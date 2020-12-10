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Протасов: Ожидать решение CAS по делу УАФ против УЕФА в этом году вряд ли стоит

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Придется подождать пару месяцев

Протасов: Ожидать решение CAS по делу УАФ против УЕФА в этом году вряд ли стоит
Новина українською

Первый вице-президент УАФ Олег Протасов рассказал, когда можно ожидать рассмотрения дела в Спортивном арбитражном суде в Лозанне по апелляции УАФ на решение УЕФА о присуждении технического поражения сборной Украине в матче со Швейцарией в Лиге наций.

"Впереди новогодние праздники, поэтому ожидать решение по нашему вопросу в этом году уже вряд ли стоит. Это не быстрый процесс.

Когда могут рассмотреть? Этим вопросом занимаются наши юристы. Думаю, придется подождать где-то пару месяцев", – сказал Протасов.

Напомним, что поединок Лиги наций Швейцария – Украина не состоялся в связи с запретами врача кантона Люцерн из-за появления новых случаев заражения коронавирусом в лагере сборной Украины.

По итогам разбирательства, УЕФА присудил сборной Украины техническое поражение со счетом 0:3.

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В статье: Украина Швейцария УЕФА Олег Протасов CAS УАФ
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Комментарии (1)
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yerik (Chernivtsi)
10.12.2020 в 16:52
Хорошо, чтоб это было не позже февраля-марта. Если вдруг! (во что я лично слабо верю) назначат "играть"! то сыграть реально только в период 31.05-08.06 2020г...А, если, через год, то все это может быть уже поздно...Но, это я так... уж очень хочется справедливости...
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