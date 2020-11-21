Протасов вспомнил, как швейцарцы боялись матча через 48 часов

Олег Протасов, первый вице-президент УАФ, вспомнил, что даже после получения запрета на матч Швейцария - Украина (последний тур Лиги Наций) от власти Люцерна украинская сторона была готова к компромиссному решению - переносу поединка.

Мы были готовы собрать новую команду и привезти ее в Швейцарию. Однако для этого нужно время, менее 48 часов - это сбор игроков, тестирование, оформление виз тем футболистам, которые не имеют биометрических паспортов, и организация чартера.

Любой менеджер, который работал со сборной, подтвердит, что организовать это за сутки, как нам предлагали в Швейцарии, для выездного матча - нереально.