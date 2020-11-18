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Национальная сборная Украины

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Не пустили на тренировку. Кривцов рассказал, как изменился его быт после теста на COVID-19

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Целая эпопея с украинскими игроками

Не пустили на тренировку. Кривцов рассказал, как изменился его быт после теста на COVID-19
Новина українською

Сергей Кривцов, центральный защитник национальной сборной Украины и донецкого "Шахтера", рассказал ТК Футбол о своем самочувствии после того, как его тест на COVID-19 в Швейцарии определили как положительный.

Вчера утром проснулся и в нашей группе в мессенджере нам сообщили, что я, Жуниор, Руся и Ваня сдали положительные тесты. Для меня это было сюрпризом, потому что месяц назад трое из нас уже переболели и я подумал, что это ошибка.

На утро у нас было предматчевую тренировку и сначала нам запретили в нем участвовать. Но потом, посоветовавшись непосредственно с УЕФА, нас допустили. Я уже был в тренировочной форме, но затем снова поступило сообщение, что власти Швейцарии запретили нам находиться на тренировке и мы в итоге сидели в номерах.

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Сейчас мы не имеем права выходить из номера, я нахожусь в комнате, вполне изолирован. Еду мне ставят под дверь, я ее просто убираю в комнату и им. Вот так все и происходит. До этого ребята с положительными тестами так же сидели в номерах и ни с кем не контактировали.

Проблем с общением с партнерами нет, у нас есть много программ и мессенджеров. По телефону много писали, когда увидели мою фамилию в списке с положительными ПЦР-тестами. Я все же надеюсь и думаю, что это ошибка.

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В статье: Сергей Кривцов Украина Швейцария Шахтер (Донецк) Лига Наций коронавирус
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
18.11.2020 в 12:18
я ее просто убираю в комнату и им.
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adidas77 (Cумы)
18.11.2020 в 12:59
В Золотую коллекцию идиотизма! ;)
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