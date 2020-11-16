Национальная сборная Украины
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Швейцария – Украина. Смотреть онлайн, live прямую видеотрансляцию предматчевой пресс-конференции Андрея Шевченко
Начало в 20:30
Во вторник 18 ноября
Ну а сегодня на традиционной пресс-конференции главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко пообщается с прессой и ответит на вопросы журналистов.
Пресс-конференция начнется в 20:30 и будет доступна в прямом эфире чуть ниже на этой странице.
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