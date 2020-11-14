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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новых случаев заражения нет. Матч Германия - Украина состоится

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

УЕФА решил судьбу матча

Новых случаев заражения нет. Матч Германия - Украина состоится
Новина українською

УЕФА сообщил, что матч Украина - Германия состоится как запланировано. Проведение поединка было под вопросом из-за заболевания украинских футболистов на коронавирус.

Сегодня состоялось очередное тестирование игроков Национальной сборной Украины. Для улучшения точности результата каждый член лагеря команды сдал по два ПЦР-тесты. Все 35 результатов оказались отрицательными. Это означает, что 20 игроков, которые были включены в заявку на матч с немцами, готовы принять участие в нем.

Сегодня, в 21:45, Украина сыграет в пятом туре Лиги Наций с Германией. Матч состоится в Лейпциге. Сообщалось, что вчера Ярмоленко, Сидорчук, Цыганков и Коваленко сдали положительный результат теста на Covid-19.

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Источник:
УАФ

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Комментарии (7)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
14.11.2020 в 18:04
сб. Украины: 1. Бущан, 4. Забарный, 16. Миколенко, 21. Караваев, 2. Соболь, 5. Сидорчук ( до 60') , 19. Макаренко Е., 7. Ярмоленко, 9. Яремчук, 10. Шапаренко, 22. Зубков ( до 65') - стартовый состав 13.10.2020 на игру с Испанией. Счёт 1:0.
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Kolibri (Киевоград)
14.11.2020 в 17:54
Юхууу!
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bimbobo (Lviv)
14.11.2020 в 17:52
А тих чотирьох перепровіряли? А то може тести браковані, і Циганков, Коваленко з Ярмоленком нам би ще помогли хотя би в Швейцарії!
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bimbobo (Lviv)
14.11.2020 в 17:42
Воротар: Лунін, Захист: Соболь, Матвієнко, Кривцов, Конопля, Опорники: Степаненко і Макаренко, Піднападаючий: Зінченко, На флангах: Малиновський і Зубков, Напад: Яремчук!
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bimbobo (Lviv)
14.11.2020 в 17:47
Кромі флангів захисту (Миколенко і Караваєв посильніші би були) - непоганий такий був би склад! Сильніший чим в Києві іспінців обігрував) Так що шанси непогані є, якщо захисники не будуть лажати!
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ПетроФ (Луцьк)
14.11.2020 в 17:52
Малиновський на фланзі нічим не сильніший за Ярмоленка чи Циганкова, а тим більше якщо говорити про З)убкова в порівнянні з ними. P.S. молодець. нарешті навчився відрізняти Макаренка від Буяльського.)))
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bimbobo (Lviv)
14.11.2020 в 17:54
Вони похожі - два блондина!) Малиновський в Аталанті лише на фланзі добре грає, паро разів його ставили в центр - не дуже він там дивився) Я всі матчі його бичив в Аталанті! По командній ігрі він посильніший з права за Ярмоленка! А Зубков думаю все одно був би в старті, Циганков на заміну би вийшов, якби не вірус!
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