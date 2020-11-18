Сине-желтые отправляются из Швейцарии в Украину, Нати распустили свою команду еще вчера

Примерно в 12:30 сегодня запланирован переезд автобусами игроков, тренерского штаба и персонала национальной сборной Украины по Люцерна в аэропорт Цюриха, сообщает ТК Футбол.

Оттуда самолетом они отправятся в Борисполь.

Известно, что переезд будет происходить несколькими автобусами, ими "сине-желтых обеспечит швейцарская сторона.

Несколько украинских игроков, выступающих за рубежом, отправляются в разные страны Европы к своим клубам, чтобы там сдать ПЦР-тесты.

Швейцарская сборная еще вчера вечером начала отпускать своих игроков - кого-то домой, кого-то в клубы.

Напомним, что вчера в 21:45 должен был состояться заключительный поединок группового турнира Лиги наций Швейцария - Украина. Однако он не состоялся из-за запрета санитарного врача швейцарского кантона Люцерн - в связи со вспышкой COVID-19 в лагере сине-желтых.