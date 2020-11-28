Зинченко: Швейцария предоставила нам огород вместо тренировочного поля, такое неуважение

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко рассказал о подготовке к злополучному матчу со Швейцарией в Лиге Наций, за который "желто-синие" получили техническое поражение.

"Мы чуть ли не в своих комнатах в масках находились. О чем речь вообще? Мы соблюдали все правила, которые диктует УЕФА.

Почему мы не говорим, например, какое поле нам предоставила Швейцария на утреннюю тренировку перед матчем? Это смешно. Мы даже мячи не доставали. Мы тогда провели тренировку стандартных положений. Пришлось даже без мячей, просто расставились.

Поле было настоящим огородом. Такое неуважение. Не верю, что на всю Швейцарию нельзя было найти поле, чтобы дать потренироваться сборной Украины. Это то же самое, что привезти сейчас сборную Швейцарии в Киев и дать им тренироваться в Радомышле. И то в Радомышле намного лучше поле.

Там просто грязь была. Шевченко сразу сказал: Ребята, посмотрите, какое отношение к нам. Поэтому выйдите вечером и покажите", — рассказал Зинченко YouTube-каналу своей супруги.