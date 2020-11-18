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Шевченко: Нашей вины здесь нет, мы были готовы играть
Комментарий Андрея Шевченко по прилету в Украину
Главный тренер
– Очень неприятный момент. Мы были готовы играть, у нас было достаточное количество игроков с отрицательными тестами для этого. Решение принимали власти Люцерна. Теперь будем ждать решение УЕФА. Никакой нашей вины здесь нет. Мы все понимали ситуацию, в которую попали. Самое последнее, что я мог себе представить – что могут отменить матч.
– В Испании сборную Украины держали, багаж задерживали. Сейчас в Швейцарии такая ситуация. Побаиваются нас?
– Мне бы хотелось, чтобы совсем по-другому все это было, если есть какое-то уважение. Некоторые моменты были. Как встречают гостей, команду – это было неправильно.
Благодарю ребят за проявленную стойкость, за показанное желание, за то умение, команда показала хороший футбол. Мы завоевали 6 очков, играя с лучшими командами мира. У нас были прекрасные матчи, я остался очень доволен этим турниром и ребятами. Очень много новичков сыграли на достойном уровне. Всем желаю скорейшего выздоровления.
– Какой выход вы видите из этой ситуации?
– Я еще раз вам повторяю: есть орган, который будет с этим разбираться. Мы сделали все для того, чтобы этот матч состоялся.
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