за заболевания украинских футболистов на коронавирус.
Сегодня состоялось очередное тестирование игроков Национальной сборной Украины. Для улучшения точности результата каждый член лагеря команды сдал по два ПЦР-тесты. Все 35 результатов оказались отрицательными. Это означает, что 20 игроков, которые были включены в заявку на матч с немцами, готовы принять участие в нем.
Сегодня, в 21:45, Украина сыграет в пятом туре Лиги Наций с Германией. Матч состоится в Лейпциге. Сообщалось, что вчера Ярмоленко, Сидорчук, Цыганков и Коваленко сдали положительный результат теста на Covid-19.
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