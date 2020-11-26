Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сделали хорошо для своих. Решение УЕФА по матчу Швейцария - Украина Федецкому напомнило 90-е
Как обманули Украину
Бывший игрок национальной сборной
Я в шоке после такого решения. Напоминает какие-то 90-е. Просто убрали Украину из квартета сильнейших сборных. Тем более мы помним высказывания Андрея Шевченко, который сказал, что в сборной есть достаточное количество футболистов. Это решение - закулисные игры.
Мне интересно, как бы решалась судьба матча, если бы играла сборная Испании или Германии. И какое решение они бы приняли. Нужно однозначно подавать апелляцию. Матч должен был быть сыгран, все должно решаться по спортивному принципу.
Штаб-квартира УЕФА где? В Швейцарии, правда? Вот поэтому и такие решения принимают, все сходится. Не нужно быть Шерлоком Холмсом или доктором Ватсоном, чтобы понять, откуда растут ноги. Приняли выгодное для Швейцарии решение.
Я уверен, что они нашу сборную не обыграли бы. Наша команда сейчас входит в топ-когорту сильнейших в мире. Поэтому они решили лишний раз не рисковать и воспользоваться плохим пунктом. Если бы вина была на нашей команде ...А так, прецедента нет. Здесь ситуация форс-мажорная и УЕФА не должен был принимать такое ошибочное решение.
Популярное сейчас
- "Марадона вечен". Месси, Роналду и Роналдиньо выразили соболезнования семье Марадоны
- Тренер одного сезона: Скрипник не знает, что делать с Зарей
- Белик увидел причину разгромов Шахтера от Боруссии М в межсезонье и выступлении горняков в ЛЕ
- Цыганык: Если к нам такое отношение, то может нам лучше отказаться от Лиги наций?
- Известный теннисист снял домашнее видео со своей скандальной подругой. ФОТО
- Ливерпуль представил новую базу и показал кабинет Юргена Клоппа. ВИДЕО