Швейцария – Украина. Смотреть онлайн, live прямую видеотрансляцию предматчевой пресс-конференции Андрея Шевченко

Во вторник 18 ноября сборная Украины проведет выездной поединок Лиги наций с командой Швейцарии.

Ну а сегодня на традиционной пресс-конференции главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко пообщается с прессой и ответит на вопросы журналистов.

Пресс-конференция начнется в 20:30 и будет доступна в прямом эфире чуть ниже на этой странице.