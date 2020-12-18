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Шевченко: Мы следим за Буяльским, но на данный момент конкуренцию надо выигрывать

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Андрей Николаевич пояснил свою позицию по Виталию Буяльскому

Шевченко: Мы следим за Буяльским, но на данный момент конкуренцию надо выигрывать
Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, почему он в последнее время не вызывает на сборы национальной команды полузащитника "Динамо" Виталия Буялського.

"У нас большая конкуренция в середине поля. Буяльский находится в обойме, мы всегда за ним следим. У него много положительных качеств, которые мы замечаем и выделяем. Но на данный момент конкуренцию надо выигрывать. Он проводил хорошие матчи, мы всегда им довольны. Он очень серьезный парень, всегда с желанием приезжает. Но я как главный тренер должен делать выбор", - сказал Шевченко.

Напомним, что последний раз в футболке национальной команды Буяльский выходил на поле в ноябре прошлого года в товарищеском матче с Эстонией (1:0).

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В статье: Андрей Шевченко Украина Виталий Буяльский Динамо (Киев)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (13)
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Olegyurchak (Хмельницький )
18.12.2020 в 20:10
А кому Буяльський конкуренцію програє? Зінченку, який просто присутній в Сіті? Чи Коваленку, який взагалі шлак, кимось запханий по блату і в Шахтар і в збірну?
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+2
-1
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Kolibri (Киевоград)
18.12.2020 в 17:44
Та хватит про это, не рассчитывает на него Шева! Это его выбор! А что такая крутая единица?
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+3
-9
Olegyurchak (Хмельницький )
18.12.2020 в 20:12
Грає в футбол, на відміну від коваленка з зінченко.
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+1
-1
Unselfish (Белая Церковь )
18.12.2020 в 17:44
Уж у Коваленко он бы конкуренцию выиграл бы легко.
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+9
-3
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Antolog (Одесса)
18.12.2020 в 17:42
Ну если нет возможности ставить в основу, есть ведь запас... Со стороны кажется, что он как минимум не слабее Коваленка, да и того же Зины в последние месяцы, которому похоже нужно обязательно сменить команду, так, как без игровой практики он деградирует, к тому же он совсем не быстрый игрок, к сожалению уже даже не только в скорости, но и в принятии решений, а вот Буяльский - это энерджайзер такой себе, который будет надоедать сопернику не только на своей половине поля или на половине соперника, но и кажется станет ночным кошмаром во сне для каждого из них...) В принципе тренеру решать кто подходит для его коллектива, ведь результат требуют с него, однако думаю Буяльский заслуживает вызова в сборную, по крайней мере с тем футболом, который он демонстрировал в последние годы на фоне остальных претендентов...
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+8
-3
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Kolibri (Киевоград)
18.12.2020 в 17:45
Кажется
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+2
-8
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usovvictor (Kharkov)
18.12.2020 в 18:58
...согласен... Да, после свадьбы Зинченко стал нестабилен, так что парень может получить шанс...
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+3
-1
Alex-696 (Немирів)
18.12.2020 в 17:11
Ну нехай Маліновський - улюбленець Шевченка, а Зінченко? Чим він краше Буяльського? У матчах проти сильних команд і Маліновський, і Зінченко десь "зникають" з поля. Останні матчі проти німців, французів та іспанців - тому доказ. Швидше за все, між Шевченком та Буяльським є якийсь особистий конфлікт, який не дає тренеру допустити доброго гравця до матчів ща збірну.
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+2
-2
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Zapp Brannigan (Київ)
18.12.2020 в 17:32
Щодо конфлікту - хто зна, але думаю, Зінченко і Малиновський просто мають своє місце в основі, як більш зіркові представники топових європейських чемпіонатів... Ну і Малиновський - це надія на штрафні. І я, як фанат ДК визнаю, що рівень у них все ж повище, ніж у Буяльського (хоча Зінченко останнім часом дуже здав). Інша справа, що хоча б на заміну Буяльського можна було б випускати!
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+6
0
Olegyurchak (Хмельницький )
18.12.2020 в 20:15
Це яке місце в основі Сіті має зінченко? Ви АПЛ хоч деколи дивитесь?
0
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
18.12.2020 в 20:19
Я маю на увазі, що Зінченко і Малиновському дають місце в основі збірної - ви не так зрозуміли...
0
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
18.12.2020 в 17:43
А от замість Коваленка Буяльського цілком можна і в старті ставити!
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+10
-1
Alexandr 89 (Nova Kahovka)
18.12.2020 в 18:05
Просто он дерево, вот и всё
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0
-5


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