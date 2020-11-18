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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Сине-желтые отправляются из Швейцарии в Украину, Нати распустили свою команду еще вчера

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Наши "легионеры" уже разъехались

Сине-желтые отправляются из Швейцарии в Украину, Нати распустили свою команду еще вчера
Новина українською

Примерно в 12:30 сегодня запланирован переезд автобусами игроков, тренерского штаба и персонала национальной сборной Украины по Люцерна в аэропорт Цюриха, сообщает ТК Футбол.

Оттуда самолетом они отправятся в Борисполь.

Известно, что переезд будет происходить несколькими автобусами, ими "сине-желтых обеспечит швейцарская сторона.

Несколько украинских игроков, выступающих за рубежом, отправляются в разные страны Европы к своим клубам, чтобы там сдать ПЦР-тесты.

Швейцарская сборная еще вчера вечером начала отпускать своих игроков - кого-то домой, кого-то в клубы.

Напомним, что вчера в 21:45 должен был состояться заключительный поединок группового турнира Лиги наций Швейцария - Украина. Однако он не состоялся из-за запрета санитарного врача швейцарского кантона Люцерн - в связи со вспышкой COVID-19 в лагере сине-желтых.

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В статье: Украина Швейцария УЕФА Лига Наций коронавирус
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Источник:
Футбол News

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Комментарии (3)
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oleg dynamo (львівська)
18.11.2020 в 12:50
не знаю що УЄФА порішає,але заради справедливості в нас тепер навіть більші шанси залишитись в "А" чим навіть як би ми грали основним складом а не то що не основним.В першій грі нам пофартило(і досить сильно),то чому нам знову мало пофартити?Швейцарці на рівні грали з німцями,непогано виглядали з іспанцями,а ми...?
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Kolibri (Киевоград)
18.11.2020 в 12:52
А мы - круче обхезаных швейцарцов!
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Kolibri (Киевоград)
18.11.2020 в 12:47
Присядте на дорожку!
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