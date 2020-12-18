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Шевченко: Мы следим за Буяльским, но на данный момент конкуренцию надо выигрывать
Андрей Николаевич пояснил свою позицию по Виталию Буяльскому
Главный тренер
"У нас большая конкуренция в середине поля. Буяльский находится в обойме, мы всегда за ним следим. У него много положительных качеств, которые мы замечаем и выделяем. Но на данный момент конкуренцию надо выигрывать. Он проводил хорошие матчи, мы всегда им довольны. Он очень серьезный парень, всегда с желанием приезжает. Но я как главный тренер должен делать выбор", - сказал Шевченко.
Напомним, что последний раз в футболке национальной команды Буяльский выходил на поле в ноябре прошлого года в товарищеском матче с Эстонией (1:0).
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