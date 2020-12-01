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Селезнев вступился за команду Шевченко: Забирать очки, если матч не состоялся? Авантюра Швейцарии

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

"Швейцарцы очень хотели третьего места"

Селезнев вступился за команду Шевченко: Забирать очки, если матч не состоялся? Авантюра Швейцарии
Новина українською

Нападающий коваливского "Колоса" Евгений Селезнев, который в 2008-2018 годах выступал за национальную сборную Украины, прокомментировал скандал с назначением сине-желтым технического поражения по итогам поединка со Швейцарией, который так и не состоялся.

- Как вам сборная во главе с Шевченко?

- Лично мне нравится, как выступает команда под руководством Андрея Шевченко.

- Что можешь сказать о решении по матчу со Швейцарией?

- Бред, чистый бред.

- Почему так случилось?

- Есть футбол, а есть околофутбольное. Вот это было околофутбольное. Не имеют права забирать очки, если не состоялся матч. Должны были играть, Украина была согласна. По-человечески - играть. Тем более, это не УЕФА, не ФИФА. Швейцарцы, они вынесли вердикт. Но нельзя было не играть матч.

- Была авантюра со стороны Швейцарии?

- Думаю, она до сих пор есть! Не понимаю, почему. Может, они так сильно хотели быть на третьем месте. Не знаю, честно. Для меня это непонятное решение.

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В статье: Андрей Шевченко Евгений Селезнев Украина Швейцария УЕФА Лига Наций УАФ коронавирус
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wavo70
01.12.2020 в 09:16
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