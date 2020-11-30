Григорий Суркис: Если в мотивационной части не будет ничего нового, то решение УЕФА по поводу Украины безосновательное

Почетный член УЕФА, бывший президент ФФУ Григорий Суркис прокомментировал решение комитетов УЕФА о присуждении технического поражения Украине в несыгранном матче Лиги Нацый со Швейцарией.

Насколько я понимаю, протокол УЕФА не может быть нарушен, даже такой важной персоной, как медицинский работник №1 кантона.

Нельзя запретить играть, если есть 13 игроков, и среди них хотя бы один вратарь. Все остальные за рамками понимания - только предположения.

Давайте дождемся 30 ноября, увидим мотивационную часть и будем лучше понимать ситуацию.

Я убежден, что если не будет ничего нового, то это решение не имеет никаких оснований - ни относительно наших болельщиков, ни по игрокам, ни по тренерскому штабу.