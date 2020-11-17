Швейцария - Украина. Прогноз на матч

Сегодня сборная Украины проведет заключительный матч в этом году и в текущем сезоне Лиги наций УЕФА. Чтобы сохранить прописку в дивизионе А подопечным Андрея Шевченко нужно не так уже и много. Устроит даже поражение в один мяч, при условии, что мы забьем минимум дважды. Впрочем, учитывая недавние игры с Германией и победу над Испанией, болельщики ждут не просто борьбы выживание. Все же Швейцарию мы дома уже обыграли, почему бы не повторить этот успех и на выезде? Аналитики Parimatch, титульного партнера сборной Украины, прогнозируют, что мы, скорее всего, не увидим много голов, но при этом стоит ожидать, что отличатся обе сборные.

Отметим, что после этого матча наша национальная команда уйдет в отпуск и следующую официальную встречу проведет уже в марте в рамках отбора ЧМ-2022. Своих соперников мы узнаем 7 декабря, когда состоится жеребьевка квалификации.

Швейцария – Украина

Прогноз. Украина забьет гол. Коэффициент - 1.58

Подопечные Андрея Шевченко не любят покидать поле без забитого мяча. Не удалось сохранить свои ворота сухими ни Испании, ни Германии. При этом нужно отметить, что Швейцарии забивали в восьми предыдущих матчах. Вряд ли она устоит против нападения сборной Украины, у которой сейчас хватает и сил, и мотивации, чтобы продлить свою голевую серию.

Швейцария – Украина

Прогноз. Украина не проиграет. Коэффициент: 2.28

Кроме того, что швейцарцы так долго не могут завершить матч без пропущенных мячей, их серия безвыигрышных матчей уже достигла семи встреч подряд. Конечно, как и перед нами у нашего соперника задача сохранить место в дивизионе А. Вот только задача будет не из простых. Тем более, что фактор своего поля им не поможет – матч пройдет без зрителей. Следовательно, мы вполне можем рассчитывать на то, что наша команда как минимум не проиграет.

Швейцария – Украина

Прогноз. Тотал меньше 2,5. Коэффициент: 1.82

Вряд ли мы увидим открытый и атакующий футбол. Бежать вперед нужно только швейцарцам, чье нападение звезд с неба не хватает. А сборная Украины, при этом, уже неплохо наладила игру в обороне. Возможно, команды обменяются голами, но забить больше одного раза кому-то из них будет непросто. Поэтому прогноз на то, что в этом матче все ограничиться максимум двумя голами вполне логичный.