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Григорий Суркис: Если в мотивационной части не будет ничего нового, то решение УЕФА по поводу Украины безосновательное

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

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Григорий Суркис: Если в мотивационной части не будет ничего нового, то решение УЕФА по поводу Украины безосновательное
Новина українською

Почетный член УЕФА, бывший президент ФФУ Григорий Суркис прокомментировал решение комитетов УЕФА о присуждении технического поражения Украине в несыгранном матче Лиги Нацый со Швейцарией.

Насколько я понимаю, протокол УЕФА не может быть нарушен, даже такой важной персоной, как медицинский работник №1 кантона.

Нельзя запретить играть, если есть 13 игроков, и среди них хотя бы один вратарь. Все остальные за рамками понимания - только предположения.

Давайте дождемся 30 ноября, увидим мотивационную часть и будем лучше понимать ситуацию.

Я убежден, что если не будет ничего нового, то это решение не имеет никаких оснований - ни относительно наших болельщиков, ни по игрокам, ни по тренерскому штабу.

Напомним, что в связи с решением санитарного врача швейцарского кантона Люцерн был отменен матч последнего тура Лиги Наций Швейцария - Украина. УЕФА своим решением присудила техническое поражение сине-желтым в том матче.

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В статье: Украина Швейцария Григорий Суркис УЕФА Лига Наций
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Источник:
Профутбол Digital

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Комментарии (1)
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Saturn (Киев)
30.11.2020 в 08:20
Гриша разберись там, как ты умеешь, а Павелка на одно "дивне" место
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