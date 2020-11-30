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Григорий Суркис: Если в мотивационной части не будет ничего нового, то решение УЕФА по поводу Украины безосновательное
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Почетный член УЕФА, бывший президент ФФУ Григорий Суркис прокомментировал решение комитетов УЕФА о присуждении технического поражения Украине в несыгранном матче Лиги Нацый со Швейцарией.
Насколько я понимаю, протокол УЕФА не может быть нарушен, даже такой важной персоной, как медицинский работник №1 кантона.
Нельзя запретить играть, если есть 13 игроков, и среди них хотя бы один вратарь. Все остальные за рамками понимания - только предположения.
Давайте дождемся 30 ноября, увидим мотивационную часть и будем лучше понимать ситуацию.
Я убежден, что если не будет ничего нового, то это решение не имеет никаких оснований - ни относительно наших болельщиков, ни по игрокам, ни по тренерскому штабу.
Напомним, что в связи с решением санитарного врача швейцарского кантона Люцерн был отменен матч последнего тура Лиги Наций Швейцария - Украина. УЕФА своим решением присудила техническое поражение сине-желтым в том матче.
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