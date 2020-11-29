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Ефим Конопля: Лежал на диване, пытался поспать. А тут звонят и вызывают в сборную Украины
Игрок неожиданно был вызван в национальную команду
Защитник "Десны" Ефим Конопля поделился своими воспоминаниями о дебютном вызове в сборную и борьбу с хейтерами:
"Дома лежал на диване, пытался поспать. Затем позвонил номер неизвестный и голос говорит: "Я администратор сборной. Тебя вызвали на ближайший сбор ". Я в ступор попал, конечно, сначала. Затем трубку повесил, бегал, кричал по квартире минут 10.
Иногда бывает, в том же Инстаграмме пишут негатив и проявляют ненависть. Знаю, что недавно похоже Зинченко написали, угрожали. Это абсолютный бред. Какой в этом смысл?
Когда мне такое пишут - прочитал и заблокировал человека. Но такого, чтобы на улице говорили, что я плохой футболист – такого не было. Бывало, кричали с трибун, что я такой-то и такой-то. Стараюсь не обращать внимание на это. После первого раза был удивлен, мол, зачем, какой в этом смысл, кричать вот это. А потом уже не обращал внимание, даже не оборачивался.
Пару раз хотелось с комментаторами пообщаться. В комментариях к какому посту написали: "Конопля - чмошник". Но потом подумал, зачем это мне. Эти люди - никто, сидят там на диване, бессмысленно пальцами щелкают по телефону и не несут за это никакой ответственности. А я ляпну какое-то не такое слово, и затем получу негативные последствия ", - сказал Ефим Конопля.
Защитник дебютировал за сборную Украины 7 октября этого года в матче против действующих чемпионов мира французов. Всего на счету игрока "Десны" три поединка. В этом сезоне за черниговцев Конопля провел 10 игр, оформив один ассист. За свою текущую команду футболист будет выступать на правах аренды из "Шахтера" до конца этого сезона.
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