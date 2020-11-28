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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Зинченко: Швейцария предоставила нам огород вместо тренировочного поля, такое неуважение

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Полузащитник рассказал о подготовке к тому самому матчу

Зинченко: Швейцария предоставила нам огород вместо тренировочного поля, такое неуважение
Новина українською

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко рассказал о подготовке к злополучному матчу со Швейцарией в Лиге Наций, за который "желто-синие" получили техническое поражение.

"Мы чуть ли не в своих комнатах в масках находились. О чем речь вообще? Мы соблюдали все правила, которые диктует УЕФА.

Почему мы не говорим, например, какое поле нам предоставила Швейцария на утреннюю тренировку перед матчем? Это смешно. Мы даже мячи не доставали. Мы тогда провели тренировку стандартных положений. Пришлось даже без мячей, просто расставились.

Поле было настоящим огородом. Такое неуважение. Не верю, что на всю Швейцарию нельзя было найти поле, чтобы дать потренироваться сборной Украины. Это то же самое, что привезти сейчас сборную Швейцарии в Киев и дать им тренироваться в Радомышле. И то в Радомышле намного лучше поле.

Там просто грязь была. Шевченко сразу сказал: Ребята, посмотрите, какое отношение к нам. Поэтому выйдите вечером и покажите", — рассказал Зинченко YouTube-каналу своей супруги.

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В статье: Украина Швейцария Александр Зинченко
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Комментарии (13)
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
28.11.2020 в 13:46
А то что он нагнули вас? Не в счёт
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0
0
axellience (Malaga)
28.11.2020 в 12:49
Задолбали уже ныть. Понятно, что этот не виноват, что в сборной были инфицированные, видимо была разнарядка поливать Швейцарию дерьмом, и большинство украинских болельщиков радостно подхватили эстафету. Таким образом, в украинской болельщицкой среде сложилось мнение, что виноваты швейцарцы, а настоящие виновники функционеры сборной Украины, которые возили заражённых и допустили подобную ситуацию, вышли сухими из воды. Ничего удивительного, как и по всей стране, одна из главных черт украинского руководителя какая, переложить вину на другого, никогда не признавать свои ошибки, не извиняться, с пеной у рта доказывать, что виноваты другие. А народ всё это хавает, вот и получайте в футболе технарь, а в стране то что имеете
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0
-3
Мистер Блин (Хмельницкий)
28.11.2020 в 13:12
"настоящие виновники функционеры сборной Украины, которые возили заражённых" - по-твоему, надо было по примеру сб. Норвегии вообще никуда не везти свою сборную и сразу схлопотать технарь?.. что сделано, то сделано, лично я не вижу нытья: у футболистов и тренеров берут интервью, те комментируют, СМИ печатают, что не так?
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+1
0
Леонід Скачков (Рівне)
28.11.2020 в 13:55
Ви думаєте,що пишите??? Ми,українці,для всієї цієї зажраної бидлоти,другосортні люди,через те і відношення таке!Моя рідна сестра багато років живе у Франції,вона громадянка цієї країни,а всіх європейців вона називає кендюхами на двох лапах,тому-що далі свого шлунка,образно кажучи,вони нічого не бачать! Як,скажіть,можна було зібрати нову збірну,з дотриманням всіх процедур і доставити її в свинарник (Швейцарію)і все це за 24 години.Що це була б за збірна,і що це була б за гра? Тому керівництво УАФ поступило правильно.А чинуши в УЕФА,прийняли неадекватне ситуації рішення.Впевнений,що в КАС ми цю справу виграємо,тому-що жодним чином не порушували протокол.
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0
0
krakow (Херсон)
28.11.2020 в 12:46
И туалеты были заколочены. Ходили за ворота.
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0
-3
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Динамо-машина (Киев)
28.11.2020 в 12:34
Су.ки швейцарские. Тупо зассали нас. Сделали абсолютно всё, что бы не играть с нами и получить техническую победу. Боятся нас как огня! Ссыкуны позорные!!!
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+6
-1
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Maldini (Киев)
28.11.2020 в 12:23
Зина себе много позволяет!Что звёздочку в Ман Сити поймал?!Так скоро её обломают:и там,и здесь!Плохому футболисту и яйца мешают!!!
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+1
-9
ZSTV1223 (Черкаси)
28.11.2020 в 13:28
Комент взагалі не в тему. При чому тут Зінченко з його зірковою хворобою ? Він говорить про відношення не конкретно до нього, а до всієї команди. А про танцора це взагалі не зрозуміло що, він же не шукав причину щоб не грати, навпаки всі хотіли зіграти, але рішення приймали не футболісти.
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+1
0
FC Energy (Новая Каховка)
28.11.2020 в 13:31
К чему это? Зависть? Или бесит, что кто-то из наших играет в Европе, а не на родных, нашинских огородах?
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+2
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
28.11.2020 в 12:18
Беспредел
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+1
-1
oda1979 (Запорожье)
28.11.2020 в 12:00
Марадона на картофельном играл, и ничего. Звязда мля.. по организационным вопросам есть такая контора как УАФ. Пиши туда.
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+4
-10
Odindoma (Dm.roslo)
28.11.2020 в 12:09
Знаю Запоріжжя саме загазоване і брудне місто в Україні. Мабудь це позначається на мозку.
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+7
-3
FC Energy (Новая Каховка)
28.11.2020 в 13:30
А ещё в свое время играли овальным кожаным мячом, который от воды дубовым ставился. На песке играли. За победу 2 очка давали. А на воротах стоял слесарь или сантехник. Вот времена были! Вернуть бы!
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0
0


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