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Не пустили на тренировку. Кривцов рассказал, как изменился его быт после теста на COVID-19
Целая эпопея с украинскими игроками
Сергей Кривцов, центральный защитник
Вчера утром проснулся и в нашей группе в мессенджере нам сообщили, что я, Жуниор, Руся и Ваня сдали положительные тесты. Для меня это было сюрпризом, потому что месяц назад трое из нас уже переболели и я подумал, что это ошибка.
На утро у нас было предматчевую тренировку и сначала нам запретили в нем участвовать. Но потом, посоветовавшись непосредственно с УЕФА, нас допустили. Я уже был в тренировочной форме, но затем снова поступило сообщение, что власти Швейцарии запретили нам находиться на тренировке и мы в итоге сидели в номерах.
Сейчас мы не имеем права выходить из номера, я нахожусь в комнате, вполне изолирован. Еду мне ставят под дверь, я ее просто убираю в комнату и им. Вот так все и происходит. До этого ребята с положительными тестами так же сидели в номерах и ни с кем не контактировали.
Проблем с общением с партнерами нет, у нас есть много программ и мессенджеров. По телефону много писали, когда увидели мою фамилию в списке с положительными ПЦР-тестами. Я все же надеюсь и думаю, что это ошибка.
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