Футбольный адвокат: Украина проиграла Швейцарии. Без разницы, когда мы получим решение УЕФА

Пани Юля ! Это ж не анализ вашей мочи - шо ж Вы нам его не показали ? Пункт первый протокола УЕФА "Если есть 13 игроков , включая одного вратаря с отрицательным тестом на короновирус - игра должна состояться" Украина этот пункт выполнила . У неё было это. Пункт второй про переносы не касается команд - касается логистики УЕФА Пункт третий Сборная , по вине которой матч не состоялся признается проигравшей... Внимание вопрос: на каком основании можно признать проигравшей команду, у которой выполнен пункт 1 и она готова играть ? Пункт четвёртый если виноваты обе стороны или форс-мажор - тогда жребий. МОжно считать виновной сборную Украины, которая согласно пункту первому была готова играть ? Нет - нельзя. Можно ли считать виновной сборную Швейцарии, которая , не смотря на то, что вечером 17-го Украина заявила, что готова 18-го играть начала в ночь с 17 на 18 отпускать своих игроков ? Думаю - да. Это нарушение регламентов в одностороннем порядке. То, что кантонная медицина, вопреки протоколам УЕФА (13 игроков... готовность играть...) загнала ВСЕХ в карантин можно считать виной Швейцарского футбольного союза , который не сделал ничего, чтоб избежать форс-мажора? Безусловно можно. Но, если быть реалистами - то, по крайней мере - это чистый форс- мажор. Внешние обстоятельства непреодолимой силы. Результат моего анализа 50% - вина швейцарской стороны..А если не рассчитывать на объективность - то уж 50% форс -мажор - любой Гаагский суд подтвердит. Так что Никакого проигрыша. Или победа или жеребьёвка. И адвокаты Украинского стороны должны за это биться. Аргументов хватает. А где ВАш анализ, пани Юля ? Любопытно было б взглянуть...