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Протасов: Ожидать решение CAS по делу УАФ против УЕФА в этом году вряд ли стоит
Придется подождать пару месяцев
Первый вице-президент УАФ Олег Протасов рассказал, когда можно ожидать рассмотрения дела в Спортивном арбитражном суде в Лозанне
"Впереди новогодние праздники, поэтому ожидать решение по нашему вопросу в этом году уже вряд ли стоит. Это не быстрый процесс.
Когда могут рассмотреть? Этим вопросом занимаются наши юристы. Думаю, придется подождать где-то пару месяцев", – сказал Протасов.
Напомним, что поединок Лиги наций Швейцария – Украина не состоялся в связи с запретами врача кантона Люцерн из-за появления новых случаев заражения коронавирусом в лагере сборной Украины.
По итогам разбирательства, УЕФА присудил сборной Украины техническое поражение со счетом 0:3.
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