Не пустили на тренировку. Кривцов рассказал, как изменился его быт после теста на COVID-19

Сергей Кривцов, центральный защитник национальной сборной Украины и донецкого "Шахтера", рассказал ТК Футбол о своем самочувствии после того, как его тест на COVID-19 в Швейцарии определили как положительный.

Вчера утром проснулся и в нашей группе в мессенджере нам сообщили, что я, Жуниор, Руся и Ваня сдали положительные тесты. Для меня это было сюрпризом, потому что месяц назад трое из нас уже переболели и я подумал, что это ошибка.

На утро у нас было предматчевую тренировку и сначала нам запретили в нем участвовать. Но потом, посоветовавшись непосредственно с УЕФА, нас допустили. Я уже был в тренировочной форме, но затем снова поступило сообщение, что власти Швейцарии запретили нам находиться на тренировке и мы в итоге сидели в номерах.