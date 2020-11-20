Жребий для сборной: как это было 50 лет назад

Случай с отменой матча в Люцерне, ставший первым в истории сборной Украины, вот уже который день подряд является одной из главных тем не только СМИ, но и в среде болельщиков и специалистов. Понятное дело, что из трех вариантов дальнейшей судьбы поединка Швейцария - Украина наиболее приемлемым для нас является его перенос на другой срок. Но если чиновники из УЕФА предпочтут ему другой - определить победителя путем жребия, то шанс на благоприятный исход борьбы в группе у команды Андрея Шевченко все же остается. Он, как известно, сработает в том случае, если в ходе жребия будет вытянут шар с победным вариантом 1:0 в пользу Украины или ничьей, 0:0. При таком раскладе наша национальная команда останется в Лиге наций в Дивизионе А.

Пока все гадают, дойдет дело до жребия или нет, корреспонденту UA-Футбол вспомнился любопытный случай из прошлого. Полстолетия назад украинец Валерий Поркуян невольно стал героем для сборной СССР, когда его участие в выборе будущего соперника и места проведения очередного матча финальной части ЧМ-1970 также было связано со жребием. Об этих приятных мгновениях, как и о нынешней ситуации с заключительным поединком сборной Украины со швейцарцами, легендарный форвард поделился с автором этих строк.

- О той знаменитой истории на мировом первенстве в Мексике вы наверняка вспоминали не раз? - интересуюсь у бывшего нападающего одесского "Черноморца", киевского "Динамо" и днепропетровского "Днепра".

- Вы правы, такое не забывается. После выступления нашей сборной в групповом раунде сложилась интересная турнирная ситуация: вместе с нами такое же количество очков - пять - набрала и хозяйка чемпионата мира, сборная Мексики. С ней мы тогда вничью сыграли, а Бельгию и Сальвадор победили. Чтобы определить, кому в итоге будет отведено первое место, пришлось прибегнуть к жеребьевке. Замечу, что ее исход был очень важен для сборной СССР, так как победитель группы оказывался в более выгодной ситуации как по части соперника, так и места проведения игры. Так вот, у команды, занявшей первую строчку, отпадала необходимость покидать насиженное место - Мехико, где на "Ацтеке" ее соперником по 1/4 финала должен был стать Уругвай. Второй же команде предстояло отправиться в Гвадалахару, где ее ждала куда более сильная сборная Италии. Сами понимаете, нам уж очень не хотелось ехать из столицы в другой город, расположенный в трех тысячах метров над уровнем моря. К тому же, в Мехико за период проведения трех матчей в группе мы акклиматизировались. В нем было уже все знакомо и привычно, там и тренировки мы проводили, и восстанавливались. Так что ответственность, ложившаяся на тянувшего жребий, была колоссальной. И эта миссия выпала мне.

- Надо же! Кто на вас ее возложил?

- Мою кандидатуру выдвинули ребята. Они еще с предыдущего чемпионата мира считали меня везучим, назвав "фартовым Поркушей". Я ведь в 1966-м в финальную часть мирового первенства попал в самый последний момент, будучи включенным в список членов советской сборной всего недели за три до первого матча в Англии. Вместе с одноклубником Леонидом Островским, с которым мы отправились самолетом из Киева в Москву, а оттуда через день улетели на товарищеские игры сборной СССР в Швецию. На мировом первенстве удалось отличиться двумя голами в первом же своем матче против чилийцев, а по итогам мундиаля их у меня оказалось аж четыре - больше остальных ребят в команде. Вот с тех пор вроде как и стал притягивать удачу (улыбается).

- Старший тренер сборной СССР Гавриил Качалин не возражал против вашей кандидатуры?

- Наоборот. "Давай, - сказал он мне после того, как ребята по команде уговорили его послать везунчика Поркушу. - Едь, тащи и показывай свой фарт". По части суеверий он не был столь принципиальным, как другие его коллеги, вот я и поехал. Кстати, на жеребьевку отправился в компании с председателем Федерации футбола СССР Валентином Гранаткиным и начальником сборной Андреем Старостиным.

- Где проходила процедура жеребьевки?

- В Мехико, в гостинице "Хилтон". Приехав в нее, увидели солидную обстановку - кругом известные футбольные личности, пресса, фотокорреспонденты. Людей было столько, что не протолкнуться. Все стояли впритык, один к одному. А в зале на столе стояло накрытое белой салфеткой ведерко от шампанского, в котором были скатанные шарики с цифрами "1" и "2". После того, как Валентин Гранаткин вытащил для представителя нашей сборной право первого выбора, настал мой черед тянуть жребий.

- Волновались?

- У кого-то наверняка бывает, что от растерянности мысли путаются, начинаются колебания. Но со мной в тот момент такого не было. Я еще до этого для себя твердо решил: тот шарик, который попадется под руку первым, и возьму. Так и сделал. Разворачиваю содержимое - а там цифра "1"! Такая желанная для нас! Понятное дело, что в зале, где было подавляющее большинство мексиканцев, после этого возникло всеобщее разочарование. Никому ведь не хотелось, чтобы их сборная встречалась с мощной Италией, в составе которой были такие классные футболисты, как Дзофф, Факкетти, Рива, Маццола, Ривера, Бонисенья и многие другие.

Перед матчем Мексика - СССР на ЧМ-1970

- Как встретила вас команда по возвращении из жеребьевки?

- В этот день у нашей сборной был выходной, и ребята вместе с руководством отправились в лес на шашлыки. Отдыхая на лоне природы, они переживали за исход жребия. Тогда мобильных телефонов не было и в помине, и все это время команда томилась в неведении. Когда мы вернулись из "Хилтона", то жарившим шашлык ребятам я еще издали показал жестом, подняв руку, словно автор гола: мол, все нормально! И вскоре оказался в эпицентре всеобщего ликования. Меня подхватили и стали подбрасывать, словно тренера, выигравшего чемпионское звание или кубок.

- А шашлык герою дня хоть достался?

- А как же! Было ли в честь удачного жребия что-то к шашлыку из спиртного? Нет-нет, в то время такого не было! Да и кто позволит? Это было бы неправильно, ведь все были сконцентрированы на подготовке к четвертьфинальному матчу. Так что шашлыками вылазка на природу и ограничилась. В тот день радовались все. Это были незабываемые мгновенья!

- Не это ли сыграло злую шутку в четвертьфинальном матче с Уругваем, проигранном со счетом 0:1?

- Вполне возможно. Стоило ли раньше времени радоваться, если матч еще не сыгран? В нем основное время завершилось без голов, и в дополнительное все шло к нулевой ничьей. Но сборной СССР не хватило буквально две минуты - на 118-й Эспарраго забил единственный в игре мяч, который за мгновенье до этого вышел за лицевую линию. Это происходило не без беспечности наших защитников, остановившихся в ожидании соответствующего сигнала судьи о введении мяча от ворот. Хотя в любой ситуации нужно играть до конца.

- Бывали ли еще случаи, когда "фартовый Поркуша" притягивал к своим командам удачу?

- Конечно, и не раз! (Улыбается). Когда играл в киевском "Динамо", то кто-то подметил: мол, где Поркуша - там удача. Три сезона кряду - в 1966-м, 1967-м и 1968-м команда выигрывала чемпионское звание в Союзе. Лично я считаю, что дело не только в везении. В ту пору в "Динамо" подобрался отличный коллектив, который вполне заслуженно выигрывал чемпионат СССР. До сих пор с ностальгией вспоминаю те замечательные времена.

- Насколько известно, ваши фартовые свойства использовались и в одесском "Черноморце" в период работы в тренерском штабе Семена Альтмана.

- Было дело. Меня регулярно отряжали в Киев на процедуру жеребьевки Кубка Украины, и всегда удавалось вытянуть более выгодного соперника. В основном - команды второй и первой лиги. Бывало, что перед важным противостоянием "Черноморца" в еврокубках посещало предчувствие насчет позитивного исхода. Помнится, так было после первого домашнего матча Кубка УЕФА 2006/07 с польской "Вислой", который завершился вничью, 0:0. Я тогда был уверен, что после ответной игры в Плоцке удача будет на нашей стороне и одесская команда пройдет дальше. Так оно и случилось ("Черноморец" сыграл 1:1 - Прим. В.К.).

- Сейчас вся футбольная Украина гадает: каким же будет окончательное решение УЕФА по поводу несыгранного матча Лиги наций Швейцария - Украина. Как считаете, дойдет ли дело до определения победителя путем жребия?

- Тяжело сказать. По моему твердому убеждению, все должно решаться исключительно на футбольном поле. Надеюсь, у руководителей главного футбольного органа Европы не будет сомнения в том, что в этих форс-мажорных обстоятельствах единственным справедливым решением был бы перенос матча на более поздний срок. Но если этого не случится, а будет решено определить победителя жребием, то пусть приглашают. Всегда буду рад помочь вытащить нужный шарик (улыбается).