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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Стало известно, на когда могут перенести матч Швейцария - Украина

Национальная сборная Украины
(5 голосов)

Небольшая надежда

Стало известно, на когда могут перенести матч Швейцария - Украина
Новина українською

Матч группового этапа Лиги наций Швейцария - Украина может состоятся завтра, сообщает швейцарское издание Blick.

УЕФА все еще ведет переговоры с органами здравоохранения швейцарского кантона Люцерн, где должен состояться поединок.

Украина, со своей стороны, размышляет, как быстро доставить игроков U-21 или U-20. И как бы команды могли провести завтра, - отмечают швейцарские журналисты.

Напомним, что матч Швейцария - Украина должен был состояться сегодня, а начаться игра должна била в 21:45. Накануне стало известно, что еще три игрока сборной Украины сдали положительные тесты. Речь идет о Руслане Малиновском, Сергее Кривцове и Жуниоре Мораесе. Примечательно, что Кривцов и Мораес уже переболели коронавирусом месяцем раньше. Таким образом, после прилета в Швейцарию в составе сборной Украины оказались шесть положительных тестов среди игроков - ранее стало известно о COVID у Макаренко, Соболя и Ризныка. Напомним, что перед матчем с Германией Андрей Шевченко из-за коронавируса не досчитался Ярмоленко, Коваленко, Цыганкова и Сидорчука. Тренеру пришлось вызывать троих игроков из молодежной сборной.

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В статье: Украина Швейцария Лига Наций коронавирус
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Источник:
Blick

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Комментарии (14)
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Джмиль (Запорожье)
17.11.2020 в 14:51
А у нас кроме U-21 и U-20 в стране больше нет нападающих, полузащитников и вообще футболистов? Достойных больше нет? Если в 16-17 лет в сборную своего возраста не пробился, то ты уже не перспективный?
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0
0
bimbobo (Lviv)
17.11.2020 в 14:47
Може недалекий Шева ю-17 викличе? Потрібно вимагати переносу цього матчу на весну! Хіба що Шевченко хоче перевершити результат із французами і вилетіли в Лігу Б, тоді його дії виправданні!
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+1
0
Orest_ua (Kyiv)
17.11.2020 в 14:36
>Примечательно, что Кривцов и Мораес уже переболели коронавирусом месяцем раньше Ага, переболели, симулянты хреновы (ну по путане вообще вопросов нет, гниль)
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+1
-2
bimbobo (Lviv)
17.11.2020 в 14:40
Это такие тесты, которые нам проспонсировал хаспром!
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0
0
FC Energy (Новая Каховка)
17.11.2020 в 14:43
Диванный специалист, тебе-то все известно наверняка
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0
-1
Orest_ua (Kyiv)
17.11.2020 в 14:54
Прикинь
0
0
БезумныйОтФутбола (Харьков)
17.11.2020 в 14:35
Всмысле ю-20 или ю-21? Может им еще какую-то ДЮШКУ привезти? Есть здоровые игроки, по регламенту до 14 человек далеко, так что пусть они там не выделываются, а играют.
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+2
0
S_Shvets (Киев)
17.11.2020 в 14:52
Регламент УЄФА - не показник у випадку, коли гру забороняє місцева влада. А саме лікар Люцерну відправляє команду на карантин
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0
0
Technical
17.11.2020 в 14:34
А я би на місці наших вимагав повторно перетестувати Соболя, Малиновського, Макаренка, Мораєса і Кривцова.
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+4
0
Alex.696 (Немирів)
17.11.2020 в 14:28
А чому не Буяльського і Шапаренка? Чому ю-20 і ю-21?
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+3
0
football_soccer (Украина)
17.11.2020 в 14:18
ага, ну швейцарцы мутят и понятно что. Из-за трех тестов, они хотят снять всю нашу команду с игры и давят на уефа, что бы мы прислали молодежку играть с ними. Какие хитрые банкиры. Хитростью хотят прописку в дивизионе сохранить.
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+7
0
avatar
beatles (Крижопіль)
17.11.2020 в 14:25
ну, подождите, разве это проблема Швейцарии, что Украина не может противопоставить ей свою сборную? Это как раз наша проблема! Они конечно могут пойти нам на встречу, но совсем не обязаны это делать! Надеюсь всё для нас пройдёт удачно
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0
-7
football_soccer (Украина)
17.11.2020 в 14:30
по ковидному регламенту уефа матч можно проводить при 14 здоровых игроках. Изначально вчера было 18, минус двое = 16 . Если инфа по тестам правильная , то есть на игру 16 игроков, все остальное - капризы швейцарцев
0
0
S_Shvets (Киев)
17.11.2020 в 14:28
Після перельоту в Швейцарію у нас шість позитивних тестів серед гравців. Не забувайте вчора були Макаренко, Соболь і Різник, а сьогодні Маліна, Кривцов та Мораес. Ну і чотири ще до гри з німцями
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