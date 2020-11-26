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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Сделали хорошо для своих. Решение УЕФА по матчу Швейцария - Украина Федецкому напомнило 90-е

Национальная сборная Украины
(8 голосов)

Как обманули Украину

Сделали хорошо для своих. Решение УЕФА по матчу Швейцария - Украина Федецкому напомнило 90-е
Новина українською

Бывший игрок национальной сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал ТК Футбол техническое поражение по решению УЕФА для сине-желтых от Швейцарии.

Я в шоке после такого решения. Напоминает какие-то 90-е. Просто убрали Украину из квартета сильнейших сборных. Тем более мы помним высказывания Андрея Шевченко, который сказал, что в сборной есть достаточное количество футболистов. Это решение - закулисные игры.

Мне интересно, как бы решалась судьба матча, если бы играла сборная Испании или Германии. И какое решение они бы приняли. Нужно однозначно подавать апелляцию. Матч должен был быть сыгран, все должно решаться по спортивному принципу.

Штаб-квартира УЕФА где? В Швейцарии, правда? Вот поэтому и такие решения принимают, все сходится. Не нужно быть Шерлоком Холмсом или доктором Ватсоном, чтобы понять, откуда растут ноги. Приняли выгодное для Швейцарии решение.

Я уверен, что они нашу сборную не обыграли бы. Наша команда сейчас входит в топ-когорту сильнейших в мире. Поэтому они решили лишний раз не рисковать и воспользоваться плохим пунктом. Если бы вина была на нашей команде ...А так, прецедента нет. Здесь ситуация форс-мажорная и УЕФА не должен был принимать такое ошибочное решение.

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В статье: Артем Федецкий Украина Швейцария УЕФА Лига Наций
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Источник:
Футбол News

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Комментарии (6)
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Olegyurchak (Хмельницький )
26.11.2020 в 14:35
Європейські "цінності" від російських далеко не втікли.
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+6
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
26.11.2020 в 14:37
потому что вечно в роли просящих! вообще нет чувства собственного достоинства и адекватной агрессии в отношении хамского к нам отношения!
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+3
-1
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
26.11.2020 в 15:31
Поэтому я считаю нужно отказаться от турнира. Прямо и заявить, либо посев в лиге А либо не где. Я понимаю это ударит по сборной и по карману федерации. Но самое главное это ударит по карману УЕФА и к отношению к ним.
+2
0
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
26.11.2020 в 15:32
Если мы сейчас просто закроем глаза на это то и такое отношение к нам и останутся. Как к отбросам мира сего
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
26.11.2020 в 16:03
отказ от турнира - не вариант, т.к. тогда с футболом в украине можно будет попрощаться, а вот реакция на подобное отношение должна вырабатываться сразу, а не сначала ждать решения коррумпированной организации, а потом с обиженными рожами подавать апелляцию.
+1
0
magnum power (БОМЖ)
26.11.2020 в 14:44
запитав заради приколу про європейські цінності у грека і німця. відповіли по різному: один сказав - еуро, другий - ойро.
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+1
-1


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