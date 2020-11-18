Национальная сборная Украины
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Футбольный адвокат: Украина проиграла Швейцарии. Без разницы, когда мы получим решение УЕФА
Позиции УАФ действительно не выглядят уверенными
Футбольный адвокат Юлия Богданова высказала сове мнение относительно решения УЕФА по
"Украина вчера проиграла Швейцарии. И уже без разницы, когда мы получим решение УЕФА о вчерашнем поражении, пусть и с приставкой техническое.
Это вывод, основанный на анализе", – написала Богданова в фейсбуке.
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