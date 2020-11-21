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Национальная сборная Украины

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Протасов вспомнил, как швейцарцы боялись матча через 48 часов

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Давали только 24 часа

Протасов вспомнил, как швейцарцы боялись матча через 48 часов
Новина українською

Олег Протасов, первый вице-президент УАФ, вспомнил, что даже после получения запрета на матч Швейцария - Украина (последний тур Лиги Наций) от власти Люцерна украинская сторона была готова к компромиссному решению - переносу поединка.

Мы были готовы собрать новую команду и привезти ее в Швейцарию. Однако для этого нужно время, менее 48 часов - это сбор игроков, тестирование, оформление виз тем футболистам, которые не имеют биометрических паспортов, и организация чартера.

Любой менеджер, который работал со сборной, подтвердит, что организовать это за сутки, как нам предлагали в Швейцарии, для выездного матча - нереально.

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В статье: Украина Швейцария УЕФА Олег Протасов Лига Наций
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Источник:
УАФ

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