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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Футбольный адвокат: Украина проиграла Швейцарии. Без разницы, когда мы получим решение УЕФА

Национальная сборная Украины
(7 голосов)

Позиции УАФ действительно не выглядят уверенными

Футбольный адвокат: Украина проиграла Швейцарии. Без разницы, когда мы получим решение УЕФА
Новина українською

Футбольный адвокат Юлия Богданова высказала сове мнение относительно решения УЕФА по отмененному матчу Лиги наций Швейцария – Украина.

"Украина вчера проиграла Швейцарии. И уже без разницы, когда мы получим решение УЕФА о вчерашнем поражении, пусть и с приставкой техническое.

Это вывод, основанный на анализе", – написала Богданова в фейсбуке.

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В статье: Украина Швейцария коронавирус
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Комментарии (36)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
18.11.2020 в 21:28
А я на паріматч ставки іноді роблю: ось був поставив експрес: Голандія-Боснія1, Італія-Польща-1,Данія-Ісландія 1, Бельгія-Англія 1.
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0
-2
Термит (Киев)
18.11.2020 в 20:50
Ты уже второй месяц как второй месяц, напиши уже хоть - третий, может больше поверят.
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+7
0
Термит (Киев)
18.11.2020 в 22:02
По ходу это сама администрация сайта вбросы на счет бетс2.ком делает - вот взяли и удалили, а мой ответ теперь "не пришей к чему-то рукав" здесь висит. И пост вверху закрепленный был - по времени моего ответа видно.
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0
0
wellaflex (николаев)
18.11.2020 в 22:02
Сегодня на лавочке у подьезда баба Фрося тоже свой анализ провела.УА-футбол хотите .вам скину? Опубликуете...
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0
0
Ol-g (Одесса)
18.11.2020 в 22:02
Уровень адвоката...
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0
0
krakow (Херсон)
18.11.2020 в 21:46
Это жу, неспроста. Раз выставили эту пустышку- громоотвод для народного гнева, значит дела наши плохи и решение скорее всего, уже принято.
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0
-1
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Spokoyno (Киев)
18.11.2020 в 21:36
Та тут питання, чиможна назвати особу, яка визнає чиюсь провину, адвокатом ВЗАГАЛІ? НІТ! Справжній адвокат наведе СТО пудів доказів, що його підзахисний майже "ангел во плоті"
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+3
0
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Kolibri (Киевоград)
18.11.2020 в 21:31
Баба сказала! Слушайте баб! Она мне не жена! Аусвайс!
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+1
-2
Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
18.11.2020 в 21:30
Пани Юля ! Это ж не анализ вашей мочи - шо ж Вы нам его не показали ? Пункт первый протокола УЕФА "Если есть 13 игроков , включая одного вратаря с отрицательным тестом на короновирус - игра должна состояться" Украина этот пункт выполнила . У неё было это. Пункт второй про переносы не касается команд - касается логистики УЕФА Пункт третий Сборная , по вине которой матч не состоялся признается проигравшей... Внимание вопрос: на каком основании можно признать проигравшей команду, у которой выполнен пункт 1 и она готова играть ? Пункт четвёртый если виноваты обе стороны или форс-мажор - тогда жребий. МОжно считать виновной сборную Украины, которая согласно пункту первому была готова играть ? Нет - нельзя. Можно ли считать виновной сборную Швейцарии, которая , не смотря на то, что вечером 17-го Украина заявила, что готова 18-го играть начала в ночь с 17 на 18 отпускать своих игроков ? Думаю - да. Это нарушение регламентов в одностороннем порядке. То, что кантонная медицина, вопреки протоколам УЕФА (13 игроков... готовность играть...) загнала ВСЕХ в карантин можно считать виной Швейцарского футбольного союза , который не сделал ничего, чтоб избежать форс-мажора? Безусловно можно. Но, если быть реалистами - то, по крайней мере - это чистый форс- мажор. Внешние обстоятельства непреодолимой силы. Результат моего анализа 50% - вина швейцарской стороны..А если не рассчитывать на объективность - то уж 50% форс -мажор - любой Гаагский суд подтвердит. Так что Никакого проигрыша. Или победа или жеребьёвка. И адвокаты Украинского стороны должны за это биться. Аргументов хватает. А где ВАш анализ, пани Юля ? Любопытно было б взглянуть...
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+5
-1
yerik (Chernivtsi)
18.11.2020 в 21:40
Хорошо написал! А Вы по профессии кто будете?
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0
0
Думитреску (Новомосковск)
18.11.2020 в 21:26
Какая-то неадекватная баба высказала сОВе мнение, а уафут его уже опубликовали.
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+3
-1
ZSTV1223 (Черкаси)
18.11.2020 в 21:24
Може це швейцарці нам ще за 2006-й рік мстять ?
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+1
-3
osadob07 (жмеринка)
18.11.2020 в 21:17
вот она ,этакая держатель общака показала всё своё лицо . А хули денег немерено,наверное с рамосом ещё гитлеровскими марками расчиталась
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+1
-3
Papaye (Dnipro)
18.11.2020 в 21:14
Как-то это совсем не по спортивному. Это как дать дисквалификацию игроку, который получил травму, хочет играть несмотря на неё, но его врачи не допускают к игре...
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+4
-1
Хиденг (Днепр)
18.11.2020 в 21:13
"посередник, атестований Українською асоціацією футболу (УАФ)". Жесть! Хотели бы иметь такого посередника-адвоката!? И прокурор не нужен!
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+4
-2
avatar
ПетроФ (Луцьк)
18.11.2020 в 21:07
тех.програшу не повинно бути, адже якщо станеться, то це буде прецедент. коли лікар рівня нашого головного в області може вирішувати долю збірних. Хоча Павелка і Шевченка треба оштрафувати по повній програмі. І їх особисто а не АФУ.
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+3
-4
Хиденг (Днепр)
18.11.2020 в 21:06
"Сначала подумай, потом говори!"(с)
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+2
0
bombard (Харьков)
18.11.2020 в 21:00
А кто может проверить, нужно ли было всех наших отправлять в изоляцию - на карантин? Такая отправка выгодна швейцарцам, иначе они так чётко бы не сработали. Поэтому логично предположить технарь нашей сборной.
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+1
-4
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
18.11.2020 в 20:55
Сліпий сказав: побачимо.
Ответить
+8
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
18.11.2020 в 21:37
Чоботи з бугая!
Ответить
0
-1
avatar
Saturn (Киев)
18.11.2020 в 20:54
Что за коза?
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+7
-2
Просто Квашин (Харьков)
18.11.2020 в 21:28
зачем себя козлом обзываешь ???!!!!
Ответить
0
-1
avatar
vasa pupkis (Киев)
18.11.2020 в 20:49
Основанный на анализе мочи или кала из головы? Возможно будет коррупционный фактор, но он никакому анализу не поддается. Все будет нормально. Будет жребий, а там у нас 66%. Не нужно сюда публиковать умозаключения всяких ТП.
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+7
-2
yerik (Chernivtsi)
18.11.2020 в 20:52
А там, где 66(6), там и 33(3)... Тут и подтасуют...(((
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+3
-2
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
18.11.2020 в 20:54
Может и умозаключения но Циганык который побольше разбирается чем она и ты вместе взятые сказал 70% на технарь и 30 на жребий. И не одного шанса на тех победу
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+1
-1
Просто Квашин (Харьков)
18.11.2020 в 21:29
"Вы, Шариков, чепуху говорите и возмутительнее всего то, что говорите ее безапелляционно и уверенно. Водки мне, конечно, не жаль, тем более, что она не моя, а Филиппа Филипповича. Просто - это вредно. Это - раз, а второе - вы и без водки держите себя неприлично" (с)
+1
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
18.11.2020 в 20:43
Типа она знает.просто тупо попиарилась на этом.она не чего не решает
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+4
-3
yerik (Chernivtsi)
18.11.2020 в 20:44
Может она и не решает, но если она реальный юрист, то что-то знает...
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+1
-6
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
18.11.2020 в 20:37
Наверное он что то знает. О чем федерация от нас скрывает.
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+3
-1
yerik (Chernivtsi)
18.11.2020 в 20:38
Она
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+1
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
18.11.2020 в 20:50
Точно
+1
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
18.11.2020 в 20:36
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+2
0
yerik (Chernivtsi)
18.11.2020 в 20:37
Неужели наши п...сы что-то сотворили...
Ответить
+1
-1
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
18.11.2020 в 21:17
Да по-любому. Швейцария развела нашу ФФУ как детей. Очень сомниваюсь что у нас там все красиво. Явно было то за что зацепились Швейцария
+1
-1
yerik (Chernivtsi)
18.11.2020 в 20:33
А разъяснить как-нибудь нельзя, Юлия Богданова?
Ответить
+5
-1
yerik (Chernivtsi)
18.11.2020 в 20:32
Это че за х..ня?
Ответить
+5
-1


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