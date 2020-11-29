Ефим Конопля: Лежал на диване, пытался поспать. А тут звонят и вызывают в сборную Украины

Защитник "Десны" Ефим Конопля поделился своими воспоминаниями о дебютном вызове в сборную и борьбу с хейтерами:

"Дома лежал на диване, пытался поспать. Затем позвонил номер неизвестный и голос говорит: "Я администратор сборной. Тебя вызвали на ближайший сбор ". Я в ступор попал, конечно, сначала. Затем трубку повесил, бегал, кричал по квартире минут 10.

Иногда бывает, в том же Инстаграмме пишут негатив и проявляют ненависть. Знаю, что недавно похоже Зинченко написали, угрожали. Это абсолютный бред. Какой в ​​этом смысл?

Когда мне такое пишут - прочитал и заблокировал человека. Но такого, чтобы на улице говорили, что я плохой футболист – такого не было. Бывало, кричали с трибун, что я такой-то и такой-то. Стараюсь не обращать внимание на это. После первого раза был удивлен, мол, зачем, какой в ​​этом смысл, кричать вот это. А потом уже не обращал внимание, даже не оборачивался.

Пару раз хотелось с комментаторами пообщаться. В комментариях к какому посту написали: "Конопля - чмошник". Но потом подумал, зачем это мне. Эти люди - никто, сидят там на диване, бессмысленно пальцами щелкают по телефону и не несут за это никакой ответственности. А я ляпну какое-то не такое слово, и затем получу негативные последствия ", - сказал Ефим Конопля.