Протасов: Ожидать решение CAS по делу УАФ против УЕФА в этом году вряд ли стоит

Первый вице-президент УАФ Олег Протасов рассказал, когда можно ожидать рассмотрения дела в Спортивном арбитражном суде в Лозанне по апелляции УАФ на решение УЕФА о присуждении технического поражения сборной Украине в матче со Швейцарией в Лиге наций.

"Впереди новогодние праздники, поэтому ожидать решение по нашему вопросу в этом году уже вряд ли стоит. Это не быстрый процесс.

Когда могут рассмотреть? Этим вопросом занимаются наши юристы. Думаю, придется подождать где-то пару месяцев", – сказал Протасов.

Напомним, что поединок Лиги наций Швейцария – Украина не состоялся в связи с запретами врача кантона Люцерн из-за появления новых случаев заражения коронавирусом в лагере сборной Украины.

По итогам разбирательства, УЕФА присудил сборной Украины техническое поражение со счетом 0:3.