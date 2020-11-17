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Стало известно, на когда могут перенести матч Швейцария - Украина
Небольшая надежда
Матч группового этапа Лиги наций Швейцария - Украина может состоятся завтра, сообщает швейцарское издание Blick.
УЕФА все еще ведет переговоры с органами здравоохранения швейцарского кантона Люцерн, где должен состояться поединок.
Украина, со своей стороны, размышляет, как быстро доставить игроков U-21 или U-20. И как бы команды могли провести завтра, - отмечают швейцарские журналисты.
Напомним, что матч Швейцария - Украина должен был состояться сегодня, а начаться игра должна била в 21:45. Накануне стало известно, что еще три игрока сборной Украины сдали положительные тесты. Речь идет о Руслане Малиновском, Сергее Кривцове и Жуниоре Мораесе. Примечательно, что Кривцов и Мораес уже переболели коронавирусом месяцем раньше. Таким образом, после прилета в Швейцарию в составе сборной Украины оказались шесть положительных тестов среди игроков - ранее стало известно о COVID у Макаренко, Соболя и Ризныка. Напомним, что перед матчем с Германией Андрей Шевченко из-за коронавируса не досчитался Ярмоленко, Коваленко, Цыганкова и Сидорчука. Тренеру пришлось вызывать троих игроков из молодежной сборной.
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