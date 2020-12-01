Селезнев вступился за команду Шевченко: Забирать очки, если матч не состоялся? Авантюра Швейцарии

Нападающий коваливского "Колоса" Евгений Селезнев, который в 2008-2018 годах выступал за национальную сборную Украины , прокомментировал скандал с назначением сине-желтым технического поражения по итогам поединка со Швейцарией, который так и не состоялся.

- Как вам сборная во главе с Шевченко?

- Лично мне нравится, как выступает команда под руководством Андрея Шевченко.

- Что можешь сказать о решении по матчу со Швейцарией?

- Бред, чистый бред.

- Почему так случилось?

- Есть футбол, а есть околофутбольное. Вот это было околофутбольное. Не имеют права забирать очки, если не состоялся матч. Должны были играть, Украина была согласна. По-человечески - играть. Тем более, это не УЕФА, не ФИФА. Швейцарцы, они вынесли вердикт. Но нельзя было не играть матч.

- Была авантюра со стороны Швейцарии?

- Думаю, она до сих пор есть! Не понимаю, почему. Может, они так сильно хотели быть на третьем месте. Не знаю, честно. Для меня это непонятное решение.