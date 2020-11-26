Сделали хорошо для своих. Решение УЕФА по матчу Швейцария - Украина Федецкому напомнило 90-е

Бывший игрок национальной сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал ТК Футбол техническое поражение по решению УЕФА для сине-желтых от Швейцарии.

Я в шоке после такого решения. Напоминает какие-то 90-е. Просто убрали Украину из квартета сильнейших сборных. Тем более мы помним высказывания Андрея Шевченко, который сказал, что в сборной есть достаточное количество футболистов. Это решение - закулисные игры.

Мне интересно, как бы решалась судьба матча, если бы играла сборная Испании или Германии. И какое решение они бы приняли. Нужно однозначно подавать апелляцию. Матч должен был быть сыгран, все должно решаться по спортивному принципу.

Штаб-квартира УЕФА где? В Швейцарии, правда? Вот поэтому и такие решения принимают, все сходится. Не нужно быть Шерлоком Холмсом или доктором Ватсоном, чтобы понять, откуда растут ноги. Приняли выгодное для Швейцарии решение.

Я уверен, что они нашу сборную не обыграли бы. Наша команда сейчас входит в топ-когорту сильнейших в мире. Поэтому они решили лишний раз не рисковать и воспользоваться плохим пунктом. Если бы вина была на нашей команде ...А так, прецедента нет. Здесь ситуация форс-мажорная и УЕФА не должен был принимать такое ошибочное решение.